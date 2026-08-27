Dos horas máximo de uso, pausas obligatorias de 15 minutos y bloqueo nocturno: así va a ser Instagram para los niños en EEUU

Cuatro estados de EEUU sentaron a Meta en el banquillo, acusándola de diseñar sus plataformas Instagram y Facebook para generar adicción a niños y adolescentes. Le pedían 200.000 millones de dólares, pero Meta se ha adelantado a un posible veredicto desfavorable y ha llegado a un acuerdo con los fiscales. Ofrecen 18.000 millones de dólares y lo más importante: cambios profundos en Facebook e Instagram.

Más que el dinero, que es mucho menos de lo que les reclamaban, lo importante del acuerdo es que Meta ha cedido a la presión de la acusación y ha ofrecido integrar una serie de restricciones con el objetivo de proteger a los usuarios menores de 17 años. Tal y como informan en The Verge, estos cambios se aplicarán en todos los estados de EEUU a excepción de Nuevo México y Florida, la primera porque tiene otro proceso judicial en marcha y la segunda porque prohibió a los menores de 14 años tener cuenta en redes sociales.

Todos los cambios que propone Meta para Facebook e Instagram

Meta ya contaba con algunas medidas de protección para los menores, como que las cuentas de los adolescentes eran privadas por defecto o restricciones de contenido sensible. Sin embargo, eran pocas y, tal y como reconoció el propio CEO de Instagram, muy poco efectivas. La nueva batería de cambios es mucho más restrictiva y va a cambiar notablemente la experiencia de Instagram y Facebook para los adolescentes.

Límite de dos horas : por defecto, los menores no van a poder usar Facebook e Instagram durante más de dos horas al día. Es un límite combinado, es decir que son dos horas de las dos apps al día en total. Esta opción estará activada por defecto y solamente podrá desactivarla un progenitor o tutor. Eso sí, tiene letra pequeña: los vídeos o audios de más de 22 minutos y las funciones de mensajería no contabilizarán.

: por defecto, los menores no van a poder usar Facebook e Instagram durante más de dos horas al día. Es un límite combinado, es decir que son dos horas de las dos apps al día en total. Esta opción estará activada por defecto y solamente podrá desactivarla un progenitor o tutor. Eso sí, tiene letra pequeña: los vídeos o audios de más de 22 minutos y las funciones de mensajería no contabilizarán. Avisos cada 15 minutos: con el objetivo de reducir el doomscrolling Facebook e Instagram mostrarán avisos cada 15 minutos que les dirán "Has estado navegando un buen rato. Prueba a explorar algo nuevo" y les sugerirán otro contenido distinto. También recibirán avisos cada 60 y 90 minutos. Los padres tendrán la opción de configurar la frecuencia de estos avisos.

Así serán los avisos para hacer pausas. Fuente: Meta

Bloqueo nocturno : tendrá efecto a partir de las 12 de la noche y hasta las 6 de la mañana. No es un bloqueo total de las apps, pero sí que se limitarán muchas de sus funciones. En ese tiempo no podrán publicar contenido nuevo ni tampoco ver historias, reels o acceder a la pestaña Explorar. Lo que sí podrán hacer es usar la función de mensajería.

: tendrá efecto a partir de las 12 de la noche y hasta las 6 de la mañana. No es un bloqueo total de las apps, pero sí que se limitarán muchas de sus funciones. En ese tiempo no podrán publicar contenido nuevo ni tampoco ver historias, reels o acceder a la pestaña Explorar. Lo que sí podrán hacer es usar la función de mensajería. Sin notificaciones en horario escolar: por defecto, las notificaciones se silenciarán entre las 8:00 y las 15:00, a excepción de mensajes directos y alertas relacionadas con la seguridad de la cuenta. De nuevo, un padre o tutor podrá modificar esta configuración.

por defecto, las notificaciones se silenciarán entre las 8:00 y las 15:00, a excepción de mensajes directos y alertas relacionadas con la seguridad de la cuenta. De nuevo, un padre o tutor podrá modificar esta configuración. Feed no personalizado : es uno de los cambios que más se reclamaban. Los usuarios podrán tener un feed sin personalizar, es decir, sin que el algoritmo les recomiende contenido que les interesa, que al final es lo que engancha a esas sesiones de scroll infinito. El problema es que Meta no activa esta función por defecto sino que enviará recordatorios para que sean los usuarios quienes lo hagan. Si los padres así lo deciden, podrán configurarla como opción predeterminada, aunque la podrán desactivar.

: es uno de los cambios que más se reclamaban. Los usuarios podrán tener un feed sin personalizar, es decir, sin que el algoritmo les recomiende contenido que les interesa, que al final es lo que engancha a esas sesiones de scroll infinito. El problema es que Meta no activa esta función por defecto sino que enviará recordatorios para que sean los usuarios quienes lo hagan. Si los padres así lo deciden, podrán configurarla como opción predeterminada, aunque la podrán desactivar. Desactivar el autoplay: la reproducción automática es otro de los grandes motivos que nos acaba enganchando. Meta permitirá que se desactive de forma que cuando aparezca un reel en la pantalla, haya que tocar para reproducirlo en lugar de que empiece a reproducirse. De nuevo, será voluntario.

la reproducción automática es otro de los grandes motivos que nos acaba enganchando. Meta permitirá que se desactive de forma que cuando aparezca un reel en la pantalla, haya que tocar para reproducirlo en lugar de que empiece a reproducirse. De nuevo, será voluntario. Sin recuento de "me gusta": por defecto, ambas apps ocultarán el número de likes en las publicaciones de los usuarios adolescentes. Tampoco los mostrarán en otras publicaciones.

por defecto, ambas apps ocultarán el número de likes en las publicaciones de los usuarios adolescentes. Tampoco los mostrarán en otras publicaciones. Menos filtros de belleza : Meta ya restringe filtros de "cirugía estética" a los menores, pero se se ha comprometido a ampliarlo a aquellos filtros que aplican efectos de "maquillaje extremo". Eso sí, no incluyen filtros que "suavicen la piel o alteren la apariencia de maneras que se pueden lograr con técnicas de maquillaje comunes" ni tampoco aquellos que sean "Filtros que modifican la estructura facial del usuario con el fin de transformarlo en un personaje no humano o ficticio" o "efectos que entretienen a los usuarios distorsionando su apariencia mediante parodia, sátira o formas exageradas".

: Meta ya restringe filtros de "cirugía estética" a los menores, pero se se ha comprometido a ampliarlo a aquellos filtros que aplican efectos de "maquillaje extremo". Eso sí, no incluyen filtros que "suavicen la piel o alteren la apariencia de maneras que se pueden lograr con técnicas de maquillaje comunes" ni tampoco aquellos que sean "Filtros que modifican la estructura facial del usuario con el fin de transformarlo en un personaje no humano o ficticio" o "efectos que entretienen a los usuarios distorsionando su apariencia mediante parodia, sátira o formas exageradas". Mejoras en el control de edad: de nada sirven todas estas restricciones si un menor se hace pasar por adulto. Para evitarlo, Meta se ha comprometido a reforzar su sistema de verificación de edad para aplicar estas restricciones a los usuarios de entre 13 y 17 años. Si detecta que el usuario es menor de 13 años, lo expulsará.

Se acabó el salvaje Oeste de las redes sociales

Durante años, plataformas como Instagram han funcionado con sus propias reglas, ajustando el diseño y el algoritmo para maximizar el tiempo de uso sin que nadie externo les pusiera límites reales. Por primera vez, no son ellos, sino un tribunal quien está marcando el terreno de juego. Y además es un tribunal estadounidense, no la Comisión Europea a la que siempre han criticado por su obsesión regulatoria. Esta vez han sido los suyos.

Meta ha sido la primera en ceder, pero sienta un precedente inédito para toda la industria. El propio acuerdo lo deja muy claro: Meta ha condicionado parte del pago a que sus rivales (TikTok, Snapchat y YouTube) también implementen estas restricciones. Además, han iniciado una campaña publicitaria, con páginas enteras en los principales periódicos, para que pasen por el aro. No sabemos lo que tardarán en ceder los demás, lo que está claro es que lo que hasta ahora era un terreno sin ley empieza a tener límites.

Imagen de portada | Xataka con Magnific

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