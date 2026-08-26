Un frente frío se acerca a toda velocidad al noroeste del país: 12 horas de lluvia intensa, mucho viento, frío y granizo para acabar agosto

La noche del domingo, el norte de Lugo se quedó a oscuras. Semáforos apagados, alumbrado caídos y los daños "máis importantes que recordan". Las cifras, eso sí, despistan: las estaciones recogieron ocho litros por metro cuadrado en apenas media hora, pero con ese agua vinieron 2.168 descargas eléctricas sobre toda la región.

Sería solo una anécdota si no fuera porque es el aperitivo. Lo bueno y lo malo empieza ahora.

El norte tiene sed... Galicia (el norte en general) lleva semanas preocupada por el agua. Poco a poco, los periódicos se han ido llenado de titulares como "la sequía castiga más a Galicia que al sur" y la Xunta ya ha empezado a hablar de construir más pantanos.

Agosto siempre ha sido un mes malo. Pero lo cierto es que, desde las lluvias generalizadas de principios de año, parece que el agua se resiste en visitar el cuadrante noroeste de la Península como suele hacerlo. La buena noticia es que, con un poco de suerte, eso se ha acabado. La mala es (o puede ser) todo lo demás.

...y se hizo el agua. Un centro de bajas presiones va a ir mandándonos frentes y líneas de inestabilidad durante toda la semana. Hoy, miércoles, un frente frío muy rápido ha llenado Galicia de avisos amarillos. Los acumulados que se esperan son de más de 40 litros en 12 horas y una alta probabilidad de granizo.

Es mucho, no me malinterpretéis. En buena parte de la comunidad, la media histórica mensual está en torno a esa cifra. Pero el jueves y el viernes será cuando la cosa se ponga seria.

Aún "hay ciertas discrepancias entre los modelos", pero está claro que las precipitaciones se irán extendiendo de forma más irregular por toda Galicia, el centro y el oeste de Asturias, León, Zamora, Salamanca y hasta Cáceres. 12 horas de lluvias fuertes en zonas que, salvo sorpresa no podremos aprovechar demasiado

¿Qué podemos esperar? Una masa de aire polar marítimo llegará a la península. Los modelos hablan de descensos de temperaturas "muy por debajo de lo normal para finales de agosto". Habrá máximas de 27 ºC en Murcia y mínimas de 6 en León.

También debemos esperar viento. Desde rachas de 70-80 km/h en el oeste gallego, el interior del País Vasco y Castilla y León a más de 100 km/h en puntos expuestos de la Cordillera Cantábrica y el Pirineo.

Y luego está el problema del suelo. Porque el suelo está muy tocado. No solo hablo de las muchísimas hectáreas que se han quemado este verano y rpovocarán una marea negra (de cenizas, barro y turbidez) que contaminará pantanos y acuíferos, no; hablo de simple y sencillo suelo seco. '40 litros de agua en una hora sobre un terreno que lleva sin ver el agua desde junio' son sinónimo de 'escorrentía'.

Lloverá mucho, lloverá tarde y lloverá mal.

Imagen | ECMWF

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