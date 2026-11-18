El cáncer de páncreas tiene una de las tasas de mortalidad más altas, puesto que no solo es muy agresivo, sino que construye a su alrededor una auténtica coraza biológica. Ahora, un ensayo clínico liderado por el Hospital 12 de Octubre de Madrid demuestra que el virus del resfriado común, cuando se modifica genética puede actuar como un ariete para derribar ese muro y potenciar el efecto de la quimioterapia.

El problema. Para entender por qué este enfoque resulta relevante, hay que mirar la arquitectura del adenocarcinoma ductal de páncreas. A diferencia de otros tumores, este genera una matriz extracelular extremadamente densa y fibrosa que actúa como un escudo físico. Esa barrera impide que los fármacos de quimioterapia penetren en el tejido maligno y mantiene a raya a las células del sistema inmunitario que también podrían atacar a las células tumorales.

La nueva arma. Aquí es donde entra en juego VCN-01, un virus de diseño creado originalmente por VCN Biosciences, una start-up con sede en Barcelona. Como decimos, este es el adenovirus del resfriado común que ha sido modificado para evitar que, cuando se administre, sea destruido por el gran filtro que tenemos, como es el hígado. De esta manera, puede viajar por la sangre y alcanzar tanto el tumor primario como las metástasis.

Pero una vez que el virus llega a estas células cancerosas, el virus comienza a replicarse para destruirlas, y al mismo tiempo expresa una enzima llamada hialuronidasa. Esta es fundamnetal puesto que puede eliminar el ácido hialurónico del "muro" que genera este tumor para abrir paso a la quimioterapia para que haga su función. De esta manera, podemos ver que este virus funciona como un auténtico caballo de Troya contra el cáncer.

El estudio. Para determinar que esto funciona, se hizo un estudio comparativo donde, por un lado, se usaba el tratamiento estándar y, por otro, se agregaba también este virus modificado. Una vez se comparó el resultado del tratamiento, se vio que los pacientes tratados con el virus y la quimioterapia alcanzaron una mediana de supervivencia global de 10,8 meses, mientras que los que solo recibieron quimioterapia solo sobrevivieron 8,6 meses.

El problema es que la significación estadística no es demasiado holgada, puesto que literalmente se queda en la frontera de lo que en ciencia se considera 'estadísticamente significativo'. Pero esto solo da alas para crear ensayos donde se aglutine a un número más elevado de pacientes con este tipo de cáncer para determinar si el beneficio que se obtiene es muy positivo.

No es de ahora. El camino hasta este punto lleva años gestándose, puesto que en 2021, un ensayo de fase 1 dirigido por Marta Bazan-Peregrino ya había demostrado que la inyección directa del virus en el tumor era bien tolerada y lograba estabilizar las lesiones tratadas.

Un año después, en 2022, otro estudio de fase 1 liderado por la doctora Rocío García-Carbonero comprobó que la administración intravenosa lograba una tasa de respuesta global del 50 % en pacientes con adenocarcinoma de páncreas y, lo más importante, confirmó presencia de genomas virales en el tejido tumoral en cinco de cada seis biopsias analizadas. Es por ello que seguimos en el buen camino para encontrar un tratamiento que nos dé más oportunidad de luchar contra un cáncer muy mortal.

Imágenes | NIH

En Xataka | El cáncer de páncreas ha sido siempre uno de los más difíciles de combatir y curar por la medicina. Hasta ahora