Nuevo sorteo exclusivo para suscriptores de Xataka Xtra: sorteamos diez entradas dobles para ver 'Cómo robar un banco' en cines

Si ayer mismo anunciamos un nuevo sorteo para los miembros de Xataka Xtra, hoy tenemos una sorpresa en forma de, exactamente, un nuevo sorteo. En esta ocasión no es un producto físico, sino algo para compartir con tu amigo, pareja o familiar más cinéfilo, porque vamos a sortear diez entradas dobles para ir al cine a ver 'Cómo robar un banco', la nueva película de David Leitch ('Bullet Train').

La película se estrenará el próximo 13 de noviembre exclusivamente en cines y los ganadores podrán disfrutarla en todos los cines de Cinesa, Ocine, Unión Cine Ciudad, MK2 y Yelmo Cines. El sorteo de las entradas está reservado a los miembros de la Comunidad Xtra, así que si quieres acceder a él y disfrutar de las demás ventajas incluidas en la suscripción, te dejamos toda la información aquí.

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Cómo participar en el sorteo de diez entradas dobles para ver 'Cómo robar un banco'

Participar en el sorteo de las entradas es tan simple como formar parte de Xataka Xtra, acceder a tu área de socio y marcar la casilla que aparece señalada en rojo en la imagen inferior. Cuando lo hayas hecho participarás en este sorteo y en todos los que están por venir.

Asegúrate de marcar esa casilla para participar automáticamente en los sorteos exclusivos de Xataka Xtra | Imagen: Xataka

Si ya formas parte de Xataka Xtra y has participado en sorteos anteriores, no tienes que hacer nada. Participarás automáticamente en este y en los futuros. En lo que respecta a este sorteo, estas son las coordenadas, que además incluyen un apunte importante:

Requisitos : ser suscriptor de Xataka Xtra y residente en España (todo el territorio).

: ser suscriptor de Xataka Xtra y residente en España (todo el territorio). Comienzo del sorteo : martes, 3 de noviembre de 2026.

: martes, 3 de noviembre de 2026. Fin del sorteo : miércoles, 11 de noviembre, a las 9:00.

: miércoles, 11 de noviembre, a las 9:00. Selección del ganador y resolución : jueves, 12 de noviembre.

: jueves, 12 de noviembre. Cada ganador tendrá acceso a una entrada doble para usar a partir del 13 de noviembre. Un ganador, una entrada doble. La misma persona no podrá ganar más de una entrada doble.

¿Cómo se elegirá el ganador? Desde Xataka elegiremos diez suscriptores al azar y dos suplentes. Si los ganadores no responden en el plazo estipulado en las bases legales de cada sorteo, se pasará al primer suplente y, si este tampoco, al segundo. Ganar un sorteo no impide que puedas ganar en los siguientes. Puedes encontrar las bases legales en este enlace.

En lo que respecta al premio, son diez entradas dobles canjeables en todos los cines de Cinesa, Ocine, Unión Cine Ciudad, MK2 y Yelmo Cines a partir del 13 de noviembre. 'Cómo robar un banco' es la nueva peli del director de 'Bullet Train', que en esta ocasión nos cuenta la historia de una banda de ladrones de bancos experta en redes sociales que transmite sus atracos.

Lo que no saben es que su creciente fama viral los ha puesto en la mira de un veterano agente del FBI y de una brillante ingeniera de software. Mientras este improbable dúo se acerca cada vez más a ellos, la organización criminal lleva sus límites al extremo, arriesgándolo todo por sus ideales y por el golpe más ambicioso de sus vidas. ¡Mucha suerte y nos vemos en el cine!

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