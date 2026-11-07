Creíamos que la IA iba a escribir por nosotros, pero donde ChaGPT está creciendo más en España es como buscador

¿Tú para qué usas ChaGPT? Si me preguntas a mí, te diré que para casi todo: desde preguntarle por qué me ha salido una uña torcida a un mail en inglés rápido pasando por la generación de una imagen o que me revise un texto en busca de incongruencias gramaticales.

La pregunta puede ser extensiva a otros chatbots (aunque a título personal, uso ciertos modelos para ciertas tareas concretas), pero ha sido OpenAI quien ha reflejado toda la actividad de su IA en siete áreas diferentes, no tanto para saber cuántos mensajes se envían, sino cómo ha cambiado el uso de ChatGPT con el paso del tiempo y aplicado a España ha desvelado un cambio de hábitos bastante curioso: ya no escribimos (tanto), lo que hacemos como descosidos es buscar información.

El informe de OpenAI recoge datos, investigación y análisis sobre el uso de ChatGPT a lo largo de los últimos dos años y tiene en cuenta aquellos mensajes enviados desde cuentas Free, Go, Plus y Pro, es decir, las gestionadas de forma individual, no de empresas. ¿Cómo lo hacen? Un software automático lee cada mensaje anonimizado y decide qué temática tiene, además considerar la fecha y el país de origen. OpenAI solo muestra un país si tiene al menos 1.000 mensajes efectivos en el trimestre, para que las cifras sean fiables. En cuanto a las temáticas, se agrupan en siete: guía práctica, redacción, búsqueda de información, expresión personal, ayuda técnica, multimedia y otro.

Así ha evolucionado el uso de ChatGPT en España

Estos estudios de OpenAI, aunque proceden de una parte interesada, es una de las pocas formas de saber cuál es el uso real de la IA a gran escala y no el declarado en encuestas. Según la empresa liderada por Sam Altman, hay más de mil millones de personas usan ChatGPT. Su importancia es clara para la estrategia del producto y la competencia, en tanto en cuanto rivaliza no solo con otros chatbots, sino también con otro tipo de aplicaciones. Un ejemplo clarísimo aplicable a España: el buscador de Google.

Qué piden los usuarios y usuarias de España a ChatGPT en sus conversaciones. OpenAI

Si nos vamos al inicio de la gráfica, en julio de 2024, la categoría dominante en España es la redacción con aproximadamente un 35% de la cuota de actividad, seguida de Guía práctica (un 24 %) y Búsqueda de información (19 %). Siguiendo la evolución del uso estos dos años, la redacción desciende casi continuamente con dos excepciones: finales de 2025 y el repunte de agosto de 2026, donde alcanza un mínimo histórico del 15% (ahora ronda el 18%)

Hay que tener en cuenta que los porcentajes siempre suman 100%, así que lo que pierde una categoría lo gana otra. Aquí hay dos categorías que se benefician de este descenso: la que más crece es búsqueda de información que pasa de 19% a superar el 25%. Son preguntas personales, de actualidad, productos o recetas, en pocas palabras: usar ChatGPT como Google. ¿Por qué? El informe deja entrever alguna posible hipótesis más allá de las vacaciones de verano (hay bajones en redacción en los dos veranos) , como que la adopción ha crecido entre mayores de 35 años sobre todo en Europa.

Las Guías prácticas son algo así como pedir tutoriales personalizados, consejos sobre cómo hacer tareas o que nos sugiera ideas creativas. Hace dos años su cuota era del 25% y ya está en el 30% en España, si bien de forma global también es la categoría principal desde marzo de este año. El resto de categorías eran y se mantienen pequeñas, más allá de picos puntuales como "Multimedia" en marzo de 2025, probablemente por la fiebre de las imágenes estilo Ghibli

Que ChatGPT trabaje por mi es la función estrella cuando lo usamos en la jornada laboral. OpenAI

Eso sí, aunque estemos hablando de cuentas individuales y no corporativas, estas cuentas también se usan en el trabajo y aquí difiere mucho lo que hacemos con ellas. Sin ir más lejos, mientras que fuera del trabajo el gran uso de ChatGPT (aproximadamente el 50%) es preguntarle, seguido de expresarnos y para que haga, en plena jornada laboral casi la mitad del uso se destina a que ChatGPT ejecute tareas, seguida de resolver preguntas y después, expresarnos.

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