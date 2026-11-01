China ofrece sueldos de un millón de yuanes por el ingeniero de IA que también buscan Anthropic y OpenAI

Un millón de yuanes al año (unos 134.000 euros). Ese es el sueldo que las grandes tecnologícas chinas, entre ellas ByteDance, Tencent y Alibaba, están ofreciendo a un perfil técnico muy concreto, como explica el South China Morning Post: el forward-deployed engineer o ingeniero desplegado en cliente. O lo que es lo mismo, hablar con el cliente para entender su problema, eligen las herramientas de IA adecuadas e implementan la solución.

Un dato para contextualizar la oferta: según la Oficina Nacional de Estadística de China, en 2025 los profesionales técnicos del sector TI en empresas chinas de cierto tamaño ganaron de media 275.504 yuanes, y el conjunto de su personal, 106.080 yuanes. Es decir, entre casi 4 y 10 veces más.

Se los rifan. Un par de ejemplos conocidos: Tencent ha puesto anuncios en la plataforma Boss Zhipin buscando FDE para su división de IA. Ofrece entre 35.000 y 65.000 yuanes al mes y 15 pagas, esto es: hasta 975.000 yuanes al año. Bytedance ofrece entre 35.000 y 70.000 yuanes y también 15 pagas.

Un informe de Maimai (algo así como el LinkedIn de China) ha registrado un crecimiento en búsquedas de ese perfil de 1.523 % en los siete primeros meses del año frente al mismo periodo de 2025, lo que en la práctica convierte ese perfil técnico de IA en el que tiene más crecimiento. Mientras tanto, el Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información ha lanzado un comunicado animando a las empresas a crear equipos FDE.

Por qué importa. Porque los modelos van a seguir depurándose y mejorando, pero como advertía Apollo Global Management en un informe hace unos días, uno de los fondos de inversión y gestores de activos más grandes del mundo, a pesar de las inversiones multimillonarias y el optimismo, la IA aún no ha generado un retorno ni mejoras de productividad en la empresa (fuera del sector tecnológico). En pocas palabras: de momento, las únicas que están ganando dinero con la IA son las big tech que la han creado, para el resto no hay un rendimiento claro.

El nudo gordiano está en trasladar lo del laboratorio a la fábrica. El informe "The GenAI Divide" del MIT de junio de 2025 llegaba a la conclusión de que solo el 5% de las herramientas de IA empresariales personalizadas llegan a producción y que la mayoría de proyectos pilotos no tienen impactos medibles en la cuenta de resultados. Fortune entrevistó a su autor principal, que señaló el problema: la brecha de aprendizaje y la mala integración en la empresa. Un FDE es el perfil que lo soluciona.

Los cursos de FDE están en el horno. En Shanghái, según el medio The Paper, están planteándose incluso vincular la formación en FDE con titulaciones FP y hacer cursos de posgrado. Tencent ya se ha adelantado y ha lanzado lo que la empresa denomina "la primera certificación de FDE del sector". La idea es clara: aterrizar la IA de forma práctica y personalizada.

También deseados en occidente. Aunque estamos hablando de tecnológicas chinas, hay quien dice que este rol nació en Palantir y de hecho, los FDE están entre los perfiles más demandados. Así, los anuncios de forward-deployed engineer en EEUU crecieron un 800% desde 2025, según datos de Financial Times recogidos por Fast Company. Ahora también lo buscan Google y OpenAI y Anthropic ha anunciado una inversión de 100 millones de dólares para formar a 10.000 ingenieros de este tipo hasta finales de 2027.





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