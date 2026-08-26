El Apocalipsis se hace real en Nepal: una inundación descomunal se lleva por delante todo un valle del Himalaya

Aún sabemos demasiado poco. Vamos reconstruyendo la historia con informes parciales, testimonios en shock y cámaras de tráfico. Pero las imágenes hablan por sí solas. Hace apenas unas horas (a las nueve de la mañana, hora de Nepal), una ola de agua y lodo ha recorrido el valle del río Koshi y ha arrasado con todo.

El mercado, la aduana, el helipuerto, decenas de casas, el puente reconstruido a finales del año pasado. Las primeras cifras hablan de 31 fallecidos y unos 400 desaparecidos (más de la mitad extranjeros). Pero eso son las primeras cifras, viendo los vídeos que circulan por internet la sensación inevitable es que van a ser muchas más.

Y eso no es lo más raro. En el distrito nepalí de Rasuwa lleva días sin llover. El agua vino del lado tibetano, cruzó la frontera y llegó sin avisar.

Ya había pasado. Exactamente en el mismo sitio, por eso es más raro aún. El 8 de julio de 2025, un lago supraglaciar se vino abajo por ese mismo torrente y arrasó el mismo punto fronterizo. Hubo unos 30 muertos y unos 1000 millones de pérdidas solo en mercancías sin contar las cuatro centrales hidroeléctricas dañadas (el 8% de la capacidad hidroeléctrica de Nepal) y el puente destruido. Todo parece indicar que la reconstrucción de ese puente ha vuelto a desaparecer del fondo del valle.

En agosto de ese mismo año, los responsables chinos del Tibet llegaron a un acuerdo con las de Nepal para activar un sistema de alerta que, gracias a la medición constante de caudales y el análisis de lagos glaciales, alertara de futuras avenidas. Hasta donde sabemos el acuerdo ha servido de poco.

¿Y qué ha ocurrido ahora? No se sabe con certeza porque (pese a que ya hay tres hipótesis encima de la mesa) quedarán meses hasta cerrarlo del todo.

La primera, con el recuerdo de 2025 aún fresco en la memoria, es un desbordamiento de lago glaciar (un GLOF, que es como se llama cuando la presa natural que retiene un lago de deshielo cede de golpe) en la vertiente tibetana. Esto es lo que barajan las autoridades locales y lo que sugieren las imágenes Sentinel del 24 de agosto. La segunda, como defiende Rijan Bhakta Kayastha, glaciólogo de la Universidad de Katmandú, es que una avalancha de hielo taponó el Lhende Khola y luego reventó. "El río Lhende también quedó bloqueado el año pasado", explicaba, y avisaba de que confirmarlo puede llevar días. La última, defendida por el ministro de Exteriores nepalí Shishir Khanal, relaciona la avenida con un terremoto que habría provocado un deslizamiento. No obstante, aún no hay confirmación sísimica.

Todo puede ser, la verdad. Según parece, solo la cuenca del río Koshi tiene 42 lagos potencialmente peligrosos.

Sea como sea, vienen unas horas terribles. Hablamos de un valle sin buena cobertura, con carreteras destruidas, con unas autoridades completamente desbordadas. La situación es infernal y no va a resolverse pronto. Ese es el motivo de que el número de víctimas, sus nacionaldiades o los daños materiales no cuadren. Hay medios chinos que, de hehco, dicen que el problema ha sido netamente nepalí.

¿Y ahora qué? "Miteri" se refiere en nepalí a un vínculo especial de hermandad ritual que une a dos familias que no comparten sangre. Es también el nombre del puente que se ha llevado la corriente. Mientras el mundo se sobrecoge con las imágenes, Nepal necesita justo eso: que la 'miteri' internacional le eche una mano.

Imagen | Sahil Patel

En Xataka | Si varios pueblos remotos de Nepal tienen Internet hoy es gracias al empeño de este hombre



