¿Quieres poner un cargador para tu coche eléctrico en un garaje comunitario? No te preocupes lo más mínimo, la ley está de tu lado. ¿Lo pones para ahorrar dinero en el día a día? Pues, no tenemos tan buenas noticias. Y es que, efectivamente, aunque la comunidad de propietarios no se puede negar a que pongas tu cargador, puede que tengas que pagar la electricidad sin aprovechar las ventajas de elegir tarifa. Eso sí, la comunidad de vecinos te adelantará el dinero.

¿Cómo es esta rocambolesca historia?

Obligados. Como te decíamos, cuando un vecino de un garaje comunitario quiere instalar un cargador para su coche eléctrico sólo tiene que avisar a la comunidad y ésta no puede negarse. Es algo que queda muy claro en la Ley de Propiedad Horizontal pero que algunos vecinos han terminado por descubrir por las malas.

Desde el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, con todo, recomiendan dar cierta cancha a la comunidad de vecinos y proponer una obra conjunta para facilitar el acceso a los vecinos que se sumen más tarde al coche eléctrico. Si no se llega a un acuerdo, es el interesado el que debe pagar las canalizaciones para conectar su plaza.

Baratito. Es el ideal de comprar un coche eléctrico, instalar su propio punto de carga y pagar lo menos posible. Las diferencias entre cargar en un cargador propio o en la calle son sustanciales. Si uno carga en casa puede encontrar ofertas por unos 0,10 euros/kWh o menos, lo que puede dejar un consumo en ciudad de alrededor de 1,6 euros/100 km y en carretera subir hasta los 3 euros/100 kilómetros en el pero de los casos.

Ese precio dependerá de qué tarifa contrate el cliente. Una tarifa nocturna pensada específicamente para coches eléctricos es la que más dinero ahorra a cambio de pagar muy cara la luz si lo conectamos fuera de la franja horaria "protegida". Otra opción es pagar una tarifa normal como otra cualquiera, acogerse "al precio del Gobierno" o contratar una tarifa con la comercializadora que nosotros queramos.

Pero, ¿y si esto no es posible?

El lío de las instalaciones. Cuando uno instala un cargador para su coche eléctrico en un garaje comunitario, hay que tres opciones a la hora de conectarse a la red. Y eso, irremediablemente, condiciona nuestra factura:

Una de ellas es conectar el punto de carga al suministro de la propia vivienda, lo que es posible si el edificio está sobre el aparcamiento y la instalación es relativamente moderna.

La segunda es contar con un cargador con suministro propio, abriendo una nueva línea. Esto tiene la ventaja de que el dueño del coche eléctrico puede elegir la potencia contratada y la tarifa que más le convenga.

La última es que, por cuestiones puramente técnicas, el vecino tenga que compartir una infraestructura colectiva. En este caso, hay un sistema de medición que individualiza el consumo por plaza pero el dueño del coche eléctrico está obligado a pagar la tarifa decidida entre todos.

La comunidad lo adelanta. Este último caso se da, nos cuenta el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, en "edificios antiguos puede ocurrir que la configuración de la instalación eléctrica, la centralización de contadores, la potencia disponible o las dificultades para realizar nuevas canalizaciones hagan más conveniente una solución colectiva".

En ese caso, la comunidad de vecinos instala un sistema de medición para conocer el consumo individualizado de cada cargador. Cuando llega la factura comunitaria, el administrador reclama el dinero a los vecinos con cargadores de coches eléctricos aplicando el precio de la tarifa sobre el consumo medido.

Es decir, el dueño del coche no puede acogerse a la tarifa que más le interese y tiene que pagar el kWh consumido al precio que se haya consensuado en la comunidad de propietarios. Tendrá por tanto, que pagar su cuota habitual y añadir un extra por el consumo de luz que ha hecho.

¿Esto pasa? Sí, en Xataka sabemos de varios casos de garajes comunitarios construidos en la década de los años 60 en Madrid donde se está actuando de este modo. El inconveniente más habitual es que técnicamente no hay espacio para hacer nuevas derivaciones en la línea con suministros y contadores propios para cada cargador de coche eléctrico. El vecino paga, por tanto, el precio que la comunidad ha decidido y debe contar con el máximo de potencia contratada por esta.

Como decíamos, lo que tiene que hacer el propietario es esperar a que la comunidad de vecinos sea la que le diga cuánto dinero tiene que pagar e incluirlo en su parte de la cuota vecinal.

Foto | Juice

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