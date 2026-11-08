Nadie vio venir el problema del edificio Walkie-Talkie hasta que los coches aparcados enfrente empezaron a derretirse

Corría el año 2013 cuando el propietario de un Jaguar se quejó de que este se había deformado después de mantenerlo aparcado en Eastcheap, cerca de Fenchurch Street, en Londres. Con el tiempo, otros conductores comenzaron a protestar por el mismo motivo. Quizás sus coches no eran tan caros, pero también les dolía que se deformasen. A todo esto se sumaron los propietarios de una peluquería que alertaron que el felpudo de su establecimiento había ardido repentinamente. Las autoridades no tardaron en comprobar que todo llevaba al mismo sitio: un edificio ubicado en el número 20 de Fenchurch Street, que estaba actuando como un espejo cóncavo gigante.

Cuidado con los edificios cóncavos. El edificio, conocido como walkie-talkie por su parecido con estos dispositivos, contaba con una gran superficie reflectante con forma cóncava. Estéticamente puede parecer bonito o no, es una cuestión de gustos, pero físicamente esto era un peligro, ya que actuaba como un espejo enorme, concentrando una gran cantidad de luz y reflejándola en un punto situado en la calle de enfrente. Esa luz del sol reflejada estaba quemando los coches y había hecho arder la alfombra de los peluqueros.

De hecho, para comprobar si realmente la culpa era del edificio, se hizo la prueba de freír un huevo con el calor reflejado por su superficie. Este se cocinó a la perfección, ya que, según la investigación realizada por periodistas del medio City AM, se alcanzaba una luminosidad seis veces mayor que en otros puntos de Londres.

No era la primera vez para su arquitecto. Lógicamente, todas las quejas se transmitieron al hombre que había diseñado el edificio. Este era el arquitecto uruguayo Rafael Viñoly, quien ya había tenido un problema previo de sobrecalentamiento por una de sus creaciones. Ocurrió en 2010, cuando a un hombre se le quemó el pelo mientras tomaba el sol en la piscina de un hotel de Las Vegas que había sido diseñado por él. Otros huéspedes del mismo ya habían reportado un calor insoportable, además de daños en vasos, butacas y otros utensilios que acabaron quemados.

En el caso inglés, el arquitecto señaló que había previsto lo que podría ocurrir, por lo que añadió al proyecto unos paneles de protección. Quería evitar algo como lo que pasó en Las Vegas. Sin embargo, según las declaraciones del propio Viñoly, los promotores del edificio habían decidido eliminarlos a última hora para abaratar costes.

La solución. Una vez quemados los coches, estaba claro que abaratar costes no había sido buena idea. Por eso, tras los incidentes se añadieron los paneles que el arquitecto había proyectado. Primero se colocaron unos más rápidos de construir de forma temporal, para acabar cuanto antes con el problema, y después se instaló una protección permanente, que sigue en el edificio a día de hoy.

Podría haber sido peor. Unos años después, en 2017, unos científicos simularon lo que ocurrió con el edificio de Londres. Comprobaron que en los puntos en los que se reflejaba la luz procedente del edificio el flujo de calor era entre 10 y 15 veces mayor que cuando se reflejaba la luz solar directa. En una hora, la temperatura subía por encima del punto de fusión del plástico, por eso eran las piezas de este material las que se estaban fundiendo y deformando en los coches.

Lo más curioso de esta simulación es que también se tuvo en cuenta el clima y se vio que si todo hubiese ocurrido en una ciudad menos nubosa las consecuencias podrían haber sido mucho más peligrosas. Dentro de lo que cabe no fue para tanto. “Solo” hubo que arreglar unos cuantos coches y comprar una alfombra nueva.

Imagen |Scglossop1

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