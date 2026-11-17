La NASA está a punto de recibir por primera vez un mensaje enviado desde un día luz de distancia. Tanto esta como otras agencias espaciales están más que familiarizadas con recibir señales mucho más lejanas que esa, gracias a los avances de la tecnología espacial. Sin embargo, será la primera vez que alguien recibe un mensaje tan lejano emitido por un objeto creado por el ser humano. Dicho objeto es la sonda Voyager 1, lanzada en 1977.

Los datos. El 18 de noviembre, 10:16 UTC (11:16, hora peninsular española), la Voyager 1 enviará señales de telemetría a los científicos de la NASA como lleva haciendo casi 50 años. Sin embargo, en esta ocasión el mensaje tardará justo 24 horas en llegar, ya que la sonda estará a 1 día luz de nuestro planeta. Esto no supone nada a nivel práctico, pero es un gran hito que está siendo muy celebrado tanto por la comunidad científica como por toda la sociedad.

Un saludo simbólico. Aunque la Voyager 1 no nos enviará ningún mensaje especial, nosotros sí podemos hacerlo. La NASA ha preparado para la ocasión una web con la que los móviles y tablets pueden parpadear simbólicamente en “VGR”, la señal de llamada de la sonda en código Morse. Esperan que muchas personas se unan a la iniciativa para que haya un anillo de luces saludando a Voyager 1 a lo largo de todo el mundo.

Medio siglo de viaje. En 1965, un estudiante de posgrado de Caltech llamado Gary Flandro estaba estudiando una rara alineación que se da entre Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno cada 175 años cuando se dio cuenta de algo interesante. Si se aprovechaba la alineación que tendría lugar en 1977, se podría impulsar una nave hacia todos esos planetas en un tiempo récord, ya que la gravedad de cada uno de ellos le daría un impulso hacia el siguiente. Esta fue la semilla de la que nacieron las misiones Voyager, con las que se enviaron 2 sondas al espacio en 1977. La Voyager 2 se lanzó primero, el 20 de agosto de 1977, y la Voyager 1 despegó 16 días después, el 5 de septiembre. La Voyager 2 visitó los cuatro planetas, mientras que la Voyager 1 pudo observar de cerca tanto Júpiter como Saturno.

Ambas cumplieron sus cometidos y continuaron vagando por el espacio, más allá del Sistema Solar. Actualmente siguen funcionando, con la Voyager 1 más adelantada. De hecho, se calcula que la Voyager 2 alcanzaría el día luz en 2035, aunque posiblemente deje de funcionar antes.

Apagado de instrumentos. Poco a poco, las dos sondas se van quedando sin energía. Tanto la Voyager 1 como la Voyager 2 funcionan con un generador nuclear de plutonio, y la energía disponible baja unos cuatro vatios al año en cada sonda. Para aprovechar esa energía al máximo, se han ido apagando instrumentos poco a poco. De los diez instrumentos que llevaban inicialmente, la Voyager 1 ha apagado ocho y la Voyager 2 siete, así que trabajan bajo mínimos. En este tiempo, la NASA ha exprimido a la perfección la energía de las sondas, pero llegará un momento en el que esta se acabará. Mientras tanto, siguen batiendo récords como el que le espera a la Voyager 1 mañana mismo.

Imágenes | NASA

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