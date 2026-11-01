El negocio que Anthropic promete a sus inversores vale 40 billones. Es lo que cobramos quienes hacemos lo que quiere hacer su IA

Los folletos de salida a bolsa AKA "prospectos" en España, S-1 en Estados Unidos, son un peñazo porque deben serlo. Al menos para cualquiera que no sea abogado, economista o un simple entusiasta de las páginas salmón.

Al mismo tiempo ese tedio de cientos de páginas es lo que los hace más interesantes, porque en lo aburrido es donde las empresas se permiten ser sinceras. Tanto como para admitir sus riesgos durante casi 100 páginas.

El de Anthropic, ese de las casi 100 páginas advirtiendo de todo lo que puede salir mal a su negocio y dejar en bragas a quienes inviertan en ella, también esconde una cifra turbia. La ha reconstruido el Wall Street Journal: el documento implica un mercado potencial de más de 40 billones de dólares al año. La cuenta es sencilla y por eso es tan inquietante. Parte del valor económico de todo el trabajo del conocimiento en 2025. Abogados, analistas, programadores, consultores, traductores, periodistas, ejem. Más o menos, 40 billones es la suma de sus nóminas. De nuestras nóminas.

Ni siquiera usando cuatro chatbots he podido encontrar un precedente de una gran empresa que salga a bolsa con la clase profesional como cifra de negocio.

El software se nos ha vendido durante toda su historia como una herramienta. Una licencia de Excel valía lo que valía porque hacía más productivo al contable, y el contable seguía currando y cobrando por ello. El mercado de Microsoft era una fracción de lo que generaba su usuario. Pero aquí esa fracción se disuelve porque el mercado de Anthropic es el usuario entero. El trabajador entero. Y las cuentas van encajando en su narrativa.

Ha conseguido un margen bruto del ¡85%! en el primer semestre de este año.

Y su coste de computación ha pasado de 2,50 dólares por cada dólar ingresado a menos de 50 centavos en poco más de un año.

El producto ya es rentable. Lo que queda es ocupar el mercado.

Lo gracioso es cómo hemos leído este avance. Como una especie de récord a aplaudir. Más que los 28,5 billones de SpaceX, que "se conformaba" con el espacio. Comparamos cifras de mercado como quien compara marcas de atletismo, sin preguntarnos de dónde sale cada dólar. Y cada uno de esos 40 billones tiene hoy nombre y apellidos, y lo cobramos a final de mes.

Nada de esto significa necesariamente que vaya a ocurrir. Los mercados potenciales suelen ser fantasías disfrazadas de la solemnidad que otorga una hoja de cálculo. Sirven para justificar valoraciones, pero no para predecir. No obstante, las fantasías de una empresa dicen mucho de cómo mira el mundo. Una empresa de herramientas mira a sus clientes y ve personas con problemas. Esta mira el mercado laboral y ve una partida de gasto.

Por cierto, los 40 billones no figuran como tales en el folleto. Salen solos al hacer la cuenta, igual que salen las cosas que una industria da tan por sentadas que ya ni las escribe.

Llevamos años preguntándonos si la IA vendría a por nuestro trabajo, un poco como quien se pregunta si este invierno va a llover. Pues ya tiene precio. Está en un documento oficial, revisado por abogados y listo para que alguien meta su dinero en él. Lo que queda por saber es cuánto de esos 40 billones va a seguir llegando a nuestra cuenta cada día 30 y cuánto en la de sus accionistas.

Imagen destacada | Xataka con Magnific

En Xataka | Anthropic ha diseñado un peculiar sistema de poder para evitar que sus accionistas la controlen después de su salida a bolsa