Telefónica planea vender su aseguradora por 100 millones. Todo el negocio depende de que a sus clientes se les caiga el móvil

Telefónica estudia vender su filial de seguros y reaseguros por cerca de 100 millones de euros, según ha adelantado elEconomista. No hay operación cerrada ni confirmación oficial y la teleco ha declinado comentar el asunto.

Lo que sí hay es una lista de pretendientes. Allianz aparece como favorito, con AXA, Generali y Zurich por detrás.

En detalle. Telefónica Seguros arrancó hace 22 años como Telefónica Insurance y factura unos 200 millones anuales en primas. Casi todo procede de un solo ámbito: pólizas para smartphones caros, en su mayoría iPhone y Samsung, con Reino Unido como mercado más activo a través de VMO2 (Virign Media O2).

Alrededor de ese núcleo cuelgan dos ramas menores:

Ciberseguridad para pymes y autónomos, desde 200 euros al año, con abogados que redactan las notificaciones a los reguladores cuando llega el incidente. Protección doméstica: fraude online, suplantación de identidad, ciberacoso, control parental, recuperación de datos...

Cuanto más caro es el aparato, mejor funciona el producto. Un ejemplo evidente: un iPhone 17 Pro Max (cuyo PVP parte de 1.469 euros) que se haya roto a los tres meses justifica una prima mensual que nadie pagaría por un móvil de 200 euros.

Por qué es importante. Los 100 millones equivalen al 0,4% de la deuda financiera neta del grupo, que cerró junio en algo más de 25.000 millones. Como palanca de desapalancamiento, no mueve gran cosa.

De hecho, el dinero tiene otro destino: Telefónica ha situado las ventas de activos no estratégicos como la munición para movimientos corporativos en Europa sin tocar el apalancamiento ni hacer arquear las cejas a las agencias de rating. Marc Murtra lleva mucho tiempo hablando de consolidación europea, y para sentarse en esa mesa hay que ir vendiendo el mobiliario.

Entre líneas. Lo que cambia de manos es quien asume el riesgo, no quien vende la póliza. En las cuentas del grupo figura además una correduría propia, sociedad distinta de la aseguradora en venta, que es la que coloca el producto.

Ahí está el atractivo para Allianz: el momento en que alguien firma 36 meses de permanencia por un móvil de 1.400 euros y le ofrecen cubrirlo. Y ese mostrador se queda en Telefónica. Zurich ya vende cobertura para iPhone en España y Alemania bajo la marca Klinc, así que sabe lo que cuesta conseguir ese acceso por su cuenta. Allianz, además, juega en casa: posee el otro 50% de UGG, la sociedad de fibra mayorista que comparte con Telefónica en Alemania.

El contexto. No sería la primera salida del negocio asegurador. En 2018 la teleco acordó la venta de Antares, su filial de vida y pensiones, a Grupo Catalana Occidente por 161 millones, con 98 millones de plusvalía. Lo que queda ahora es la parte que entonces se quedó y que ahora tan golosa es como negopcio: las pantallas.

La lista del último año dibuja el patrón:

608 millones por el 0,77% de BBVA.

por el 0,77% de BBVA. 102 millones por las filiales de Telefónica Tech en Colombia, Chile y México.

por las filiales de Telefónica Tech en Colombia, Chile y México. Unos 100 millones por Zeleris, vendida a OnTime en julio.

por Zeleris, vendida a OnTime en julio. 200 millones por el edificio de Gran Vía 28, acordados con Tomás Olivo y pendientes de formalizar.

por el edificio de Gran Vía 28, acordados con Tomás Olivo y pendientes de formalizar. 840 millones de valoración para el 40% de Telxius, con Pontegadea ya dentro con un 30%.

A eso se suman las siete desinversiones en Hispanoamérica, que han aportado más de 5.100 millones.

Y ahora qué. El perímetro incluye Nova Casiopea Re, la reaseguradora del grupo radicada en Luxemburgo. Eso no es un producto para clientes: es la cautiva con la que Telefónica gestiona internamente sus propios riesgos. Venderla obliga a reconstruir esa función o a recortar el paquete durante la negociación.

El otro flanco es británico. Buena parte de las primas dependen de VMO2, sociedad que Telefónica comparte al 50% con Liberty Global. Quien compre heredará una cartera cuyo mercado principal pasa por una empresa que el vendedor solo controla a medias.

Imagen destacada | Dong Xu, Telefónica

En Xataka | Telefónica tiene fuera de España su yin-yang particular: Brasil y Reino Unido