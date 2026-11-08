Cinco ofertas para aprovechar los primeros adelantos del Black Friday en MediaMarkt y El Corte Inglés, hoy 8 de noviembre

Las tiendas han comenzado el mes de noviembre lanzando sus primeras campañas relacionadas con el Black Friday, y tanto en MediaMarkt como en El Corte Inglés podemos encontrar muy buenos descuentos. En este artículo vamos a repasar algunas de las mejores ofertas de ambas tiendas, aunque es importante tener claro que están a punto de finalizar: El Corte Inglés finaliza hoy su campaña, mientras que MediaMarkt lo hará el próximo 10 de noviembre a las 09:00 horas.

Xiaomi TV Max por 799 euros, un televisor enorme de 85 pulgadas.

por 799 euros, un televisor enorme de 85 pulgadas. Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max por 449,90 euros, un móvil con una gran batería.

por 449,90 euros, un móvil con una gran batería. Nintendo Switch 2 por 499 euros, un pack de la consola con juegos y suscripción a su servicio online.

por 499 euros, un pack de la consola con juegos y suscripción a su servicio online. Google Pixel 11 por 799 euros, un móvil pequeño con buen apartado fotográfico.

por 799 euros, un móvil pequeño con buen apartado fotográfico. Roborock Qrevo 2 ProX por 299 euros, un robot aspirador con una buena relación calidad-precio.

Xiaomi TV Max

MediaMarkt tiene en su tienda la Xiaomi TV Max, una smart TV lanzada el año pasado que destaca tanto por su precio actual de 799 euros como por su pantalla de 85 pulgadas. Es compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos, su tasa de refresco es de hasta 144 Hz y su panel cuenta con tecnología QLED.

Xiaomi TV Max (85 pulgadas) PVP en MediaMarkt — 799,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max

Si buscamos un móvil con el que no tengamos que depender de tener un cargador o powerbank cerca todos los días, el Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max ha bajado hasta los 449,90 euros en El Corte Inglés. Su punto fuerte es la batería de 9.210 mAh que lleva incorporada, pero además también se trata de un móvil que ofrece una buena resolución 1.5K en pantalla y sus altavoces son compatibles con Dolby Atmos.

Nintendo Switch 2

Hace poco Nintendo lanzó un nuevo pack de la Switch 2 que está disponible en los principales comercios. En MediaMarkt, por ejemplo, hasta se encuentra de oferta por 499 euros, que es lo que cuesta normalmente la consola sin ningún tipo de añadido. En cambio, este pack incluye el nuevo videojuego 'Nintendo Switch Sports Resort' junto con una suscripción de tres meses al servicio Nintendo Switch Online.

Google Pixel 11

Si prefieres un móvil pequeño que sea capaz de realizar muy buenas fotografías, el Google Pixel 11 ahora mismo se encuentra de oferta en MediaMarkt por 799 euros. Incorpora una pantalla de 6,3 pulgadas y cuenta con una excelente fotografía computacional, está disponible en varios colores y cuenta con una configuración de 256 GB de almacenamiento interno.

Roborock Qrevo 2 ProX

Si queremos un buen dispositivo para la limpieza diaria de la casa, El Corte Inglés tiene de oferta el Roborock Qrevo 2 ProX por un precio de 299 euros. Este robot aspirador también friega, es capaz de mapear las habitaciones de la casa, incluye un cepillo antienredos que es ideal si tenemos mascotas en casa y viene con vase de autovaciado para el polvo y el agua.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

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