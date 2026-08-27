Preferir audios de WhatsApp o mensajes de texto no es casualidad: esto es lo que la psicología dice sobre tu personalidad

En la actualidad, dentro de la sociedad hay dos grandes grupos separados: los que adoran mandar y recibir mensajes de audio, y los que lo odiamos profundamente y preferimos exclusivamente el texto. Y esta división de gustos tan marcada tiene una explicación psicológica por detrás bastante importante y que está relacionada con la gestión de nuestras emociones y nuestras relaciones sociales.

El escudo del texto. El texto asíncrono ofrece una ventaja innegable, que es el control absoluto sobre el mensaje. Aquí un artículo publicado en 2007 apuntó que las personas que experimentan mayores niveles de ansiedad social muestran una clara preferencia por los mensajes de texto. Para estos perfiles, escribir se percibe como un entorno mucho más seguro y manejable que el hablar en tiempo real.

El motivo principal es la capacidad de edición, puesto que un mensaje de texto se puede redactar, borrar, reescribir y medir antes de pulsar el botón de enviar. Esta característica resulta especialmente atractiva para personas con rasgos de introversión o con una alta necesidad de control sobre su autoimagen, puesto que al interactuar por texto, se minimiza el riesgo a equivocarse, a los silencios incómodos o a reaccionar de forma imprevista ante el receptor.

Las notas de voz. En el otro extremo del espectro comunicativo encontramos a los amantes de mandar mensajes de voz para transmitir cualquier tipo de información. Durante mucho tiempo se ha asumido que llamar por teléfono o enviar notas de voz resulta más invasivo o incómodo, pero la ciencia demostró que utilizar la voz para comunicarse genera una sensación de cercanía y vínculo significativamente mayor que el texto, sin que la interacción resulte tan "incómoda" como los participantes anticipaban.

Esto hace que los usuarios que prefieren los mensajes de voz tiendan a puntuar más alto en extroversión y estabilidad emocional. Y esto es importante, puesto que al estar más seguros de sí mismos y de sus habilidades sociales, no sienten la necesidad de "filtrar" o editar su discurso tanto como los que prefieren el texto.

Pero hay un detalle. Por otro lado, la investigación clásica de Reid & Reid también apuntó que las personas que experimentan sentimientos de soledad tienden a preferir la voz sobre el texto, ya que la riqueza tonal y la sincronía de la conversación ofrecen esa intimidad y calidez humana que están buscando.

Un espectro comunicativo. Aquí la ciencia demuestra que no existen listas cerradas y universales que definan al milímetro a una persona solo por su uso de WhatsApp. En su lugar, hay tendencias probabilísticas que nos dicen que una persona que tiende exclusivamente al texto es probable que valore la estructura, necesite procesar información a su ritmo y prefiera entornos de comunicación de bajo riesgo emocional.

Por contra, quien es un gran amante de los audios y las llamadas, es más probable que sea extrovertido, confíe en su espontaneidad y priorice la construcción del vínculo emocional por encima de la eficiencia informativa.

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