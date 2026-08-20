Revolut es ya el cuarto banco en número de clientes más importante de España

Es muy difícil que en un sector con la solera y tamaño de la banca, aparezcan nuevos actores que parezcan moverse al margen de los límites consolidados y establecidos durante décadas por un puñado de entidades. Revolut es esa excepción y, con 6,5 millones de clientes, el neobanco británico se ha convertido en el cuarto con más número de clientes en España. El problema es que, detrás del dato, está el hecho de que Revolut tiene un reto enorme por delante.

Dejar de ser una cuenta secundaria.

De aquellos barros... Revolut nació en 2015 como una tarjeta multidivisa pensada para viajeros. En un inicio, no tenía vocación de banco generalista tal y como lo conocemos, pero pronto dio un salto cualitativo que le permitió jugar en la liga de los mayores.

Diferentes movimientos como cuentas remuneradas, tarjetas premium, incentivos con esas tarjetas, seguros y, sobre todo, la domiciliación de la nómina, permitió que ese neobanco con una tarjeta interesante a la hora de viajar se convirtiera en un banco completo.

Desafiando a los tradicionales. En España desembarcó en 2017 con ese enfoque de "herramienta de cambio de divisas", pero con las opciones que ha ido integrando, se ha terminado convirtiendo en una plataforma financiera completa con esos 6,5 millones de clientes.

Supera en esa métrica a entidades que eran más tradicionales como ING, Abanca o Bankinter y, según métricas de Inmark, por número de usuarios es el cuarto mayor banco en el mercado español por detrás de CaixaBank, Banco Santander y BBVA, y peleando con Banco Sabadell por ese cuarto puesto.

Ambición. Dentro de ese ascenso meteórico que se dio en España a partir de 2023, cuando tenían "apenas" dos millones de clientes, destaca el hecho de que Revolut fue el tercer banco, empatado con Bankinter, que más creció en cuota de mercado de domiciliación de nómina en 2025. Además, dentro de los mercados en los que opera, España es uno de sus mercados clave, junto a Francia y Reino Unido.

Según sus caras visibles en nuestro país, el objetivo es llegar a los ocho millones de clientes en 2026 y superar en cuatro años los 15 millones, una cifra que los pondría a competir directamente contra BBVA y Santander. Esto, en un mercado como el nuestro en el que los grandes bancos controlan la mayoría del negocio minorista tras la crisis de 2008, es un logro interesante.

"Nos estamos tomando nuestro tiempo, pero no nos quita el sueño. El crédito es estratégico, pero lo queremos hacer a su debido tiempo, sin acelerarnos" - Nil Storonsky, vicepresidente de Negocio Global de Revolut

Hipotecas. A diferencia de otros neobancos, Revolut ha apuntado al cliente del banco cotidiano con cuenta corriente, tarjeta y préstamos personales, manteniendo esa esencia de ahorro y cambio de divisas. El problema es que le falta algo clave: las hipotecas.

Aunque el mercado está como está, la hipoteca es una herramienta importantísima para el banco porque es lo que capta al cliente y lo retiene durante décadas. Es la trinchera del banco tradicional y donde, de momento, Revolut no ha conseguido penetrar. Porque las hipotecas son el producto rey de la fidelización y, según las cuentas de los grandes bancos, el grueso de sus intereses.

Lo ha planteado, en otros países como Lituania, irlanda y Francia, pero aún no lo han formalizado en España. Desde la compañía han confirmado que las hipotécas son algo "estratégico" y harán un anuncio a medio plazo, pero sin adelantar nada más. Primero irá Francia, que es donde están dando pasos para conseguir una licencia completa, y después España.

El reto. Por otro lado, una cosa es crecer en número de usuarios y otra es jugar en la misma liga que los gigantes establecidos. Según un análisis de Citi, aunque Revolut tiene el 13% de penetración en España, apenas cuenta con el 0,25% de depósitos del sistema y sólo el 1% de las nóminas llegan a Revolut. La mayoría de usuarios, entre los que me incluyo, lo siguen usando como un banco secundario para viajes, comprar en comercios o para aparcar algo de ahorro.

Datos recientes evidencian ese problema, ya que al cierre del primer trimestre de este 2026, Revolut manejaba 4.644 millones de euros en España, lo que se traduce en un montante en cuenta por cliente de menos de 1.000 euros. Los siguientes pasos son ganarse la confianza de empresas para que depositen ahí el dinero y las mencionadas hipotecas

Mientras tanto, para muchos, Revolut seguirá siendo nuestro banco de Wallapop y de vacaciones por el mundo.

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