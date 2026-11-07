Si de pequeño tenías el pelo rubio y ahora lo tienes oscuro, hay una explicación detrás

Hay mucha gente que cuando ve sus fotos de niño se encuentra con un pelo rubio casi nórdico, pero cuando se ve en el espejo se encuentra un pelo castaño oscuro y se pregunta... ¿Qué ha pasado? Esta historia no es una rareza, sino que los datos apuntan a que más del 70% de los niños que nacen rubios a lo largo de los dos o tres años experimentan un oscurecimiento del pelo hacia el castaño antes de llegar a la adolescencia. Aunque esta cifra es lo que salió de un estudio con niños polacos que tienen más prevalencia de nacer rubios.

Lo que hay detrás. Para comprender por qué el cabello se oscurece, es necesario observar la raíz del folículo piloso, que es justamente las células melanocíticas. Estas son realmente importantes, porque actúan como las fábricas de pigmento del cuerpo humano y en concreto de dos que nos interesan mucho en este caso:

Eumelanina: responsable de los tonos castaños oscuro y negros.

Feomelanina: aporta los matices rojizos y amarillentos.

El color final. Este depende de la proporción exacta entre estos dos pigmentos, y es por esto que en los niños rubios, los melanocitos del folículo secretan una mayor cantidad relativa de feomelanina o, sencillamente, producen niveles muy bajos de eumelanina general. Sin embargo, esta producción va variando a lo largo del tiempo porque no hablamos de un proceso estático ni mucho menos definitivo.

La regulación. El interruptor maestro que regula esta proporción es el receptor de melanocortina 1, conocido también como MC1R. Este es bastante importante, puesto que cuando se activa gracias a la hormona estimulante de los melanocitos alfa, se obliga a la célula a cambiar la línea de producción que está llevando, pasando de 'fabricar' feomelanina clara a la eumelanina más oscura.

Este mecanismo es sobradamente conocido en la piel, donde el daño en el ADN provocado por la radiación ultravioleta desencadena la liberación de esta hormona para generar el característico bronceado que todos queremos. En el folículo piloso, por el contrario, los detonantes del oscurecimiento no vienen del sol, sino que son endógenos y parecen estar dictados por un reloj biológico interno.

Punto de inflexión. Históricamente, se ha pensado que el oscurecimiento del pelo se debía a la cascada hormonal que tenemos a lo largo de la pubertad y que se da en la franja de los 10 a los 13 años. Pero los datos más recientes apuntan a que el oscurecimiento del folículo se puede detectar desde los seis años, lo que indica que la transición hacia el castaño comienza mucho antes de la adolescencia. El problema es que no sabemos exactamente por qué a algunos niños les pasa esto y a otros no.

De adultos. Una vez pasada la niñez, el color de nuestro pelo puede seguir cambiando, puesto que hay momentos como el embarazo donde el pico de estrógenos y progesterona puede oscurecer el pelo, aunque hay muchas dudas detrás.

Los forenses. Toda esta ambigüedad biológica se traduce en un problema muy tangible para la genética forense pueso que cuando los investigadores extraen ADN de la escena de un crimen e introducen los datos en modelos predictivos, el algoritmo frecuentemente predice un fenotipo rubio para sospechosos que, en su edad adulta, son claramente castaños.

Y es que ahora mismo solo podemos leer el genotipo que tenemos desde niños, sin todos los cambios que se van presentando a lo largo de la vida con la epigenética. Puesto que una vez más estamos viendo cómo nuestro futuro no está 'condenado' únicamente a la genética, sino que interviene fuertemente todo lo que ocurre a nuestro alrededor.

Imágenes | Bashar Ketaz

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