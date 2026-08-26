Revolut estrena EURR, una stablecoin ligada al euro para sus clientes en Europa

Hace unos días precisamente comentábamos lo de que Revolut alcanzaba el cuarto puesto en España en cuanto a banco con más clientes. La fintech sigue creciendo a ritmo meteórico y ahora hay más razones para prestarle atención. Y es que también ha comenzado a desplegar su propia stablecoin. Llamado EURR, es un token que está vinculado al euro y marca la entrada de Revolut en un mercado al que bancos y empresas de pagos de todo el mundo están frotándose las manos por unirse. Te contamos todos los detalles.

Dinero digital. Las stablecoins han ido mucho más allá de su función original como herramienta de negociación para las plataformas de criptomonedas. Empresas como Visa o Klarna, junto con varios bancos globales, han anunciado también sus propios proyectos de stablecoins a lo largo del último año, apostando por que los tokens digitales se conviertan en una forma más rápida y barata de mover dinero y liquidar pagos.

Revolut cuenta con más de 80 millones de clientes en todo el mundo, así que próximamente permitirá a todos sus clientes a unirse en esta carrera.

Los detalles. EURR se ha lanzado este miércoles para un grupo limitado de clientes en Dinamarca, Polonia y Portugal, antes de una expansión para el resto del Espacio Económico Europeo a finales de este año. El token lo emite Bridge, una empresa de infraestructura de stablecoins propiedad de Stripe, siendo ésta la que mantendrá y gestionará sus reservas.

Revolut afirma que EURR está diseñado para mantener un valor fijo de 1 euro y cumple con el marco MiCA de la UE, con las reservas custodiadas tal y como exige dicha regulación. La moneda se integra en la app de Revolut y funcionará en varias redes de blockchain y monederos externos, permitiendo a los usuarios moverse entre euros y criptos sin salir de la plataforma.

Qué dice la compañía. Emil Urmanshin, responsable de Cripto y Nuevas Apuestas de Revolut, afirma que el token conecta a los 80 millones de clientes de la empresa directamente con las finanzas on-chain, argumentando que combinar su escala con una infraestructura bancaria regulada le otorga una ventaja que ningún banco tradicional o plataforma nativa de criptomonedas puede igualar, según el comunicado de la empresa.

Por otra parte, Iman Olya, responsable de producto de stablecoins de Revolut, señalaba que la firma está aplicando al espacio cripto el mismo enfoque que utilizó en su momento para reducir las comisiones ocultas por cambio de divisa, con el objetivo de “elimina por completo los inconvenientes de las operaciones on-ramp y off-chain”, según la misma nota. Además, la directora de producto de Bridge, Mai Leduc Blount, afirma que “autorizaciones como EMI y bajo la normativa MiCA ofrecen la

base de confianza necesaria para cualquier empresa que quiera operar con infraestructura en euros”.

Entre líneas. Según Bloomberg, el valor de mercado combinado de las stablecoins se ha estancado en 2026 tras varios años de rápido crecimiento, y los datos recopilados por Visa apuntan a un enfriamiento en los volúmenes de transacción desde mediados de 2023. Tal y como apunta el medio, USDT de Tether y USDC de Circle siguen dominando el sector, representando juntos aproximadamente el 85 % de todas las stablecoins en circulación, según cifras de DefiLlama.

Los tokens vinculados al euro siguen siendo una pequeña fracción de ese total, lo que significa que Revolut entra en un mercado que todavía está construido casi en su totalidad alrededor del dólar.

Qué viene ahora. Revolut afirma que espera extender EURR al resto del EEE para finales de año y explorar versiones del token en otras divisas, dependiendo de cómo funcione el producto y de cómo respondan los reguladores. Así que será interesante ver cómo evoluciona la cosa.

Imagen de portada | Revolut

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