Shigeru Miyamoto, padre de Super Mario y Zelda: "Si la IA llegara a encargarse de todo, siempre habrá un papel para nosotros"

El creador de 'Super Mario' y 'The Legend of Zelda' tiene 73 años y ha vivido unas cuantas revoluciones tecnológicas. Por eso cuando le preguntaron por su opinión sobre la IA generativa su respuesta fue de todo menos dramática. Miyamoto no cree que la IA pueda sustituirnos por completo, al menos no cuando se trata de talento genuino.

De las máquinas de escribir a la IA. Miyamoto compareció ante la prensa hace unos días cuando le otorgaron la Orden de la Cultura, un prestigioso reconocimiento que se otorga por contribuciones al arte, la ciencia y la tecnología de Japón. Al ser preguntado acerca de la IA generativa, Miyamoto optó por contar su propia experiencia con otras revoluciones tecnológicas: "Nuestra generación vivió un periodo de rápido desarrollo informático, un tiempo en el que las herramientas evolucionaban constantemente, de las máquinas de escribir a los procesadores de texto".

Según su visión, este tipo de herramientas hicieron que destacara más la capacidad creativa individual, más allá de dominar una técnica. En declaraciones recogidas por VGC, Miyamoto asegura: "Creo que la IA generativa representa un cambio similar".

Echar horas no es lo mismo que tener talento. El creativo japonés señala que "el acto de crear es satisfactorio en sí mismo, pero existe un peligro: uno puede encontrar satisfacción en el trabajo y creer por error que ha creado algo de gran calidad". Es decir, que pasarse horas trabajando en un diseño no significa necesariamente que sea bueno.

Aquí es donde ve una oportunidad para la inteligencia artificial: "Cuanto más sustituya la IA estas tareas, más oportunidades habrá de reflexionar sobre lo que de verdad importa". Para Miyamoto, la intención del creador lo es todo, y advierte de que también advierte de que los diseños construidos a base copia/pega "rara vez resisten el paso del tiempo". Su conclusión es que, aunque la IA "llegara a encargarse de todo, siempre habrá un papel para nosotros".

La IA y el arte. Las primeras herramientas de generación de imágenes abrieron el debate: ¿Podemos considerar arte algo hecho por una IA? O visto desde otro ángulo: ¿Podemos considerar artista a una persona que usa IA? De un lado están quienes rechazan de lleno el uso de IA como un atajo a la creatividad, mientras que de otro están quienes la ven como una herramienta igual que lo puede ser una tableta gráfica o una cámara de fotos. La postura de Miyamoto parece más inclinada hacia la idea de que la IA no acabará con el arte o la creatividad, pero quizás sí acabe con los artistas mediocres.

Los desarrolladores de videojuegos usan IA. En 2025 una encuesta lo dejaba claro: el 87% de los desarrolladores de videojuegos ya usaba agentes de IA en su día a día. La IA ya no es un experimento puntual, sino que forma parte de las fases de producción de muchos juegos, desde escribir código y generar diálogos a crear niveles. El matiz es que no es lo mismo usar la IA como herramienta que dejar que haga todo el trabajo.

En diciembre del año pasado llegó a Steam la demo de Codex Mortis, un juego desarrollado íntegramente con IA. La recepción de los jugadores fue muy negativa, llegando a calificarlo de "basura generada por máquinas sin alma". Justamente por ahí es por donde va Miyamoto: la IA puede ayudar a crear un juego, pero la creatividad y las ideas que hacen que merezca la pena jugarlo son otro tema.

Vía | 3djuegos

Imagen | Wikipedia, editada con Magnific

En Xataka | Hemos llegado a un punto en el que los artistas tienen que explicar que han hecho sus obras sin ayuda de IA y no al revés