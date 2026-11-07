El cuero más antiguo del mundo está en Granada, tiene 7.200 años y conserva el ADN de una cabra neolítica

Hace aproximadamente 7.200 años, alguien curtió una piel de cabra y le hizo cuatro agujeros. No se sabe bien cómo, pero acabó en la cueva prehistórica de los Murciélagos, en el municipio granadino de Albuñol, un lugar que durante milenios sirvió como cementerio. Ese fragmento de cuero probablemente formó parte de un ajuar funerario, quizás como envoltorio del cuerpo o como prenda.

En el siglo XIX, unos mineros que buscaban galena lo emparedaron, no se sabe si porque no sabían que estaba o les dio igual, pero ahí quedó incrustado entre las piedras. Hasta que lo encontraron y le pusieron fecha.

El hallazgo. Un equipo internacional, con la University College Dublin y la Universidad de Alcalá al frente, ha datado con radiocarbono la pieza, que conserva el pelo en una cara y huellas de curtido en la otra. El resultado es una edad de entre 7.246 y 7.008 años calibrados antes del presente (tomando 1950 como referencia). El estudio considera que los dos fragmentos hallados son probablemente del mismo animal. También han recuperado fragmentos de ADN humano que encajan con la posibilidad de que alguien manipulara la pieza o simplemente se la pusiera, así como de un cánido, probablemente posterior.

Por qué importa. Porque según el equipo, es la primera vez que se obtiene ADN nuclear de cabras domésticas de la península ibérica. Además, es uno de los genomas más antiguos logrados a partir de restos orgánicos fuera de zonas de mucho frío o de alta montaña. Hasta ahora lo habíamos visto en contextos de hielo, como el cuero del Hombre de los Hielos o unas polainas de piel de cabra de los Alpes, pero es raro que un ADN tan antiguo aguante en una zona cálida.

Una cueva única en lo arqueológico y en lo ambiental. La Cueva de los Murciélagos de Albuñol está a unos siete kilómetros del mar Mediterráneo y a 450 metros de altitud. Según el equipo, sus condiciones microambientales han permitido que se conserven, por desecación, materiales orgánicos que casi nunca sobreviven como estos fragmentos de cuero. Y es un auténtico filón para la arqueología: allí se ha encontrado la cestería más antigua del sur de Europa y la primera evidencia de arquería del Neolítico antiguo, con cuerdas de arco de hace unos 7.000 años.

Como mencionábamos en la intro, esta cueva se ha usado largo y tendido como cementerio: según el paper, este uso ha tenido cinco fases. Empieza hace unos 9.500 años, en el Mesolítico, sigue en el Neolítico antiguo, medio y final, y acaba en la Edad del Bronce, hace unos 3.900-3.700 años.

De las primeras cabras domésticas. La genética la identifica como una hembra de cabra doméstica (Capra hircus), pero es que cabras se domesticaron en el Creciente Fértil y la prueba más antigua de su uso doméstico en el sur de la península ibérica data de hace 7.500 años de la mano de los primeros agricultores y pastores, según este estudio sobre la colonización marítima del Mediterráneo occidental por los primeros agricultores.

La cabra de Albuñol no tenía ascendencia africana, lo que apunta a que esa mezcla llegaría después. Entre las razas comparadas, la más afín es la bermeya, pero solo se incluyeron cuatro razas españolas y además, la muestra es escasa.

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Portada | Genetic analysis of 7,000 year old preserved goat leather from Cueva de los Murciélagos (Albuñol, Spain) con Gemini