HBO Max ha comenzado a endurecer las medidas contra las cuentas compartidas en España. El discurso no dista de lo que ya hemos visto en otras plataformas tales como Netflix o Disney +: no pasa nada si compartes, pero si lo haces que sea en la misma unidad familiar y, sino, toca pagar. Los usuarios a los que el sistema señala como residentes fuera del hogar del titular de la cuenta están viendo ahora avisos que les piden pagar por un nuevo complemento llamado "Miembro extra" si quieren seguir disfrutando del servicio. El complemento cuesta 5,99 euros al mes y conlleva varias condiciones. Bajo estas líneas te contamos todos los detalles.

Aplicando la norma. No hay nada nuevo desde el punto de vista de las políticas de HBO Max, pero es ahora cuando la medida está afectando a algunos usuarios en España. La compañía afirmaba a principios de año que introduciría límites en torno al uso de cuentas compartidas en la plataforma durante este año. Tanto los comentarios en redes sociales como nuestra experiencia propia con la plataforma sugiere que esas medidas ya han comenzado a aplicarse.

Las condiciones de HBO Max establecen que una cuenta es para el titular y las personas con las que convive. Cualquier persona que viva en otro lugar, incluso un familiar, necesita su propia suscripción o el complemento de pago, según el centro de ayuda de la compañía.

Qué están viendo los usuarios. El primer indicio parece ser una advertencia en la que se le indica al usuario que es posible que esté compartiendo su cuenta con personas ajenas a su propio hogar. Si el sistema sigue detectando ese patrón, llega un segundo mensaje que insta al usuario a suscribirse para seguir reproduciendo contenido o a verificar el dispositivo a través de un código enviado al correo electrónico del titular.

De momento todo apunta a que ninguna de las advertencias bloquea el acceso por completo, pues el sistema cuenta con cierta tolerancia. Pero nunca sabes cuándo te van a cortar el grifo del todo.

Cómo lo detecta HBO Max. La compañía afirma que determina qué dispositivos pertenecen a un hogar combinando datos de la cuenta, configuración de perfiles, datos de red e información de dispositivos, incluidas las direcciones IP, los identificadores de dispositivos y la actividad de los usuarios.

Sin embargo, no todos los inicios de sesión inusuales son penalizados. Por ejemplo, si se selecciona la opción de “Estoy viajando”, los usuarios pueden continuar reproduciendo el contenido, pero solo un número limitado de veces. Y desde BandaAncha también apuntan a que hay tolerancia con hasta dos ubicaciones, en caso de que las personas utilicen la cuenta en una segunda residencia.

Qué incluye el complemento. El complemento de miembro extra permite a un suscriptor compartir su plan con una persona que vive en otro lugar. Según el centro de ayuda de HBO Max, esa persona obtiene:

Su propia cuenta, contraseña y un único perfil.

Reproducción en un dispositivo a la vez.

Las mismas características del plan que el titular de la cuenta, como 4K Ultra HD en determinados títulos si el titular tiene el plan Premium.

La opción de heredar un perfil de adulto existente de la cuenta principal, conservando su historial de visionado y "Mi lista". Los perfiles infantiles no se pueden transferir.

La letra pequeña. Hay varios límites, como el hecho de que los miembros extra no tienen acceso a Deportes, deben ser mayores de 18 años y encontrarse en el mismo país donde se registro el titular, Solo se puede comprar un complemento por cuenta y se requiere una suscripción base.

Quién queda fuera. HBO Max afirma que el complemento solo está disponible para los suscriptores a los que factura directamente. Los clientes que pagan a través de tiendas de aplicaciones como Apple o Google, o a través de operadores de internet, móvil y televisión, no pueden comprarlo.

Imagen de portada | HBO Max

En Xataka | Cómo Netflix y el resto de plataformas de streaming consiguieron lo que parecía imposible: que aceptásemos los anuncios