Anthropic acaba de dar uno de los pasos más importantes de la industria de la IA: abrir sus cuentas para salir a bolsa

Llevamos todo 2026 hablando de que uno de los puntos clave de la industria de la IA lo marcará el momento en el que OpenAI y Anthropic salgan a bolsa y, al menos en el caso de la segunda, las cosas ya están en marcha. Como la propia compañía ha comunicado, acaban de presentar una declaración de registro en el Formulario S-1 de Estados Unidos, y eso nos permite conocer algunos detalles más sobre la caja de la compañía de Darío Amodei.

Por ejemplo, sus 16.300 millones en ingresos durante la primera mitad de 2026... y sus pérdidas netas de 80.700 millones en el mismo periodo.

En corto. Esta petición de registro es el paso formal hacia la bolsa. Se trata del trámite por el que tiene que pasar toda empresa que quiera empezar a cotizar en Estados Unidos y que consiste en presentar ante la SEC (el regulador bursátil) todos sus libros. Esto implica detallar su negocio, sus cuentas y sus riesgos.

No es una sorpresa y, de hecho, se esperaba la noticia desde hacía tiempo, ya que presentaron un borrador confidencial el pasado 1 de junio (demasiado dinero en juego, sobre todo relacionado con una tecnología crítica para Estados Unidos y con un rival como OpenAI que está al quite), pero algunas de sus cifras se habían filtrado estos últimos meses.

Las cuentas. Según el S-1, el primer semestre de 2026 la compañía ingresó 16.286 millones de dólares. En el mismo periodo de 2025 se embolsó 1.163 millones, lo que supone un interanual 14 veces mayor este año. De hecho, en todo 2025 facturaron 4.585 millones y, en 2024, 386 millones. El crecimiento está siendo astronómico, pero las pérdidas netas también lo son.

De los 12.929 millones de dólares netos perdidos en los primeros seis meses de 2025, pasamos a 80.748 en el mismo periodo de este año. Fortune lo describe como una de las mayores pérdidas semestrales registradas por una empresa.

El truco. Sin embargo, 72.388 millones de ese total perdido corresponden a un sólo concepto contable: el SAFE. Se trata de un contrato con el que los inversores aportan dinero a cambio de acciones futuras. Eso no deja a Anthropic en una situación de pérdida operativa mucho menor, de "apenas" (con todas las comillas del mundo) 693 millones en el semestre frente a 2.135 millones un año anters.

Gastos. Y si te preguntas en qué se han gastado el dinero durante ese primer semestre, según el S-1 encontramos la respuesta en:

8.945 millones de dólares en cómputo e infraestructura . Un año antes fueron 2.334 millones.

. Un año antes fueron 2.334 millones. 3.168 millones de dólares en ventas, márketing y alianzas . Un año antes, apenas 120 millones.

. Un año antes, apenas 120 millones. 3.152 millones en personal, con 2.200 millones en remuneración en acciones. En 2025, fueron 538 millones.

Ganancias. Y si sabemos en qué gastan, también de dónde sacan dinero. Según el documento, tiene casi 12.000 clientes que aportaron 100.000 dólares o más en los últimos doce meses. Según Investing, más de 1.900 superan el millón de dólares y unos 250 superan los 10 millones. Y si en 2025 cada empleado le generaba unos ingresos de 1,4 millones de dólares, en 2026 esa cifra aumenta a los 6,6 millones de dólares por trabajador.

Riesgos. Hay que ver el S-1 como un libro abierto, casi literalmente, de Anthropic a los reguladores, y es donde cuentan absolutamente todo. También donde detallan los riesgos y compromisos. Sobre lo primero, advierten que el crecimiento pasado no garantiza el futuro y que hasta ahora ha dependido de pocos clientes y canales de distribución y de unos proveedores de nube que son clientes e inversores a la vez. Eso es algo que hemos tratado en numerosas ocasiones cuando hemos hablado sobre la financiación circular de la IA.

También mencionan que los modelos pueden actuar de forma autónoma, con acciones dañinas que nadie ha ordenado. Esto es algo que hay que coger con pinzas porque la IA no es algo vivo, pero en el S-1 se recuerda, a modo de transparencia, que Anthropic ha retrasado algunos lanzamientos por precaución. Es el caso de Mythos, limitado al Proyecto Glasswing de ciberseguridad

Aquí mis valores. De hecho, Anthropic ha construido buena parte de su discurso e imagen alrededor de ese compromiso por la seguridad y la ética (en el uso de la IA, no en algo como la destrucción de millones de libros, por ejemplo), y en el documento exponen los pilares de la empresa y qué van a ofrecer una vez sea "pública". Son los siguientes:

Enfoque : concentrar el talento, la investigación y la inversión en cómputo en el trabajo de mayor valor para la humanidad, evitando prioridades enfrentaras. Hay que conseguir los mayores beneficios de la IA de frontera a la vez que se mitigan sus riesgos más significativos. Esto exige que la seguridad y capacidad avancen a la vez.

: concentrar el talento, la investigación y la inversión en cómputo en el trabajo de mayor valor para la humanidad, evitando prioridades enfrentaras. Hay que conseguir los mayores beneficios de la IA de frontera a la vez que se mitigan sus riesgos más significativos. Esto exige que la seguridad y capacidad avancen a la vez. Talento : esa misión permite atraer y retener talento de primer nivel, incluidos investigadores e ingenieros que quieren que su trabajo contribuya a crear un futuro mejor. Todo ello manteniendo una cultura que fomenta un entorno de búsqueda de la vedad y egos bajos en el que las capacidades de la IA de frontera y la seguridad se refuerzan mutuamente.

: esa misión permite atraer y retener talento de primer nivel, incluidos investigadores e ingenieros que quieren que su trabajo contribuya a crear un futuro mejor. Todo ello manteniendo una cultura que fomenta un entorno de búsqueda de la vedad y egos bajos en el que las capacidades de la IA de frontera y la seguridad se refuerzan mutuamente. Investigación: para conseguirlo, hace falta una investigación sostenida y centrada en la que las capacidades de forntera y seguridad están integradas, condicionando directamente el diseño, entrenamiento y despliegue de los modelos, lo que ayuda a producir sistemas más fiables, controlables y adaptados al uso en el mundo real, en particular en entornos empresariales exigentes.

Este último punto es interesante y menos palabrería que los dos anteriores, porque lo cierto es que Anthropic se ha centrado en pocos productos y modelos mientras que la competencia intentaba abarcarlo todo. Esto ha hecho que haya segmentos en los que Claude es muy bueno y la propia Anthropic detalla cómo pueden ir construyendo con confianza sobre modelos anteriores porque esos modelos ya eran maduros cuando se pusieron a disposición del usuario. Todo esto para generar confianza de cara al inversor, un "tardamos poco en desarrollar un nuevo producto que vender".

¿Cuándo? Es la gran pregunta. En el comunicado oficial no se dice nada de nada, pero hay fuentes que discuten sobre las fechas. Todas coinciden en que será en la segunda mitad de noviembre, con Fortune señalando la semana de Acción de Gracias (el 26 de noviembre), Fox Business apuntando al 19 o 20 de noviembre y Wall Street Journal adelantando la fecha a la semana del 16 de noviembre.

Tampoco se conoce el precio o número de acciones de Anthropic, pero se estima que se haga público en unas dos semanas. Según el WSJ, Anthropic podría captar 100.000 millones de dólares, alcanzando una valoración de entre 1,5 y 2 billones de dólares, y lo que sí es oficial es que operará en el Nasdaq bajo la etiqueta 'ANT'.

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