Para construir la presa más alta del mundo, China ha colocado 27 espejos en una montaña contra el frío extremo

Hay megaconstrucciones que se paran por problemas de permisos o de presupuestos (sin ir más lejos, el centro de datos de Google en Finlandia es un ejemplo, pero hay otras que tienen que detenerse por frío. Al fin y al cabo, construir a 2.200 metros de altura y con temperaturas invernales de -20 °C no es una empresa fácil, pero en la central hidroeléctrica china de Shuangjiangkou, en el valle de Sichuan, lo han solucionado con una tecnología curiosa: 27 espejos que persiguen al sol.

Qué están construyendo. Shuangjiangkou es una central hidroeléctrica situada en el curso superior del río Dadu que más pronto que tarde va a tener una presa de 315 metros de altura de diseño, convirtiéndose así en la más alta del mundo. La central tendrá una capacidad instalada de dos millones de kW y un embalse de unos 2.900 millones de metros cúbicos, según Xinhua, repartida en cuatro turbinas de 500 MW situadas en una sala de máquinas subterránea.

Pero la presa no es un muro de hormigón, sino un terraplén de roca y tierra con un núcleo central impermeable, algo así como una galleta tipo sándwich, explica elSichuan Daily, con el exterior de escollera (roca apilada por capas) y un núcleo de tierra y grava.

¿Para qué sirven los espejos? El núcleo de la presa está compactado por capas, pero con esas temperaturas tan bajas los materiales se congelan en bloques duros y no hay compactación que valga. Además, hay zonas a las que no les llega el sol en todo el invierno.

Ahí es donde entran en juego los espejos (en realidad, heliostatos como en las centrales solares): son espejos monitorizados en la ladera que giran para seguir al sol y reflejar su luz sobre la superficie de relleno. Es decir, no generan electricidad ni calor, pero llevan el sol donde hace falta. De hecho, son capaces de elevar la temperatura entre 3 y 5 °C y permiten alargar la jornada laboral entre 3 y 3,5 horas de trabajo, según el Sichuan Daily. Este invento no es nuevo: en esta obra llevan usándose desde al menos 2022, como explica China Energy.

Aún no está terminada y ya genera electricidad. Aunque el uso de los espejos es llamativo, lo más impactante es que la central ya está produciendo energía sin haberse terminado de construir: tras 11 años de obra y con el embalse ya lleno, en junio se conectó a la red la primera turbina, en julio la segunda y la tercera se puso en marcha a finales de agosto, según China News Service.

La razón está en que no hace falta la altura final para generar electricidad: a mediados de 2026 el terraplén tenía 260 metros y, según Liu Haiyang, director del departamento de construcción de la empresa del proyecto citado por People’s Daily, es "suficiente para mantener la diferencia de nivel de agua necesaria para la generación de energía". En ese momento faltaban 55 metros más para completarla y el relleno completo se espera que esté finalizado para 2027.

Una presa de récord. Con 315 metros de altura, la presa de Shuangjiangkou superará en solo 10 metros a Jinping-I, también en China. De hecho, si hay una batalla a ver quién construye las presas en los lugares más altos del mundo, la competición se queda en casa ya que según Water Power Magazine, cinco de las seis más altas están en el país asiático.

No obstante, el récord le puede durar poco: un documento del Banco Mundial describe Rogun, en Tayikistán, como una futura presa de 335 m y 3.780 MW que se haría con el trono. Eso sí, cuando acabe su construcción en 2033: este agosto de momento "solo" tenía unos 190 metros.

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