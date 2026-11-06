Durante años Ueno Bank pareció conquistar las finanzas de Paraguay. Ahora ha reavivado el fantasma del "corralito"

Ueno Bank ha pasado de ser el sueño financiero más ambicioso de Paraguay a protagonizar su mayor pesadilla. La historia de semejante cambio puede resumirse en tres cifras. En un tiempo récord (de 2023 a 2026) la entidad elevó su cartera de 500.000 clientes a más de tres millones, una cifra asombrosa en un país de 6,5 millones de habitantes. El problema es que esa expansión acelerada quedó empañada el martes, cuando el Banco Central intervino la entidad al comprobar que no alcanza el mínimo de solvencia exigido.

Ahora el país tiene a miles de familias sin acceso a sus cuentas… Y ve cómo resuena una palabra maldita: corralito.

¿Qué ha pasado? Que Paraguay vive una crisis financiera y política con epicentro en Ueno Bank, un banco esencial en el tejido económico del país. Desde el martes la entidad está intervenida por orden del Banco Central (BCP), lo que significa que millones de clientes han visto cómo se congelaban sus ahorros. Lo mismo le ocurre al Estado con fondos públicos que suman cientos de millones.

¿El motivo? Los activos y pasivos se han quedado suspendidas mientras el BCP aclara la situación del banco y, lo más importante, cómo de cubiertas están sus obligaciones. Los propios usuarios no tardaron en comprobar que no podían operar de forma normal en los cajeros y la banca online.

🇵🇾 La gente en Paraguay protesta después de que su dinero se desvanezca en el aire de un día para el otro Ueno Bank, que tenía el dinero del 70% de la población, fue cerrado por el gobierno por problemas financieros La gente perdió sus ahorros de toda la vida e incluso el gobierno perdió el dinero de jubilación guardado en el banco para los ancianos El gobierno ahora promete reembolsar algo de dinero y se vive una incertidumbre total — Pato Bonato (@patobonato) November 5, 2026

¿Tan grave es? No se trata solo de que Ueno tenga más de tres millones de clientes en la nación (“dos de cada tres paraguayos eligen Ueno Bank”, presume la entidad en su web), es que también mantiene importantes vínculos empresariales, políticos e institucionales. Eso explica que desde el martes haya dimitido el responsable del regulador bancario, Carlos Carvallo, o que el mismísimo presidente del país, Santiago Peña, haya renunciado al cargo, si bien el Congreso no aprobó su salida y ha activado un juicio político contra él.

En los últimos días se han publicado también noticias que apuntan a que el Estado tiene depositados 850 millones de dólares en el banco. Entre los fondos públicos que administra se incluirían además alrededor de 355 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS), el organismo que se encarga de administrar el Seguro Social de Paraguay.

¿Qué es Ueno Bank? Durante años, una historia de éxito empresarial rutilante. Desde el martes, el epicentro de un seísmo político y social en Paraguay. Aunque la entidad se transformó en un banco en 2023, cuando obtuvo la licencia del BCP para operar como tal, sus orígenes se remontan mucho más atrás, a mediados de los 70. Como financiera, su actividad se centró en pequeños comerciantes y un perfil de cliente al que le costaba acceder a la banca tradicional.

Con el tiempo, la firma captó el interés de Grupo Vázquez, un importante holding que la adquirió en 2021. Dos años después se incorporó al sistema financiero y en 2024 se consolidó con la absorción de Visión Banco. Desde entonces ha crecido hasta convertirse en un gigante con más de tres millones de clientes en el país que gestiona, según sus estimaciones, tres millones de transacciones al día.

Esas cifras se han repetido hasta la saciedad esta semana, igual que se han repasado también los vínculos de Ueno con importantes figuras de Paraguay: Santiago Peña fue accionista de Ueno Holding, aunque vendió su participación en 2025; y antes de asumir la presidencia del BCP en 2023 el propio Carlos Carvallo fue directivo de Financiera Ueno.

Comunicado sobre el inicio de pagos de garantía a los depositantes de ueno bank S.A. Enlaces habilitados: https://t.co/Gc9LL253Bq https://t.co/FBmqbFSJOp https://t.co/dA3ZvWzza5 https://t.co/w4M2wYO3Lc — Banco Central del Paraguay (@BCP_PY) November 5, 2026

¿Por qué está intervenido? Para entenderlo hay que remontarse al martes, cuando el BCP emitió un comunicado en el que informaba del “inicio del procedimiento de resolución del banco Ueno”. La nota no ahondaba en detalles, pero deslizaba un argumento clave: la decisión se adoptó “tras constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del 50% del mínimo requerido”. “La medida busca atender su situación de manera ordenada, proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero”, añadía.

La misma madrugada del martes la aplicación de Ueno Bank emitía un mensaje en el que explicaba que no podía mostrar los saldos. Solo unas horas después empezaron a reunirse frente a la sede central de la entidad y decenas de sucursales personas empeñadas en retirar fondos. Así lo relata El País, que habló con una peluquera que insistía en que necesitaba dinero para comprar medicinas para su hijo.

¿No ha dicho nada más el BCP? Sí. Para calmar los ánimos Liana Caballero, miembro del directorio del BCP, aclaró qué había ocurrido: “Procedimos al cierre de la entidad, por lo tanto ni la aplicación ni las tarjetas ni ningún servicio de la entidad está activa a partir de la fecha”. También recordó que el fondo de garantías cubre el equivalente a hasta 75 salarios mínimos mensuales “por persona física o jurídica en cada entidad financiera”. Eso equivale a 37.700 dólares.

¿Y ahora, qué? Es la gran incógnita. Más allá de la tormenta política e institucional que ha desatado, Ueno Bank es el banco de miles de familias y concentra 850 millones de dólares en depósitos públicos, incluidos varios cientos del IPS. La entidad financiera también gestiona las pensiones de decenas de miles de jubilados. Esa relevancia explica que en los últimos días haya ciudadanos que han salido a la calle para protestar por la caída de la entidad, preguntar cómo se ha llegado a la situación actual y demandar soluciones.

“Seamos claros sobre lo que ocurrió. Un banco perteneciente a un solo conglomerado empresarial terminó concentrando los ahorros de la mayoría de los adultos del país, además de cientos de millones de dólares de fondos de pensiones”, comenta en la BBC Orkun Saka, del City St George's. Aunque el BCP ya había advertido sobre los “préstamos excesivos” a empresas ligados a sus propietarios, el experto recuerda que “aún así siguieron llegando fondos públicos”. “Esto no es simplemente la historia de un banco mal gestionado”.

Por lo pronto, se ha detenido a varios directivos de la entidad y casi una treintena de imputados. El foco ahora está puesto en la gestión del esquema financiero, la concesión de créditos y su efecto en la solvencia del banco.

Imágenes | Ueno Bank

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