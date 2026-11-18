El fraude eléctrico ya no es lo que era (es decir, un vecino haciendo un puente a una PIA del cuadro de contadores). Ya contamos cómo Endesa usa la IA contra las plantaciones de marihuana y cómo cazó a 16 restaurantes de Barcelona con los vídeos de unos influencers. Y Málaga es el último retrato de esa profesionalización: en los 10 primeros meses de 2026, e-distribución, la filial de redes de Endesa, ha detectado más de 3.900 fraudes en la provincia. 13 al día. La energía asociada suma 33 millones de kWh, el consumo de más de 9.500 hogares. ¿Y quién lo paga?

Una plantación por semana. Entre enero y octubre, e-distribución desmanteló en Málaga, junto a las fuerzas de seguridad, 43 fraudes ligados a plantaciones de marihuana. Suman 4,5 millones de kWh, el 14% de la energía defraudada. Haciendo la cuenta, son el 1% de los casos y cada uno defrauda unos 105.000 kWh, 14 veces más que el resto, que ronda los 7.400.

Endesa calcula que una plantación consume como 80 viviendas: es como si un bloque entero se colgara de un solo enganche. Además, según el Informe Europeo sobre Drogas 2026, España concentró en 2024 el 75% de las plantas de cannabis incautadas en toda la UE.

Fusibles y reconexiones. Málaga vive un momento tensionado: a un lado de la ladera, los nómadas digitales desequilibrando la economía local. Abajo, en los barrios periféricos, los cultivos de marihuana suponen el 13% de ese consumo. Pero estos robos generan problemas extra: un enganche sobrecarga la red y saltan las protecciones ante averías (no para consumo diario).

En las peores zonas se funden hasta 15 fusibles al día y se corta la luz a todos los clientes del tramo, casi todos con contrato. Subir la potencia no arregla nada: en algunos sitios ya multiplica por 5 la necesaria y el consumo ilegal vuelve a saturarla. A cada desconexión, una reconexión, a menudo de varias horas.

Cómo los detectan. Contadores inteligentes y sensores de la red generan datos, y modelos de machine learning y deep learning buscan consumos anómalos. Esa IA encuentra robo en una de cada dos inspecciones, el doble que en 2017. Los avisos ciudadanos completan el cuadro: entre enero y septiembre, e-distribución recibió 51.010 en toda España y de ahí salieron cerca de 29.000 inspecciones. Desde 2025 trabaja además con la Policía Nacional bajo un protocolo de colaboración.

La Palma-Palmilla. El caso más visible es este barrio. Endesa intervino allí el 30 de junio y el 7 y el 15 de julio, con la Policía, y el 78% de lo inspeccionado resultó fraude. Después, terceros manipularon la red para reconectar, y una decena de casas de la calle Doctor Gálvez Moll pasó casi 3 días sin luz. Una vecina contó que su abuela, de casi 90 años, depende de una máquina de oxígeno. FACUA y Con Málaga denuncian que las operaciones criminalizan a una barriada entera. Endesa responde que el riesgo de electrocución y de incendio justifica actuar.

Qué dice el Código Penal. El artículo 255 castiga con multa de 3 a 12 meses defraudar fluido eléctrico. Si no pasa de 400 euros, la multa baja a entre 1 y 3 meses. La Ley Orgánica 1/2026 cambió el panorama para las plantaciones. Desde el 10 de abril, un nuevo 255.3 impone prisión de 6 a 18 meses o multa de 12 a 24 meses al enganche que abastece instalaciones del artículo 368, sea cual sea la cuantía.

Por cierto, la nueva ley no es retroactiva: los hechos anteriores se juzgan con la ley vieja. El cultivo en sí ya era delito, con 1 a 3 años de cárcel para el cannabis, y más si la cantidad es notoria (no como la del chico vasco que solo tenía para consumo propio).

La vía eléctrica. Al margen del juzgado, la distribuidora tiene sus armas. El artículo 52.6 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y el artículo 87 del Real Decreto 1955/2000 le permiten suspender el suministro de forma inmediata ante un enganche sin contrato. También facturar: sin criterio objetivo, cobra la potencia por 6 horas diarias durante un año. El artículo 90 resuelve el contrato de forma automática. El Defensor del Pueblo critica que la compañía fije por su cuenta la cantidad y el corte, sin audiencia al interesado.

Un vacío, según Endesa. Fuera de las plantaciones, el resto de fraudes solo acarrea multa. En Francia, Portugal, Italia o Alemania, recuerda la compañía, puede conllevar prisión incluso en su modalidad básica. Ya criticaba la Fiscalía General, en su memoria de 2025, que el delito se quede en multa. Aunque las consecuencias operan en todas direcciones: las agresiones a técnicos de e-distribución y de sus contratas se multiplicaron por más de 3 desde 2024. Aunque son meros trabajadores, este año ya superan en cerca de un 20% las de todo 2025.

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En Xataka | Hay tantos cultivos de marihuana en España que están causando problemas a una de sus grandes industrias: las eléctricas