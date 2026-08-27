Madrid ya sabe a qué sonará la Fórmula 1 en su nuevo circuito en septiembre: a un aluvión de quejas vecinales

El nuevo circuito de Fórmula 1 de Madrid ya calienta motores con sus pruebas para homologarlo. Para ello, los coches de Fórmula 3 ya han estado dando varias vueltas en este circuito urbano construido alrededor del recinto ferial del IFEMA. Lo que no ha sido tan emocionante ha sido la reacción de los vecinos que, si bien llevaban tiempo advirtiendo sobre el estruendoso ruido que podía ocasionar el circuito durante su puesta en marcha y construcción, ahora en las pruebas lo han vivido en sus propias carnes.

Y es que a varias semanas de que comience el Gran Premio de España de F1 en este circuito, varios vecinos afirman que el ruido era incluso peor de lo que esperaban.

Pruebas de homologación. Dos días de rodaje de F3 necesitaba el circuito para que la FIA pueda certificar la pista antes del Gran Premio del 11 al 13 de septiembre. Sin embargo, las pruebas se han convertido en un anticipo de lo que los vecinos temen que sea un problema mucho mayor cuando los monoplazas de F1 circulen por el Madring.

Cifras. Tal y como cuentan desde El Diario, la plataforma vecinal Stop Fórmula 1 Madrid instaló un sonómetro calibrado en la calle Francisco Umbral, cerca de la pista, y registró una media de 102,7 decibelios a las 10:52 h, con picos por encima de los 109 dB, según el colectivo.

El ABC recoge otra medición independiente por parte de un vecino de Las Cárcavas, a unos 450 metros del circuito, registrando unos 80 dB. Muy por encima de los 55 dB que, tal y como ha recordado la plataforma vecinal, es el límite legal durante el día en zonas residenciales.

Lo que describen los vecinos. Las quejas han llovido no solo de las calles colindantes a la pista, sino también de Hortaleza, Barajas, Alameda de Osuna y otros barrios situados a kilómetros de distancia, según Antonio Ibáñez, portavoz de Stop Fórmula 1 Madrid. Además, afirmaba que las personas que intentaban teletrabajar cerca del circuito consideraban que era "imposible" trabajar, incluso con las ventanas cerradas.

Constantino Bueno, otro portavoz de la plataforma y vecino de Hortaleza, cuenta que vivir cerca de Madring es ahora "incompatible con un barrio", obligando a los residentes a elegir entre quedarse en casa y soportar el ruido, o irse y acabar sufriendo el tráfico de vehículos que se genera alrededor del circuito.

Se avecina batalla judicial. El medio El Diario comparte las palabras del abogado Javier Flores, quien sostiene que “esto no es una anécdota de vecinos molestos. Es un problema jurídico serio,” señalando que la propia IFEMA había reconocido en un informe oficial que los niveles de ruido no se podrían mantener dentro de los límites legales durante el evento. El Ayuntamiento autorizó una suspensión temporal de los límites acústicos para el Gran Premio, lo cual es una práctica habitual en grandes eventos, pero Flores argumenta que esa exención “no elimina los derechos de los vecinos, ni les obliga a soportar cualquier nivel de ruido”.

Stop Fórmula 1 Madrid afirma que se está preparando con sensores homologados para recopilar datos durante el propio fin de semana del Gran Premio, los cuales prevé utilizar en demandas judiciales, además de las dos demandas ya existentes en los tribunales contra las licencias del circuito.

La defensa del Ayuntamiento. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad de Madrid, Borja Carabante, ha defendido que las pruebas eran “imprescindibles”, ya que la FIA necesita datos reales para homologar la pista antes de la carrera. También argumenta que los coches de F3 son en realidad más ruidosos que los de Fórmula 1 que competirán en septiembre (bastante discutible esta afirmación).

Tanto los operadores del circuito como los responsables municipales sostienen que la instalación cuenta con las licencias correspondientes y está insonorizada acústicamente donde ha sido posible.

Imagen de portada | Madring

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