HOY SE HABLA DE

Hoy llega a Aldi esta aspiradora sin cables 2 en 1 (tipo Shark) por menos de 50 euros

Con un cabezal flexible e iluminación LED en el cabezal para que puedas llegar a limpiar cualquier rincón sin agacharte

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Fran León

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Ayer te contamos el nuevo lanzamiento de Shark, una aspiradora sin cables con un diseño que ya es icónico en lo que a dispositivos de limpieza se refiere. Aunque si no quieres gastar tanto, tenemos buenas noticias: hoy Aldi pone a la venta esta aspiradora sin cables Ambiano por 49,99 euros y con un diseño que recuerda mucho al de los modelos de la marca estadounidense.

Si no quieres depender de cargar la batería y prefieres un modelo con cable o, simplemente, cuando vayas a Aldi y no esté disponible, en Amazon tienes esta a precio similar. Es de la firma Amazon Basics, que también es 2 en 1 y está disponible por 43,27 euros.

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Una aspiradora buena, bonita y barata

Aspiradora Sin Cables Ambiano De Aldi

Diseñado para plantarle cara a modelos de gama media alta (tipo Shark, Bosch, Rowenta o Levoit, entre otras), este dispositivo destaca por combinar un precio bajo con la versatilidad de una aspiradora vertical y de mano en una sola pieza.

Su diseño 2 en 1 le permite funcionar como una aspiradora escoba tradicional para suelos y alfombras, pero con un solo clic se desacopla para limpiar sofás, migas de pan o el interior del coche.

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Cuenta con una estructura flexible pensada para pasar debajo de sofás y camas sin agacharte, además de un cabezal con iluminación LED para no dejarte suciedad en las zonas más oscuras de tu hogar.

Su potencia es de 120 W e integra una batería recargable que ofrece autonomía suficiente (de hasta 38 minutos) para realizar la limpieza diaria rápida del hogar sin tener que lidiar con enchufes. Por último, destacar su almacenamiento compacto, ya que el mango plegable permite guardarla prácticamente en cualquier armario o rincón reducido sin ocupar espacio.

⚡ EN RESUMEN: aspiradora sin cables ambiano de aldi

 LO MEJOR

  • Precio imbatible: por debajo de los 50 euros, es de las opciones sin cable más accesibles del mercado.
  • Diseño ergonómico y almacenamiento: el mango articulado dobla para pasar bajo los muebles sin agacharse y reduce su tamaño al guardarlo.

❌ LO PEOR

  • Potencia limitada... Sus 120 W son suficientes para el mantenimiento diario, pero se quedan cortos para limpiezas profundas o alfombras tupidas.
  • Tiempos de carga... Como suele ocurrir en esta gama de precio, requiere varias horas de enchufe para completar la batería.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas una aspiradora de apoyo o mantenimiento para el día a día sin gastar demasiado.

⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes una casa grande, ya que necesitarás más de 30-40 minutos de aspirado continuo en una sola sesión.
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