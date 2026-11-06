Me fui de viaje con el Vivo X500 Pro Max temiendo que sus cámaras me vinieran grandes. Ha sido el móvil que más he disfrutado

Cuando recibí para un viaje de trabajo un teléfono que no solo presume de montar uno de los sensores más capaces, sino que viene acompañado de dos teleconvertidores de hasta 400mm y una empuñadura, mi primer instinto fue de entusiasmo, pero también de respeto. Quienes llevamos años probando cámaras sabemos que las propuestas premium sitúan el listón tan alto que, a veces, da vértigo: mi temor no era a una app de cámara repleta de funciones, sino a cargar con semejante portento y no estar a la altura de lo que es capaz de ofrecer.

Aterricé en Tenerife con esa incertidumbre. Y encima, el análisis del Vivo X500 Pro Max que tan magníficamente ejecutó mi compañero Alex ya anticipaba que estaba ante uno de los referentes de este 2026. Temía que el móvil me exigiese un esfuerzo constante para no desperdiciar sus posibilidades; sin embargo, bastaron unas pocas horas para comprobar que la vanguardia no consiste en hacer más complejo el uso, sino en que todo fluya con absoluta naturalidad. Te cuento mi experiencia.

Menudo hardware

Mi primer contacto me confirmó que no estaba ante un móvil cualquiera: "pantallón" AMOLED de 6,85 pulgadas y unos marcos reducidos al mínimo que hacen que transmita una sensación en mano brutal. Pero en cuanto lo giré, su enorme módulo me recordó que su prioridad en diseño es la fotografía.

Y la hoja de especificaciones de las cámaras, intimida: sensor principal Sony LYTIA de 50 MP (1/1,28 pulgadas y f/1.57), un telefoto de 200 MP de 3,5 aumentos (1/1,4 pulgadas) y un ultra gran angular de 50 MP.

Pero el despliegue no se queda en este punto: su kit incluye dos teleconvertidores de 200 y 400 mm equivalentes y un grip con botón de disparo y palanquita para el zoom. Con semejante arsenal, mi duda era si sería capaz de sacarle partido o me limitaría a hacer las fotos de siempre con un dispositivo sobredimensionado.

No tardé mucho en encontrar la respuesta. Aunque la app de cámara ofrece un modo 'Pro' muy exhaustivo para intervenir, no hace falta usarlo para sacar provecho de estas cámaras. El modo predeterminado, junto a los perfiles de color de Zeiss, resuelven cualquier escena.

Este Vivo X500 Pro Max interpreta luces y sombras respetando texturas, con una nitidez envidiable, sin saturar los verdes de los jardines por lo que paseé ni convertir el cielo en una masa celeste. La verdad es que no hace falta calcular cada disparo, el móvil asume el trabajo pesado para que solo tuviese que concentrarme en el encuadre.

Ahora te invito a recorrer la maravillosa isla canaria con las fotos que fui sacando. Empezamos. Las primeras pruebas llegaron durante un paseo por el Jardín Botánico de Puerto de la Cruz. En un entorno dominado por árboles centenarios, lo primero que puse a prueba fue la coherencia entre el sensor principal y el ultra gran angular.

Comparativa directa entre el ultra gran angular de 15 mm (f/2.0) a la izquierda y el sensor principal de 24 mm (f/1.57) a la derecha

La primera comparativa en el mismo lugar demuestra un calibrado del color muy bueno: pasar de los 15 mm a los 24 mm no altera la temperatura de la vegetación ni genera deformaciones en las esquinas.

Al adentrarme en sus caminos quise comprobar cómo se comportaba la compresión al saltar de focal sobre un mismo elemento. En lugar de limitarse a recortar píxeles, la transición entre lentes me permitió aislar una plata del denso fondo con una profundidad que no necesitó de trucos de software.

Tríptico mostrando el salto progresivo de distancias focales sobre una planta

La prueba para la saturación vino con estos macizos de flores rojas. Sí, la mayoría de móviles tiende a empastar los tonos brillantes, pero aquí, saltando de nuevo entre distancias focales, el proceso retiene cada pliegue de los pétalos, sin sobresaturar la imagen.

Composición de cuatro tomas cerrando la distancia focal hasta encuadrar el detalle

En planos cercanos, el tamaño de los sensores marca la diferencia. Al enfocar el fruto verde y los racimos oscuros, el desenfoque surge de manera óptica, sin ese halo de recorte que delata a los modo retrato.

Dos planos verticales de detalle

Esa misma naturalidad me la encontré al fotografiar un nenúfar rosa abriéndose entre juncos. El Vivo X500 Pro Max supo discriminar bien la distancia del motivo, manteniendo la flor en foco mientras las hojas de delante quedan sutilmente difuminadas.

Para poner a prueba la velocidad de enfoque y la respuesta, busqué insectos en las flores. Con el teleconvertidor de 200 mm, lograr congelar a esta abeja no fue fácil, pero para estos casos hice uso del modo deportivo. La óptica luminosa y la obturación del modo dedicado casi le hace rendir como una macro, con muy buena nitidez incluso en las alas.

Vaya nivel de detalle en las alas y el vello del tórax de la abeja. Sencillamente brutal

El jardín también me sirvió para seguir exprimiendo el teleconvertidor más corto en otras situaciones como este retrato. Al encuadrar a un compañero caminando de espaldas, el rango dinámico equilibró la luz natural que se filtraba con las zonas más oscuras del camino sin que aparezca ruido.

Juego complejo de luces y sombras: bien resuelto

El resultado al encuadrar a una pareja que avanzaba a lo lejos por el camino me gustó mucho: la compresión acerca a los sujetos mientras las palmeras enmarcan la escena con un desenfoque progresivo que le da un aire cinematográfico. Sin esfuerzo, solo sosteniendo el móvil y disparando.

De regreso al hotel al caer la tarde, trasladé las pruebas a los interiores y la iluminación artificial. En el vestíbulo del hotel, disparé con su telefoto. El sensor estira la sensibilidad hasta un respetable ISO 4.444 para compensar la luz de un foco, pero retuvo las vetas del material sin empastar las zonas oscuras.

Interior con luz tenue: a ISO 4444 el procesado respeta sin lavar la imagen

Esa misma solvencia mostró al apuntar hacia estos adornos colgantes. Aquí el ISO bajó a 1.541 y el telefoto supo captar los reflejos de cada pieza sin halos de luz ni destellos.

Durante la cena, puse a prueba la distancia mínima de enfoque del teleobjetivo. En lugar de usar la cámara principal, lo que hubiese proyectado la sombra del móvil, el 85 mm permite retroceder y captar esta torrija con un desenfoque cremoso. Y todo sea dicho, dándole todavía mejor pinta gracias al 'Modo Comida'.

La prueba más extrema del zoom de la noche la reservé para el balcón de la habitación. Con el teleconvertidor de 400 mm montado y a pulso, apunté hacia un edificio que apenas veía con mis ojos. Eso sí: para sostener una toma a 1/17 segundos en tal distancia focal, el móvil tuvo que forzar el ISO. Y sí, aunque se pierde nitidez fina, la estabilización logró salvar la escena sin trepidación. El procesado también hizo su trabajo.

La segunda jornada se cerró con el evento de presentación en Adeje. Situado en una de las últimas filas de asientos, el Vivo X500 Pro Max se bastó con el telefoto periscópico para encuadrar a los protagonistas; la cámara resolvió con soltura el contraste y los rostros.

Entre rocas volcánicas y estrellas

La subida al Parque Nacional del Teide supuso la primera gran prueba. La alta montaña impone un escenario duro: la luz del sol incide sobre las laderas, generando un contraste bonito —pero complicado— entre la roca calcinada y las sombras. Es el típico lugar donde un sensor justito acaba reventando las altas luces.

En la imponente formación de los Roques de García, el telefoto demostró por qué es la lente más versátil del conjunto. El sensor retuvo la escala del monumento natural y su textura rugosa bajo una luz durísima, con un cielo azul muy bien interpretado.

El telefoto resuelve cualquier situación de forma notable. Incluso quien quiera comprar este móvil sin los teleconvertidores, tendrá un conjunto completísimo

Aprovechando la escena en estos lugares amplios, enrosqué el teleconvertidor de 400 mm para localizar a un compañero que se había encaramado en la cima de un risco. La lente me permitió acercar al sujeto con tanta contundencia que se distingue con claridad el móvil en sus manos y su postura. Debo reconocer que no usé esta lente tanto, pues su focal es enorme y aprecio una leve pérdida de calidad respecto a la otra.

El teleconvertidor de 400 mm ofrece menos nitidez que el de 200 mm

Cuando la tarde comenzó a caer sobre las Cañadas, la luz transformó el paisaje volcánico en un escenario dorado. Con el 200 mm montado, encuadré a una compañera de espaldas contemplando las laderas; la focal comprimió la perspectiva, desenfocando matorrales y resaltando los destellos del sol con una calidez que parece firmada por una óptica de cine.

Un bokeh precioso con el 200 mm

Justo antes del ocaso, la atmósfera del Teide nos brindó una de esas estampas difíciles de olvidar: una imponente nube se formó sobre el cráter del volcán. Disparé con el 85 mm a baja sensibilidad para exponer hacia las altas luces del cielo. No solo captó los pliegues de la nube, sino que la silueta del Teide quedaba recortada en una sombra limpia.

Apurando los últimos minutos de luz, giré el objetivo hacia las laderas que descendían hacia el mar de nubes. Con el teleconvertidor de 200 mm, el sensor consiguió registrar ese degradado entre tonos anaranjados, amarillos y violeta sin banding. Precioso cómo se mezcla el relieve con la caída del sol.

Menudo atardecer...

Con la llegada de la noche cerrada tocaba la experiencia de observación del cielo. Y aquí conviene que sea honesto: la sesión de astrofotografía no fue una clase técnica con monturas ni largas esperas exponiendo. El reto fue más directo: apoyar el teléfono a pulso, apuntar hacia arriba y dejar que la cámara principal hiciese su trabajo. Forzando la sensibilidad con el modo 'paisajes y noche' en una exposición de 1,3 segundos, logré capturar la densidad del cielo estrellado.

Para hacer astrofotografía, el Vivo X500 Pro Max es muy bueno. Aunque no tuve la oportunidad de exprimirlo todo lo que hubiese querido

En alta mar: cetáceos y retratos sobre las olas

La tercera jornada cambió de escenario al desplazarnos hasta Puerto Colón para embarcarnos en un catamarán. En el muelle, utilice el angular para captar la panorámica de la cubierta: el Vivo X500 Pro Max expuso con precisión tanto el suelo de madera como los asientos en sombra, la costa y los edificios iluminados por el sol matutino.

Una vez estábamos mar adentro, la cubierta fue un entorno exigente donde todo se sacude y el viento no ayuda. Apuntando hacia el mástil con el 85 mm periscópico, una toma de 1/373 segundos bastó para congelar las banderas. Vaya agilidad en el enfoque tiene este móvil.

Congelación de las telas al viento y líneas nítidas sin artefactos

Navegando cerca del litoral, el Vivo X500 Pro Max me permitió también capturar la violencia con la que el océano rompía contra la orilla. Enfocando hacia una cala de arena negra, inmortalizó la espuma con una textura casi palpable y un agua que invitaba a bañarse.

Espuma del mar rompiendo contra una orilla de rocas y arena volcánica. Telefoto 85 mm

A bordo, la naturalidad pedía retratos sin previo aviso. Sentado en la borda, aproveché para encuadrar a otro compañero que descansaba mirando hacia el horizonte; el 85 mm lo aisló con mucha nitidez de las barandillas del barco y dejó la costa lejana en un suave bokeh que ordena la escena.

Retrato mirando al mar con el telefoto periscópico del X500 Pro Max

Pero EL momento fue al avistar los primeros grupos de calderones nadando junto a la embarcación. Con el teleconvertidor de 200 mm confié en la empuñadura para disparar sin tocar la pantalla. Con velocidades en torno a 1/2000s, el teléfono consiguió captar el instante exacto en el que el lomo y la aleta del cetáceo rompían la superficie marina.

Dos tomas a 200 mm congelando la aleta y el lomo de un calderón emergiendo del agua

Para cerrar la sesión en el agua, el 200 mm volvió a lucirse en el retrato de personas. Fijaos en los tonos de piel, la textura de la ropa y el pelo hebra por hebra...

Retratos a contraluz con el cielo azul de fondo

Lo que no te cuentan de viajar con semejante equipo

Cerrar una entresemana con casi mil disparos en la galería deja claro que este Vivo X500 Pro Max es uno de los móviles enfocados en fotografía más versátiles y completos jamás fabricados, pero el rigor exige poner sobre la mesa ciertos compromisos que implica convivir con él.

El primer peaje es físico: peso y ergonomía. Cuando le quitaba la empuñadura y guardaba los objetivos, el teléfono sigue siendo muy contundente. El módulo es tan grande que el centro de gravedad queda desplazado hacia arriba, haciendo que el agarre a una mano sea difícil.

Sí, con el grip y los teleobjetivos pesa más todavía. Ahora bien, gracias al agarre que ofrece llevar el accesorio, termina pasando más por una cámara compacta que por un teléfono, y eso se agradece a la hora de tirar fotos.

Aun así, hay un detalle a tener en cuenta en situaciones donde prima la rapidez: cierto retardo en el obturador. Aunque el sistema de enfoque automático es inmediato, existe una fracción de segundo entre que presiono el disparador y la cámara captura la imagen, un desfase que en momentos puntuales e impredecibles puede costar la toma perfecta.

Fuera de esto, de poco más me puedo quejar. Es cierto que mientras en fotografía el Vivo X500 Pro Max es de matrícula de honor, en grabación de vídeo baja un escaloncito: la conmutación entre sensores presenta saltos y la estabilización mete alguna que otra trepidación en paneos rápidos. No tuve problemas con el calor bajo el sol tinerfeño, nunca noté que el chip le hiciese coger temperatura, supongo que la funda necesaria para los accesorios de fotografía ayuda.

Regresé de Tenerife con la galería llena de recuerdos y una conclusión clara. Llegué temiendo que este móvil me exigiese tanta pericia que empañase el viaje; vuelvo convencido de que la mejor tecnología es justo la que no exige nada. Tener en la mano semejante despliegue de ópticas y comprobar que responde a la primera sin pedir mucho conocimiento ni obligar a pelear con ajustes, es la prueba de que, a pesar de lo completo —y complejo en modos y variables— que es, no necesité ser ningún experto para domar las cámaras del Vivo X500 Pro Max. Al contrario, lo único que hice fue dejarme llevar y disfrutar de sus capacidades.

Imágenes | Pepu Ricca para Xataka

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