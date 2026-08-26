Microsoft te permitirá convertir tus juegos físicos de Xbox en digitales. Y eso abre una puerta clave: su preservación

Los videojuegos llevan décadas cambiando de consola, formato y forma de distribución, pero nuestras bibliotecas no desaparecen cada vez que llega una nueva generación. Ahí empieza uno de los grandes desafíos de la industria: cómo hacer que los juegos que hemos comprado puedan seguir acompañándonos cuando evoluciona la tecnología que los rodea. Microsoft ha decidido abordar una parte de ese problema desde un lugar interesante, el propio disco. Xbox permitirá que determinados juegos físicos obtengan también acceso digital, una iniciativa que la compañía presenta expresamente como parte de su estrategia de preservación.

Qué cambia exactamente. La novedad empezará a probarse el 31 de agosto entre los miembros de Xbox Insider y el funcionamiento, sobre el papel, es sencillo: habrá que introducir un disco compatible de Xbox One o Xbox Series X en la consola y ejecutar el juego para reclamar un derecho digital asociado. Microsoft asegura que la mayoría de los títulos físicos de esas dos generaciones serán compatibles y que el despliegue inicial abarcará miles de juegos. Cuando cada título lo permita, ese acceso podrá extenderse además a Xbox Play Anywhere y Xbox Cloud Gaming, mientras el disco seguirá funcionando como hasta ahora.

El disco sigue importando. Hay un detalle importante para entender qué está haciendo realmente Microsoft: reclamar ese derecho no convierte el juego físico en una segunda copia independiente. Según ha explicado The Verge, queda vinculado al disco concreto y puede pasar de una cuenta a otra cuando ese soporte cambia de usuario. En la práctica, esto impide digitalizar un juego, vender después el disco y conservar ambas versiones por separado. El sistema mantiene así una característica propia del formato físico, su capacidad para cambiar de manos, al tiempo que abre la puerta a algunas ventajas del ecosistema digital.

Xbox ya venía por aquí. Hay un antecedente directo para entender por qué Microsoft habla ahora de preservación. Durante años, la compañía ha utilizado la retrocompatibilidad para mantener accesibles títulos de generaciones anteriores: las Xbox Series X|S pueden ejecutar juegos seleccionados de Xbox original y Xbox 360, además de parte del catálogo de Xbox One. Cuando el título es físico y compatible con Series X, el disco actúa como acreditación mientras la consola descarga el juego correspondiente.

Preservar no significa eternizar. Conviene poner aquí un límite importante: conservar el soporte no garantiza que toda la experiencia vaya a seguir disponible para siempre. Microsoft recuerda, por ejemplo, que servicios de Xbox Live de los juegos de la Xbox original, como el multijugador online y sus bazares, ya no están disponibles, aunque determinadas funciones sin conexión sí continúan funcionando. Tampoco el propio disco es inmune al paso del tiempo ni sirve de mucho sin hardware capaz de leerlo. Esta nueva vía añade otra posibilidad para mantener el acceso, pero no elimina dependencias como servidores o servicios online ni garantiza que la compatibilidad vaya a mantenerse indefinidamente.

El físico conserva otras ventajas. El debate tampoco termina en si un juego seguirá funcionando dentro de diez o veinte años. Los discos permiten algo mucho más inmediato: circular entre personas. Podemos comprarlos usados, revenderlos, prestarlos o regalarlos, posibilidades que una compra digital convencional no reproduce de la misma manera. Por eso el retroceso del formato físico toca también una cuestión económica y práctica, no solo de preservación. Una eventual desaparición de este soporte supondría perder un mercado de segunda mano y una capacidad de disposición sobre lo comprado que el ecosistema digital todavía no ha replicado de forma equivalente.

Sony ha elegido otro camino. La comparación con PlayStation deja claro el momento de transición en el que estamos. Sony dejará de fabricar discos para los nuevos juegos desde enero de 2028, mientras Microsoft no ha anunciado hasta ahora una fecha similar ni ha explicado si piensa seguir esa dirección. Su nueva función puede entenderse, por tanto, de dos formas que no son incompatibles: como una capa adicional de preservación y como una manera de reducir la dependencia futura del lector físico. No sabemos qué hará Xbox con el disco a largo plazo, pero sí que está preparando una biblioteca capaz de moverse mejor entre ambos mundos.

Imágenes | Xbox

En Xataka | Xbox celebra su 25 cumpleaños con una Xbox Series X muy especial. Prepara 900 euros