Lo de ejecutar modelos de lenguaje en local es una cosa; hacerlo en un hardware antiquísimo es otra completamente distinta y muchos aficionados lo han convertido prácticamente en un deporte. Un usuario de Reddit compartía recientemente otra de estas proezas, en este caso la de crear un modelo de lenguaje de IA funcional que pueda arrancar en MS-DOS. Funciona tanto en un Pentium, como en un 486DX y cabe perfectamente en un disquete de 1,44 MB. Se llama Tiny 2.1 y lo puedes descargar y ejecutar de forma muy sencilla. Bajo estas líneas te contamos los detalles.

En detalle. El proyecto, compartido en el subreddit de ClaudeAI por el usuario wollymonjak, se puede encontrar completo en su página de Github. El código fue escrito por Claude Fable 5.2 y el modelo fue entrenado por Claude Opus 5.5. El programa en sí está en Turbo C 2.0, un compilador de finales de la década de 1980.

Sus características clave:

367.000 parámetros, en 4 capas de 96 unidades de ancho.

Funciona letra por letra, no palabra por palabra.

Los pesos se almacenan en 8 bits, por lo que todo el modelo pesa 380 KB.

Necesita unos 540 KB de memoria convencional libre.

Lo que puede (y no puede) hacer. TINY 2.1 utiliza la misma arquitectura básica que ChatGPT, Claude, o cualquier otra herramienta de IA conocida, pero a una escala diminuta. Según su creador, es un modelo de preguntas y respuestas entrenado con aproximadamente 3.500 datos, cada uno formulado de muchas maneras diferentes. Más que un asistente de verdadera utilidad, hay que encajarlo como un proyecto simpático por el cuál el hecho de que funcione ya es bastante sorprendente. Y digo esto porque si vas a algo fuera de esos datos, el modelo se inventa la respuesta.

Nosotros hemos podido probarlo de primera mano a través de un emulador de MS-DOS online y, cuando las preguntas son demasiado largas o complejas, las respuestas no tienen sentido alguno. Como decimos, no es útil, pero sí sorprende lo lejos que puede llegar un modelo de tipo transformador en espacios y sistemas tan reducidos.

Tal y como comparte el autor en su página de Github, el modelo se ejecuta en una interfaz de neón a pantalla completa, con un monitor en tiempo real que nos indica su actividad y con voz robótica incluida.

Cómo ejecutarlo.Para utilizarlo, debes dirigirte a la página de Github del proyecto y, en el botón verde, donde dice ‘Code’, te descargas el ZIP. Una vez lo tengas, puedes subirlo a cualquier emulador online de MS-DOS y utilizar los comandos:

C:\> CD \TINY

C:\TINY> TINY

El autor recalca que se puede recompilar con TCC -ml TINY.C. Mi recomendación es que le escribas en inglés, ya que así minimizas un poco la posibilidad de que te responda con algo completamente aleatorio y sin sentido.

Imagen de portada | u/wollymonjac (Reddit)

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