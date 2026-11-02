La Palma se ha despertado sin luz en toda la isla: un apagón total ha dejado a oscuras 50.500 suministros en plena tormenta

La Palma se ha quedado sin electricidad en toda la isla, según ha publicado El País, a las 06:42 de este lunes. El apagón ha afectado a unos 50.500 suministros. Pasadas las 11:00, casi el 80% había recuperado la luz.

Qué ha ocurrido. A las 04:10 ha caído la línea Guinchos-Valle, la única de transporte de la isla. Dos horas y media después se ha desconectado la central térmica de Los Guinchos y el sistema se ha ido a cero.

Todo ha ocurrido en plena tormenta eléctrica, aunque el origen del fallo todavía no ha sido confirmado.

Entre líneas. Cada empresa ha señalado a la otra:

Red Eléctrica ha apuntado a la desconexión de la central, la cual explota Endesa.

Endesa ha recordado que la línea de Red Eléctrica seguía caída y complicaba reponerla.

En junio de 2025, otro cero energético dejó la isla a oscuras durante casi tres horas, con un cruce de acusaciones y culpas muy parecido. Endesa defendió entonces que el sistema debe resistir fallos simples e incluso dobles. Este lunes ha acabado a cero, aunque falta saber si ambos fallos están conectados o no.

El contraste. La Gomera estaba en la misma situación hasta este verano, cuando empezó a funcionar el cable de 66 kV que la une con Tenerife, con unos 36 kilómetros bajo el mar. La Palma sigue sin nada parecido. Cuando se va la luz, los técnicos tienen que arrancar los grupos de Los Guinchos e ir acoplándolos de uno en uno.

Y ahora qué. Primero hay que averiguar por qué ha saltado Los Guinchos y si tendría que haber seguido en marcha sin la línea. Si tenía que aguantar, las miradas se dirigirán hacia Endesa. Si no, la pregunta pasa a ser por qué toda una isla con casi 90.000 habitantes sigue colgando de una sola línea.

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