China está construyendo una grúa capaz de levantar 14.000 toneladas. Necesita dos unidades trabajando juntas

China lleva décadas demostrando hasta dónde puede llegar la ingeniería cuando se propone construir a una escala extraordinaria. Ahí tenemos la presa de las Tres Gargantas, el enlace de 55 kilómetros que conecta Hong Kong, Zhuhai y Macao mediante puentes, túneles y carreteras de acceso, o el puente de Huajiang, cuyo tablero se eleva 625 metros sobre un río. Son obras muy diferentes, pero todas comparten algo: detrás de sus dimensiones hay desafíos técnicos que obligan a desarrollar soluciones poco habituales. Y, aunque solemos fijarnos en el resultado final, las máquinas necesarias para hacerlo posible también tienen historias sorprendentes.

En esa misma búsqueda de soluciones para construir a gran escala encontramos un proyecto que está tomando forma en Xuzhou, en la provincia china de Jiangsu. Allí, XCMG y Sinopec Heavy Lifting & Transportation desarrollan una grúa anular diseñada para elevar, en su configuración completa, cargas de hasta 14.000 toneladas. El 28 de agosto de 2026, el fabricante anunció que había terminado de montar la primera de las dos unidades principales que integrarán el sistema. Es un avance importante, pero no significa que el conjunto ya esté operativo. Y aquí aparece la particularidad del proyecto: para alcanzar semejante capacidad, ambas unidades tendrán que trabajar juntas.

La clave está en que cada una de las dos unidades está concebida para levantar hasta 7.000 toneladas por separado, según la información publicada por Crane & Transport Briefing. Ambas pueden funcionar de manera independiente, pero también combinarse para afrontar operaciones de mayor envergadura. Esta configuración permitiría adaptar el equipo a las necesidades de cada proyecto, sin recurrir necesariamente a toda su capacidad en cada maniobra. Eso sí, hay una distinción importante: las 14.000 toneladas representan el límite anunciado para el conjunto, no una carga que ya haya sido levantada durante una operación real.

Una grúa enorme (y diferente)

Para entender qué diferencia a esta máquina de una grúa convencional, conviene fijarse en su base. Las grúas anulares utilizan sistemas de rodadura que distribuyen las enormes cargas y permiten girar la estructura de elevación, con ayuda de grandes contrapesos. Equipos como la SK6000 de Mammoet muestran que la disposición de estos sistemas puede variar según las necesidades de cada proyecto. Pero levantar mucho peso no es lo mismo que colocarlo a cierta distancia: cuanto más lejos se encuentre del eje de giro, mayor será el esfuerzo que debe soportar la estructura. XCMG anuncia un momento máximo de elevación de 700.000 toneladas-metro, una magnitud que relaciona precisamente ambas variables. Y, como advierte la publicación especializada Vertikal, todavía no contamos con tablas públicas completas que permitan determinar cuánto peso podrá levantar a cada distancia.

Pensemos en una central nuclear en construcción, donde distintos componentes llegan parcialmente ensamblados y deben colocarse en lugares muy concretos. Cuanto mayores sean esos módulos, más exigentes resultan las operaciones necesarias para instalarlos, especialmente cuando hay que trabajar sobre varias estructuras próximas. La solución que propone XCMG consiste en utilizar su sistema para atender dos islas nucleares, los conjuntos de instalaciones asociados a dos reactores, desde una misma ubicación y con una misma configuración de brazo. Según el fabricante, esto permitiría evitar determinados desplazamientos y cambios de configuración de la maquinaria. No se trata de levantar dos reactores completos, sino de facilitar las maniobras de montaje de sus instalaciones.

Fabricar una grúa de estas características también plantea desafíos que van mucho más allá de sus dimensiones. La empresa china NGC, uno de los proveedores del proyecto, ha desarrollado reductores para los mecanismos de elevación y desplazamiento, conjuntos de engranajes que permiten adaptar la velocidad de giro y el par transmitido por los motores. Por su parte, Xingcheng Special Steel, perteneciente al grupo CITIC, ha suministrado aceros de alta resistencia para componentes sometidos a grandes esfuerzos. No basta, por tanto, con fabricar piezas enormes: también hay que conseguir que soporten las cargas previstas y que los mecanismos funcionen de manera controlada durante las maniobras.

Para poner estas cifras en perspectiva, basta con mirar algunas de las grandes grúas anulares terrestres que ya conocemos. La SK6000 de la neerlandesa Mammoet tiene una capacidad máxima de 6.000 toneladas, mientras que la SGC-250 de Sarens, conocida como Big Carl, alcanza las 5.000. Frente a ellas, el desarrollo de XCMG aspira a llegar a las 14.000 toneladas. La comparación permite entender la magnitud del proyecto, pero debemos recordar que estas cifras corresponden a capacidades nominales máximas y que el peso que una grúa puede levantar depende también de su configuración y del alcance de cada maniobra.

El recorrido de esta máquina empezó mucho antes de su presentación en Xuzhou. Según XCMG, los trabajos conjuntos de investigación y desarrollo comenzaron en 2015, mientras que los detalles del proyecto se dieron a conocer públicamente en 2024 y el contrato con Sinopec se firmó el 10 de octubre de 2025. La finalización de la primera unidad principal, comunicada en agosto de 2026, marca un avance industrial, pero todavía queda por comprobar cómo responderá el sistema completo cuando ambas partes trabajen juntas. Al final, las megaestructuras llaman la atención por lo que vemos terminado, pero detrás también hay proyectos de ingeniería que necesitan años de desarrollo antes de demostrar todo lo que pueden hacer.

Imágenes | XCMG

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