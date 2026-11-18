Dentro de apenas una semana tendrá lugar, como cada año, el Black Friday, en la que se espera que sea la mayor campaña de rebajas de todo 2026. Pero muchas tiendas ya han comenzado sus Black Friday anticipados y no hace falta esperar al viernes 27 de noviembre para aprovechar toda clase de chollos.

Amazon es una de ellas. Porque aunque no será hasta esta medianoche cuando dará su pistoletazo de salida al Black Friday 2026, ya tiene rebajados algunos dispositivos propios como los lectores Kindle. Y entre ellos, el modelo Colorsoft de la pasada generación tiene ahora su mejor precio hasta la fecha: 164 euros.

Con pantalla a color y 16 GB de capacidad

Decimos "de la pasada generación" porque recientemente Amazon renovó parte de su catálogo de lectores Kindle, entre los que se encuentra una revisión del Colorsoft: algo más fino pero prácticamente idéntico en especificaciones al anterior Colorsoft. Aunque, eso sí, a un precio de 299,99 euros. Casi el doble de lo que cuesta (ahora que está en oferta) este otro.

De modo que, si vamos buscando el mejor precio posible, la compra inteligente pasa por el Colorsoft original, lanzado al mercado hace un par de años y ahora casi a mitad de precio. Porque con él nos ahorramos un buen pellizco a la par que nos llevamos un excelente dispositivo para leer libros, novelas gráficas y cómics.

Cuenta con una pantalla a color de 7 pulgadas a 150 ppp, que alcanza los 300 ppp cuando se establece en blanco y negro. Con una capacidad de 16 GB que da de sobra para una biblioteca de cientos de libros y una autonomía de semanas con una sola carga. Todo ello, con luz integrada ideal para leer a oscuras en la cama y también resistencia al agua, para hacer lo propio en el baño, la playa o la piscina.

⚡ EN RESUMEN: kindle colorsoft ✅ LO MEJOR Su mejor precio hasta la fecha

hasta la fecha Cuesta la mitad que el nuevo modelo de Colorsoft (y son muy parecidos) ❌ LO PEOR No es el más actual 💡 CÓMPRALO SI... esperabas una buena oferta (la mejor, en este caso) para el lector estrella de Amazon con pantalla a color ⛔ NO LO COMPRES SI... no eres habitual lector de novelas gráficas. En ese caso, el Kindle Básico o el Paperwhite cumplen

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