Un nuevo aceite enriquecido promete frenar el daño renal en diabéticos: por qué es una buena noticia y por qué no sirve tu aceite del supermercado

Tener diabetes tipo 2 no es un simple problema de azúcar, sino que conlleva una importante repercusión sobre diferentes órganos de nuestro cuerpo, como por ejemplo el ojo o los riñones. Es por ello que la investigación ahora mismo está centrada en tener lo mejores tratamientos posibles para poder frenar el daño que hace el hecho de tener diabetes sobre todas estas partes del organismo, y lo último que hemos conocido está relacionado con el aceite.

Un nuevo estudio publicado en la revista Diabetes, Obesity and Metabolism por investigadores de múltiples instituciones españolas no evaluó como tratamiento el aceite de oliva que tenemos todos en nuestra cocina. Lo que hicieron fue reunir a 97 pacientes con diabetes que tomaron durante 12 meses, junto a su medicación habitual, un aceite funcional enriquecido con ácido oleanólico a una dosis de 600 mg/kg.

Esto es algo muy interesante, puesto que el ácido oleanólico es un triterpeno que se encuentra de forma natural en la cutícula de la aceituna y en la hoja del olivo, pero del que solo una pequeña fracción pasa al aceite durante su elaboración tradicional. Pero aquí quisieron darle más protagonismo diseñando un producto donde el aceite actuara como un vehículo para este compuesto para que pudiera llegar a la sangre mucho más fácil.

Los resultados. Al comparar a los pacientes que tomaron este aceite enriquecido frente a los que tomaron un aceite de oliva convencional del que tenemos en casa, se vio que el producto enriquecido frenó la caída del filtrado glomerular estimado, que es el principal medidor de la función renal. Además, evitó la subida del cociente albúmina/creatinina en orina, que sí empeoró en el grupo de control.

El hecho de que estos marcadores, que empeoran en personas cuyo riñón no está funcionando correctamente, parece responder a una reducción del estrés oxidativo y de los dañinos productos que se producen por el aumento de azúcar en sangre en los diabéticos.

Los matices. Es importante remarcar que el aceite no mejoró el funcionamiento del riñón, sino que frenó su empeoramiento. Y esto no es algo que ocurre en todas las personas, sino que el efecto protector se limitó a los pacientes que partían ya de una situación bastante delicada. Por contra, los pacientes que tenían su riñón funcionando completamente normal, apenas hubo diferencias significativas.

A esto se suma que el ensayo clínico se diseñó originalmente para medir el control glucémico, no los riñones. Por ello, los propios autores son extremadamente honestos y lo califican como un estudio generador de hipótesis, advirtiendo que hacen falta ensayos mucho más grandes antes de hablar de una verdadera relevancia clínica.

Un largo historial. No es la primera vez que este compuesto demuestra su potencial, puesto que ya en 2019, el mismo grupo publicó el estudio PREDIABOLE, donde probaron el aceite en 176 pacientes prediabéticos. El resultado fue una reducción del 55% en el riesgo de desarrollar diabetes frente al control.

Pero si avanzamos en la línea temporal, ya en 2024, ensayos en modelos animales de la Universidad de Málaga confirmaron que los aceites ricos en triterpenoides reducían el daño renal y el estrés oxidativo en ratas diabéticas con mucha más eficacia que los aceites comparadores.

El aceite tradicional que todos tenemos en nuestras cocinas también tiene propiedades muy interesantes, como se demostró en el macroestudio CORDIOPREV. En este se observó que una dieta mediterránea rica en AOVE lograba frenar la caída del filtrado renal frente a una dieta baja en grasa. Y curiosamente, lo hacía sobre todo en diabéticos con un filtrado levemente reducido, calcando el mismo patrón que ahora vemos en OLTRAD.

Y es muy importante investigar en esta línea, puesto que todo esto nos da herramientas muy potentes para poder agregar medidas de control en pacientes que ven cómo sus órganos se deterioran más rápido de lo normal. Aquí un cambio en el estilo de vida es fundamental, y agregar algo como un aceite de oliva enriquecido puede ser una forma más de ayudar a tener una calidad de vida mejor.

Imágenes | Pixabay

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