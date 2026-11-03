El gran ganador de la IA en Apple no es Siri. Es el Mac

Apple lleva dos años contando su historia de IA a través de Siri. Pero ayer, en su primera llamada con analistas como CEO, John Ternus sacó a otro protagonista: el Mac, que según él está viviendo su propio "momento IA".

Es una frase muy llamativa para un producto que explica el nacimiento de la empresa y que reverdeció laureles con Apple Silicon, pero que así y todo lleva años a la sombra del iPhone.

Los números acompañan. El Mac ha ingresado 10.792 millones de dólares entre julio y septiembre, un 23,7% más que hace un año. El trimestre anterior había crecido un 28,7%, su mayor ritmo desde 2021. En este último, el iPhone ha subido un 17,5% y Servicios, un 9,8%.

Que el Mac supere al iPhone no es nuevo, ya lo hizo en los cuatro trimestres de 2025. Lo más llamativo está en Servicios, que marca su menor ritmo desde mediados de 2023.

En perspectiva. El Mac sigue siendo el 9,4% de los ingresos de Apple, y en el conjunto del año ha crecido menos que el iPhone: un 12,5% frente a un 21,2%.

Los valles siempre llegan en Navidad, cuando se dispara el iPhone. Por eso importa la subida actual, del 8,5% al 9,4% en un año: se produce con el iPhone creciendo un 17,5%, no porque flojee.

Tampoco está en máximos. Su récord sigue en 2022, con 40.177 millones, antes de caer un 26,9% al año siguiente. Este año se ha quedado en 37.929, así que parte de lo que vemos es una recuperación.

Apple asegura que nunca había vendido tantos Mac en un año fiscal, pero ha ingresado un 5,6% menos que en 2022. Más unidades y menos dinero apuntan a un Mac medio más barato. Casualmente, cuando está en el catálogo el MacBook Neo.

Lo nuevo es de dónde ha salido una parte de esa demanda.

En abril, Tim Cook explicó que la gente estaba descubriendo el Mac mini y el Mac Studio como unas estupendas máquinas para la IA local y los agentes más rápido de lo previsto.

Detrás estaba OpenClaw, que impulsó la demanda del Mac mini como un ordenador pequeño y relativamente barato ideal para dejarlo siempre encendido.

Además, los Mac traen memoria unificada desde el M1, una decisión que Apple presentó en 2020 por otros motivos pero que les ha revalorizado con el auge de la IA generativa.

El salto llega tras el lanzamiento del Neo en marzo y las palabras de Cook sobre los agentes en abril. El calendario no permite separar ambos efectos.

Sí, pero. Eso no significa que todo el crecimiento llegue gracias a las ventas que impulsa el uso de la IA local. El CFO de Apple, Kevan Parekh, lo ha atribuido al MacBook Pro, pero también al MacBook Neo. Y el Neo tiene una explicación bastante más mundana: es un Mac pintón, pero sobre todo es un Mac barato.

Además, Apple también subió precios en junio (incluido el del Neo) y no separa precio y volumen. Así que nadie fuera de Cupertino puede decir cuánto ha pesado cada factor en las ventas de este trimestre.

El contraste. Lo interesante es la contraposición con Siri. Preguntado por los agentes personales, Ternus ha respondido que Siri AI es "principalmente" un asistente de peticiones y ha recordado que hay que saber a qué se da acceso.

La IA que Apple no ha planificado va justo al revés: gente que compra un Mac para soltar en él un agente ajeno. La memoria unificada antes comentada ayuda, pero posiblemente nada es tan decisivo como que el Mac sigue siendo un ordenador abierto. A Apple le ha bastado con no estorbar.

Y ahora qué. Queda la pregunta incómoda. La memoria que necesitan los ordenadores está en precios "sin precedentes" e incluso va a limitar la oferta de los Mac en Navidad.

Y el iPhone, que aporta la mitad de los ingresos, no funciona así: ahí sí que solo Apple decide qué puede hacer cada agente. Falta ver cuánto tiempo puede mantener esa puerta cerrada en el iPhone. Pero difícilmente querrá abrirla.

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