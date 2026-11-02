El nuevo cuello de botella de la IA no son los chips ni la energía: es el dinero barato

Los inversores se han vuelto mucho más exigentes a la hora de prestar dinero a la IA, según el WSJ. Las más afectadas son empresas como CoreWeave, Nebius y Nscale, que se endeudan para construir centros de datos y alquilar su potencia de cálculo.

Llevan varias semanas casi sin poder vender bonos, una de sus grandes vías para conseguir dinero.

El contraste. Dos casos enseñan lo rápido que ha cambiado todo:

QTS. Este operador de centros de datos estudiaba hace seis meses pedir 800 millones de dólares. Ahora busca casi el mismo préstamo, pero le costará entre 4 y 6 millones más de intereses al año. CoreWeave. A principios de año logró vender deuda pagando un 9,75% de interés. Quien compra hoy esos bonos exige una rentabilidad superior al 15%.

Por qué es importante. No credit, no party. Que no haya party significa que los centros de datos van a tardar más en llegar. Hock Tan, el CEO de Broadcom, ya avisó en octubre de que el dinero podía convertirse en un freno mayor que la falta de chips o de electricidad. Y ya era decir.

Nscale de hecho ya lo está notando. Optó por retrasar a diciembre su salida a bolsa porque quienes podrían financiar su centro de datos para Anthropic están pidiendo condiciones más duras.

Entre líneas. Nadie puede decir que no hayamos recibido avisos desde hace un año. A finales de 2025, Deutsche Bank y Morgan Stanley ya buscaban cómo protegerse de la deuda que ellos mismos habían dado para construir centros de datos. Ahora ese recelo ha llegado a todo el mercado.

Los inversores temen, según el WSJ, que las protestas vecinales retrasen las obras y que los beneficios de la IA tarden más de lo prometido. También creen tener ya demasiado dinero metido en el sector.

Tener un gran cliente tampoco basta. QTS ha construido un centro de datos para Microsoft, y su deuda ligada a ese proyecto se ha encarecido desde abril, mientras la de Microsoft apenas ha cambiado.

El mercado ya distingue entre prestarle a Microsoft y prestarle a quien le alquila un edificio a Microsoft.

Sí, pero. Tampoco es que el dinero se haya terminado. Hasta septiembre, las empresas de IA habían captado 466.000 millones de dólares en deuda, más de cuatro veces lo de hace un año, según Morgan Stanley. Y los chips siguen escaseando: el CEO de Broadcom cree que el problema podría no aliviarse hasta 2028 o 2029. Otras voces apuntan a 2030.

Así que no es que falte dinero, en todo caso lo que falta es dinero barato, sobre todo para quien no gana lo suficiente como para pagarse las obras.

Y ahora qué. El presidente de EQT ha encontrado en Semafor una estupenda palabra para los anuncios gigantes que nunca se concretan: “bragawatts”. Historia.

Firmar megavatios es muy fácil, entregarlos conectados, no tanto; y pagarlos ahora, desde luego, aún menos.

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