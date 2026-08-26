NVIDIA fabrica sus chips entre EEUU y Taiwán. El problema es que algunos servidores de IA acabaron donde no debían

Los chips de IA de última generación no recorren una línea recta desde una fábrica hasta un cliente. Se diseñan en un país, se fabrican o encapsulan en otro, terminan integrados en servidores y pasan después por distribuidores, centros de datos y compradores finales. En ese recorrido intervienen controles de exportación, declaraciones de uso y verificaciones destinadas a impedir que determinada tecnología llegue a destinos restringidos. El caso que acaba de salir a la luz en Taiwán muestra qué ocurre cuando, según los fiscales, varias de esas barreras se sortean desde dentro.

La acusación ya está sobre la mesa. La Fiscalía del Distrito de Keelung, en Taiwán, ha acusado a nueve personas. Ocho aparecen vinculadas al supuesto esquema para exportar ilegalmente servidores de IA de alta gama, entre ellas un empleado de NVIDIA Taiwan y dos de Super Micro Taiwan. El noveno acusado figura en otra rama relacionada con el presunto vaciamiento patrimonial de una distribuidora, en la que también están acusados dos de los otros ocho. Eso sí, hablamos de personas concretas, no de cargos contra NVIDIA o Super Micro como compañías.

Así funcionaba el esquema. Según la Fiscalía, el pedido comprendía 130 servidores de Super Micro equipados con tecnología B300 de NVIDIA y debía acabar, sobre el papel, en un centro de datos alquilado en Taiwán. La documentación de usuario final indicaba que los equipos se instalarían allí y no serían reexportados infringiendo los controles aplicables. Los investigadores sostienen, sin embargo, que varios de los acusados que participaron en una inspección en septiembre de 2025 ya sabían que aquel recinto no disponía del espacio, la potencia eléctrica ni el ancho de banda necesarios para operar semejante despliegue. Pese a ello, Super Micro acabó aceptando el pedido en tres tandas: 2, 64 y 64 servidores.

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De Taiwán hasta China. La acusación sostiene que 74 de aquellos 130 servidores acabaron finalmente en manos de clientes chinos siguiendo varias rutas. Dieciséis habrían salido directamente hacia China, otros 50 pasaron primero por Indonesia y ocho viajaron a Japón antes de continuar hacia Hong Kong y, desde allí, hasta un cliente chino. Los 56 equipos restantes también iban a abandonar Taiwán con destino a una empresa japonesa, pero las aduanas detectaron irregularidades y exigieron una licencia para mercancías estratégicas de alta tecnología. La operación no llegó a completarse y esos servidores permanecieron en Taiwán.

Por qué estaban controlados. El B300 pertenece a la generación Blackwell Ultra de NVIDIA y está pensado para cargas de inteligencia artificial de muy alta exigencia, precisamente el tipo de tecnología que Washington mantiene sometida a controles de exportación cuando el destino es China. Eso no significa que todos los chips de IA de NVIDIA estén vetados de forma absoluta: las reglas distinguen entre productos, destinatarios y licencias, y desde 2026 contemplan una revisión caso por caso para determinados modelos como el H200. Taiwán aplica además su propio régimen sobre mercancías estratégicas, de modo que determinados equipos y usos requieren autorización antes de salir del país.

El incentivo era enorme. Hay una razón económica que ayuda a entender por qué existe interés en sortear estas restricciones. Reuters señalaba en abril, citando a fuentes del sector, que los servidores B300 disponibles en China rondaban los 7 millones de yuanes, aproximadamente un millón de dólares, casi el doble de los 550.000 dólares que esas mismas fuentes situaban como referencia en Estados Unidos. Esa escasez crea una prima considerable para quienes consiguen introducirlos en el mercado chino. En este caso, la Fiscalía atribuye a dos de los acusados más de 21,2 millones de dólares de beneficio ilícito por los 74 equipos que sí completaron el recorrido.

El control no acaba al fabricar. Seguir un acelerador avanzado exige vigilar mucho más que la planta en la que nace. NVIDIA es una compañía fabless: diseña sus chips y encarga su fabricación a socios como TSMC, cuya producción de tecnología de la compañía se extiende hoy entre Taiwán y Estados Unidos, mientras empresas como Super Micro convierten después esos componentes en sistemas completos que atraviesan una red internacional de distribuidores y compradores. Por eso las restricciones incorporan controles sobre el usuario y el destino final, no solo sobre la primera venta. El caso taiwanés ilustra precisamente ese desafío.

Imágenes | NVIDIA

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