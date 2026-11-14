Noruega tiene 3.500 robots con IA armados con láser cazando piojos en sus granjas de salmón

Aunque en el sur de Europa no lo hayamos visto tan claro con nuestros propios ojos como en las granjas de cerdos y pollos que hay aquí o las bateas de los mejillones, buena parte del salmón que llega a nuestros platos procede de piscifactorías y de hecho, por culpa de su alimentación ni siquiera tienen ese llamativo color naranja. Pero la cría del salmón tiene más problemas que una carne de color blanco grisácea poco atractiva para la vista, como por ejemplo los parásitos.

Desparasitando que es gerundio. La empresa noruega Stingray Marine Solutions tiene una solución para mantener a los piojos a raya: miles de robots submarinos con cámaras e inteligencia artificial instalados en las jaulas que identifican estos parásitos en movimiento y los eliminan con pulsos de láser.

Suena a futurista y a pruebas de laboratorio, pero de experimental ya nada: hay más de 3.500 unidades operando sobre 112 millones de peces, como recoge Tom's Hardware, y lo hacen de forma preventiva, vigilando y actuando 24/7, en lugar de esperar a que haya un brote. En pocas palabras, es una tecnología consolidada que ya funciona a escala industrial.

El piojo del salmón, ese gran desconocido. El piojo del salmón (Lepeophtheirus salmonis) es un piojo de mar que se alimenta de la piel, el moco y la sangre del pez. En cuanto a su peligrosidad, en peces jóvenes su presencia por encima de 0,3 piojos por gramo de peso supone la muerte casi segura.

Por eso, que haya unos 11 piojos por pez pequeño (unos 37 g o menos) entra dentro de lo plausible, aunque depende siempre del peso (de hecho, el umbral de riesgo se mide por piojos por gramo). Una de las ventajas del láser, según la propia empresa, es que las granjas con láser necesitan menos tratamientos de desparasitados precisamente por su función preventiva.

Con más calor, más piojos. El problema de los piojos es que proliferan en los mares cuanto más calor hace, así que el contexto del cambio climático favorece su presencia. Según Salmon Business, 2025 fue un año de récord, con 3.918 semanas de tratamiento, lo que supone unas 700 más que el año anterior. En pocas palabras: era necesario encontrar una tecnología con la que remediar este problema que en la industria salmonera noruega ronda los mil millones de dólares anuales en pérdidas a escala mundial.

Era peor el remedio que la enfermedad. Detrás de esta tecnología tan moderna no solo hay un problema, sino también un remedio tradicional que casi era peor que el propio parásito. Y es que habitualmente al piojo del salmón se le combatía con tratamientos mecánicos o térmicos, esto es, con agua caliente o con chorros a presión, pero no les sentaba demasiado bien: el Informe de Salud Piscícola 2025 señala estos tratamientos como la primera causa de muerte en el salmón adulto. Así que por increíble que parezca, disparar láser desde robots con IA es menos invasivo.

Además del láser, el sector ha recurrido a peces limpiadores, de hecho hubo un pico en el que Noruega llegó a usar 60 millones al año, pero la cifra ha caído mientras que la de los robots que disparan láser sube: ya en 2024 Mowi, uno de sus clientes, preveía pasar de operar 80 robots a 250 para finales de ese año.





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