Un satélite espía estadounidense de la Guerra Fría se ha roto tras 38 años en órbita. No sabemos por qué ni en cuántos pedazos

El USA 32, un satélite de la inteligencia estadounidense lanzado en plena Guerra Fría, llevaba pululando por el espacio casi 40 años cuando un buen día, el 13 de septiembre de 2026 hacia las 21:13 UTC, se fragmentó en la baja órbita terrestre, según registra el INAF (el Instituto Nacional de Astrofísica italiano). Sus restos han pasado a engrosar el enorme vertedero que tenemos sobre nuestras cabezas. De momento, nadie sabe qué ha pasado.

Lo que se sabe. La Space Force ha confirmado la fragmentación a unos 775 kilómetros de altura del objeto 19460 del catálogo NORAD (Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte), conocido con el nombre en clave "Farrah III", un apodo inspirado en la actriz Farrah Fawcett. Como recoge IFLScience, los restos que se han podido rastrear se suman a la vigilancia habitual de posibles aproximaciones entre objetos, no se han detectado amenazas inmediatas y el análisis sigue en marcha. Ni el número de fragmentos ni la causa son públicos.

Más fragmentos y más problemas. La fragmentación ocurrió en una región donde la densidad atmosférica es baja y el frenado aerodinámico lento, de modo que parte de los fragmentos puede tardar años en caer, como detalla el INAF. Además, es una zona muy concurrida: según Spaceweather.com, hay más de 200 satélites activos a menos de 50 kilómetros de esa altitud. También acumula escombros de la colisión de 2009 entre un satélite estadounidense y otro ruso. La ISS y la estación china Tiangong orbitan más bajo, pero con el tiempo algunos fragmentos podrían descender hasta su altitud y obligarlas a maniobrar.

Los restos más pequeños son los más peligrosos: son difíciles de rastrear desde tierra y tienen energía suficiente para dañar seriamente una nave. Cada nuevo objeto añade más vigilancia y complica la seguridad orbital.

Una vieja gloria de la Guerra Fría. Farrah III formaba parte del programa de inteligencia electrónica del NRO, la oficina estadounidense de reconocimiento. Su diseño era un cilindro grande y achatado, conocido como "lata de atún", que giraba a unas 50 rpm y llevaba tres antenas parabólicas y un procesador táctico que enviaba datos directamente a usuarios sobre el terreno, incluidos barcos. Se diseñó para una vida nominal de tres años, pero según documentación del NRO seguía activo al menos a finales de 2004.

Las buenas prácticas modernas exigen pasivar los satélites al concluir su misión, con medidas como despresurizar tanques, descargar baterías y agotar el combustible. Se desconoce si se aplicaron en USA 32, pero cuando se diseñó estas prácticas aún no estaban consolidadas.

Posibles causas. Entre las razones habituales de que un satélite se fragmente están las baterías degradadas, con cortocircuitos o sobrecalentamiento, el combustible residual, los gases a presión y el deterioro térmico de los materiales tras miles de ciclos de calor y frío, como detalla el INAF. Spaceweather.com considera sospechoso principal el material que un satélite tan antiguo conserva a bordo, como baterías y propelente residual. Todavía es pronto para descartar el impacto de un meteoroide o de un arma antisatélite, aunque, según Live Science, no hay pruebas de que se usara una.

Qué va a pasar ahora. Lo inmediato es rastrear los fragmentos, determinar sus órbitas, estimar su tamaño y evaluar el riesgo que supone cada uno. La Space Force ya ha incorporado los restos rastreados a su vigilancia rutinaria de posibles aproximaciones, y Space-Track aún no ha publicado un recuento de fragmentos. Con las trayectorias, los analistas podrán reconstruir la ruptura hacia atrás, pero esa investigación podría llevar meses o incluso años.

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