Ha llegado el día. Esta noche celebramos los Premios Xataka Verisure 2026, la gran fiesta anual de la tecnología, y lo hacemos donde siempre (en los Cines Capitol, en plena Gran Vía de Madrid), pero con una nueva pareja de presentadores: Ana Brito, humorista, comunicadora y copresentadora del pódcast Poco se habla!, y Jose García, (servidor, Responsable de Productos en Xataka), serán los encargados de conducir la gala y de ir desvelando los ganadores de las 30 categorías.

Los finalistas los habéis elegido vosotros con vuestros votos, que se han sumado a los del jurado para decidir quién se lleva cada estatuilla. Además, tendremos con nosotros a Jimmy Wales, fundador de Wikipedia y ganador del premio Xataka Leyenda 2026, con quien charlaremos sobre el escenario. Si tienes entrada, te esperamos en el Capitol. Si no, puedes verlo todo desde aquí. Te dejamos por aquí la agenda de la tarde.

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Sigue la gala y pregala de los Premios Xataka Verisure 2026 en directo desde aquí

Pregala: de 18:00 a 20:00

de 18:00 a 20:00 Gala: desde las 20:00

desde las 20:00 Dónde verla: en este artículo, en xataka.com y en nuestro canal de Twitch

La pregala la presentan Ana Boria y Ángela Blanco. Es el mejor momento para calentar motores, y además es cuando tendrán lugar los sorteos. Para los xatakeros con entrada confirmada que nos acompañen en directo y de forma presencial en los Cines Capitol, en el correo de confirmación podéis consultar toda la información para la asistencia y el acceso.

Sorteos para los espectadores en Twitch

Como cada año, seguir la retransmisión tiene premio. Durante la pregala y al terminar la gala sortearemos entre quienes nos sigáis en Twitch:

Para participar hay que estar atento al chat de Twitch, responder bien a la pregunta que lancemos para cada premio, ser mayor de edad y residir en España. Y si quieres más oportunidades, en nuestro Instagram tenemos otros tres sorteos abiertos ahora mismo:

Los premios

En los Premios Xataka Verisure 2026 compiten productos lanzados a lo largo de 2026 o con fecha de lanzamiento confirmada antes de que acabe el año. También entran los que se quedaron fuera en la edición anterior por anunciarse después de la gala del 20 de noviembre de 2025.

La mecánica es la de siempre. Vosotros, nuestros xatakeros, elegisteis con vuestros votos a los finalistas de cada categoría. El jurado, formado por periodistas de Xataka y de otros medios que prueban la mayoría de estos productos, vota a su favorito entre esos finalistas. Los votos del público se suman a los del jurado y de ahí salen los ganadores. Tienes la lista completa de finalistas aquí.

Estas son las 30 categorías de este año:

Móviles

Mejor móvil calidad/precio

Mejor móvil de gama alta

Mejor móvil premium

Mejor móvil plegable

Mejor móvil fotográfico

Tablet y smartwatch

Mejor tablet

Mejor smartwatch

Ordenadores y accesorios

Mejor ordenador portátil

Mejor portátil gaming

Mejor portátil convertible

Mejor componente de ordenador

Mejor monitor

Televisores y sonido

Mejor televisor innovador

Mejor televisor de gama alta

Mejor televisor calidad/precio

Mejores auriculares

Mejor altavoz

Hogar conectado

Mejor dispositivo de domótica

Mejor robot aspirador y dispositivo de limpieza

Mejor lavadora

Mejor frigorífico

Mejor freidora de aire

Mejor router

Coches

Mejor coche eléctrico

Mejor coche híbrido

Streaming

Mejor plataforma de streaming

Inteligencia artificial

Mejor chatbot o IA conversacional

Mejor suite de productividad

Mejor herramienta de generación de imágenes

Mejor herramienta de generación de vídeo

¡Muchas gracias a todos por acompañarnos un año más y os esperamos en los Premios Xataka Verisure 2026!