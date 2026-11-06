Ozempic solo era el principio de los medicamentos para adelgazar: ya están preparando una nueva generación aún más potente

El impacto que han tenido los fármacos como Ozempic o Wegovy ha transformado por completo el tratamiento de la obesidad y se han incluido ya en diversas guías clínicas como un paso necesario para controlar ciertas patologías. Pero la industria no se frena aquí, y ya buscan terapias mucho más completas, como ha recopilado un número especial de la revista Science que repasa los avances logrados hasta ahora y cómo vamos a superar las limitaciones que tenemos encima de la mesa.

Hay obstáculos. Los tratamientos que se usan en consulta para poder conseguir una pérdida de peso tienen problemas y no son perfectos. Uno de ellos es la necesidad de estar inyectándose el medicamento, pero por suerte ya estamos viendo tratamientos orales más accesibles. Pero aparte de este inconveniente, también encontramos efectos secundarios gastrointestinales, una respuesta muy variable entre pacientes, la reducción de masa muscular y, sobre todo, la rápida recuperación del peso al interrumpir la medicación.

Adelgazar más. Los primeros ensayos que se están haciendo de las nuevas moléculas apuntan a pérdidas de peso que no se han visto con el clásico pinchazo de Ozempic, acercándose a los resultados que hasta ahora estaban reservados a la cirugía bariátrica. La gran promesa aquí es la retatrutida desarrollada por Lilly y que ha mostrado resultados sorprendentes en los ensayos clínicos que ya se están haciendo sobre humanos.

Por poner cifras, se ha visto como los pacientes sin diabetes tipo 2 que recibieron una dosis de 12 mg alcanzaron una pérdida media del 28,3 % de su peso corporal en un periodo de 80 semanas, y casi la mitad de los participantes logró perder al menos un 30 % de su peso.

No está solo. Además del nuevo tratamiento de Lilly, que seguramente veremos en el mercado en los próximos años, Novo Nordisk ha estado probando su combinación CagriSema, con el que han podido confirmar una pérdida de peso media del 20,4% a la semana 68 frente a un escaso 3% en el grupo placebo.

El reto metabólico. Perder peso rápidamente acarrea una consecuencia muy importante, que es la destrucción de la masa muscular, lo que lleva a que se comprometa la salud metabólica a largo plazo. Y es algo que tenemos medido gracias al fármaco MariTide, que tras ser evaluado en fase 2, se vio que, pese a que conseguía una pérdida de peso de hasta el 16%, la masa muscular de los pacientes cayó hasta un 11,6%.

La solución. Para atajar este problema, la industria está ensayando terapias combinadas que actúan como un escudo muscular. En el ensayo BELIEVE de fase 2, Lilly ha evaluado la combinación de semaglutida y bimagrumab en más de 500 adultos, y los resultados apuntan que la combinación produjo una pérdida de peso media del 22,1 %, y el 92,8 % de lo perdido fue exclusivamente grasa.

Esto es algo muy importante, puesto que mientras la semaglutida en solitario redujo la masa muscular en un 7,4 %, la terapia combinada en dosis altas protegió al músculo, haciendo que solo se 'destruyera' un 2,9%.

El efecto rebote. El gran problema que tienen los tratamientos basados en aumentar la concentración de una hormona es la posibilidad de que se regrese a la casilla de salida al tomar la medicación. Aquí, un metaanálisis de la Universidad de Oxford estimó que aproximadamente se recuperan 0,4 kg de peso al mes tras dejar el tratamiento, haciendo que un paciente pueda volver a su peso inicial en casi dos años.

Es por ello que la industria propone optar por un tratamiento crónico que se tome a lo largo de la vida. Aquí destaca el orforglipron, que puede actuar como tratamiento de mantenimiento con el objetivo de que el peso no pegue un subidón rápidamente y perdiendo todo el trabajo que se ha hecho en los meses anteriores. El problema es que todo esto no va a llegar ahora, sino que requiere de una investigación extensa que pueda garantizar la máxima seguridad en los nuevos tratamientos que están por llegar.

Vía | El País

Imágenes | freepik

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