TCL nos ha mostrado dos televisores Mini LED por dentro para enseñarnos algo importante: el nombre no siempre significa lo mismo

Hay una parte de los televisores que normalmente permanece oculta a nuestros ojos. Podemos pasar horas delante de una pantalla disfrutando de una película o una serie sin preguntarnos demasiado cómo consigue reproducir las zonas más oscuras o iluminar los detalles más brillantes. Sin embargo, buena parte de la experiencia depende precisamente de lo que ocurre detrás del panel. TCL nos ha invitado a sus oficinas de Madrid para enseñarnos ese lado menos visible de sus televisores, y lo que hemos encontrado nos ha permitido entender mejor por qué, desde la perspectiva de la compañía, no todos los Mini LED funcionan igual.

Ya en la sala de demostraciones, la comparación tenía dos protagonistas concretos: un TCL P8L de 65 pulgadas y un televisor de otro fabricante cuya marca y modelo no hemos podido identificar. Según la compañía, ambos compiten en la gama de entrada Mini LED y se mueven en una franja de precios similar. La particularidad no estaba únicamente en las imágenes que reproducían: también tenían sus sistemas de retroiluminación al descubierto, de modo que podíamos observar cómo se encendían las luces de cada uno. Además, pudimos plantear preguntas y revisar la configuración de los equipos.

Fijémonos en la bombilla y en la retroiluminación LED: a la derecha, el TCL P8L de 65 pulgadas, con control de iluminación por zonas; a la izquierda, un televisor Mini LED de la competencia, con dos tiras LED encendidas. | Foto: Xataka

Para entender lo que teníamos delante, primero hay que distinguir dos conceptos que suelen aparecer juntos en las especificaciones. Mini LED se refiere al tamaño de los diodos utilizados para iluminar una pantalla LCD, mientras que Full Array Local Dimming (FALD) describe un sistema capaz de regular esa iluminación por zonas. La P8L combina ambas tecnologías, de manera que puede atenuar determinadas regiones sin apagar el resto. El competidor, según nos explicaron desde TCL, utilizaba una retroiluminación Direct LED distribuida en dos tiras, que funcionaban como una única zona de iluminación. En aquella comparativa, ambos equipos fueron presentados como Mini LED, aunque sus sistemas de retroiluminación funcionaban de manera diferente.

Dos televisores Mini LED, dos maneras de controlar la luz

Las diferencias empezaron a hacerse evidentes cuando pasamos a las demostraciones visuales. Primero vimos una secuencia de bombillas que se encendían y apagaban sobre un fondo oscuro y después fragmentos de series y películas, como 'Stranger Things' y 'Harry Potter'. Lo que más nos sorprendió fue el control de los negros: en determinadas imágenes, la P8L conseguía mantener las zonas oscuras con una profundidad que no apreciábamos de la misma manera en el otro televisor. También percibimos colores más intensos y una mayor definición en algunos detalles, aunque hablamos de nuestra impresión visual durante la prueba.

También quisimos comprobar en qué condiciones se estaban mostrando aquellas imágenes. Los representantes de TCL nos explicaron que los cuatro televisores recibían la señal de una NVIDIA Shield Pro a través de un distribuidor, y nos permitieron revisar los ajustes de los dos modelos de entrada. Ambos estaban en modo estándar, con brillo y contraste al máximo. Además, el menú de la P8L incluía opciones de atenuación local que no aparecían en el competidor durante la demostración. Es un detalle importante porque, como explica RTINGS, la eficacia de esta tecnología depende tanto del número de zonas disponibles como de los algoritmos que las gestionan.

Esta diferencia entre lo que promete una denominación comercial y cómo se implementa una tecnología también apareció en nuestra conversación con Óscar Gracia, director comercial de TCL Iberia. "Mini LED no es solo un nombre, es cómo usas la luz. (...) Tú puedes ponerle el nombre que quieras", nos explicó durante la visita. Sus palabras ayudan a entender el mensaje que el fabricante quiso transmitirnos con aquella demostración: más allá de la etiqueta que aparece en un televisor, importa cómo se aprovechan sus capacidades técnicas. Una postura que TCL defiende con especial firmeza.

Óscar Gracia, director comercial de TCL Iberia, durante nuestra visita a las oficinas de la compañía en Madrid. | Foto: Xataka

Este posicionamiento también tiene un contexto que merece la pena conocer. El 31 de agosto de 2026, TCL, a través de su filial estadounidense, presentó una demanda contra Samsung Electronics America por presunta publicidad engañosa al comercializar determinados televisores de su serie M bajo la denominación Mini LED. Según informó Reuters, la firma china sostiene que esos modelos no reúnen las características tecnológicas que, a su juicio, deberían justificar esa etiqueta, mientras que Samsung rechaza las acusaciones y defiende la exactitud de las descripciones de sus productos. Conviene hacer una distinción importante: este litigio no formó parte en ningún momento de nuestra visita.

Comparativa de reproducción del color verde entre el TCL X11 de gama alta (derecha) y un televisor OLED de la competencia (izquierda). Se aprecian diferencias en la tonalidad y la intensidad del color. | Foto: Xataka

La jornada nos permitió conocer también el otro extremo del catálogo de TCL. Frente a la P8L de entrada, la X11 que nos mostraron representa su apuesta por SQD-Mini LED en la gama alta, una tecnología que combina puntos cuánticos y filtros de color avanzados. Se diferencia de RGB Mini LED, que utiliza fuentes de retroiluminación rojas, verdes y azules. En nuestra conversación, Óscar Gracia defendió la mayor madurez de la primera: "No significa que esa tecnología no pueda desarrollarse en el futuro y dar el mismo nivel de prestaciones, pero ahora mismo nuestro SQD-Mini LED puede dar mejores prestaciones que el RGB". Es la valoración del fabricante, que también dispone de televisores RGB Mini LED en su catálogo, como el TCL RM9L que ha probado nuestro compañero Rubén.

Esta apuesta tecnológica tiene también una dimensión comercial. "Nosotros queremos ser reconocidos en el mercado como la marca de gran pulgada usando tecnología Mini LED", nos explicó Gracia. Nos marchamos con una impresión muy positiva del control de negros que habíamos observado, aunque sin olvidar que se trataba de una demostración organizada por el fabricante. Sobre todo, nos llevamos algo interesante: una mejor comprensión de lo que puede cambiar cuando la luz se gestiona de distintas maneras.

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