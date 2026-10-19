Anthropic propone destinar un 5% de sus acciones a un fondo que aborde el impacto laboral de la IA

Una de las grandes incógnitas que a día de hoy todavía no hemos despejado es hasta qué punto afectará la llegada de la IA al mercado laboral. Existen estudio y conclusiones de todo tipo: desde las que apuntan a una destrucción masiva de empleo que ya comienza a ser visible entre los más jóvenes, y otros más optimistas que, aunque reconocen que habrá un periodo de transición muy convulso, el balance general neto será positivo.

Precisamente para amortiguar los efectos sociales negativos de ese periodo de transición u otros aspectos relacionados con el desarrollo de la IA, Anthropic acaba de anunciar un plan de ayuda que destinará un porcentaje de sus acciones a financiar programas sociales de apoyo a organizaciones sin fines de lucro e instituciones científicas. Lo más interesante es que no se trata de un porcentaje fijo, sino que se irá incrementando a medida que Anthropic crezca.

Un 5% con letra pequeña. El comunicado hecho público por Anthropic indica que la compañía destinará el 5% de sus acciones al Fondo de Beneficio Público, si lo aprueban los accionistas. Además, el consejo de administración de Anthropic podrá sumar otro 2% adicional por cada subida del 50% en la valoración de la empresa, sobre una capitalización base que aún no se ha desvelado, pero se estima que será la que tenga la compañía en su próxima salida a bolsa.

El fondo será una LLC (Limited Liability Company o compañía de responsabilidad limitada) de su propiedad, no una fundación. A través de ella, Anthropic podrá destinar fondos a proyectos de ONGs o repartir financiación directa a entidades científicas o grupos sociales concretos. El memorando de la compañía deja meridianamente claro que nada de ese fondo podrá ir destinado a lobbys económicos ni a donaciones políticas. Con los compromisos de sus cofundadores y de los empleados, la empresa calcula que cerca del 20% de sus acciones acabará en lo que la compañía denomina "beneficio público". "Es práctica común que las empresas tecnológicas ofrezcan incentivos salariales crecientes a sus ejecutivos. Nosotros, en cambio, destinamos ese capital al beneficio público".

El empleo, el motivo declarado. Una de las razones que da la empresa fundada por Dario Amodei para la creación de este fondo es atenuar los efectos del impacto de la IA en el mercado laboral. "La IA puede generar un enorme valor económico, pero también podría provocar inestabilidad en muchos trabajadores", se puede leer en el comunicado. El FMI calcula que casi el 40% de los empleos del mundo está expuesto al impacto de la IA. Dario Amodei, ha avisado de que podría eliminar la mitad de los empleos de oficina de nivel inicial en menos de cinco años.

Anthropic ya había reservado 200 millones de dólares para estudiar el problema económico que generará la automatización de los puestos de trabajo con la llegada de la IA. Aun así, admite que "podrían ser necesarios enfoques más audaces". Quien pierde su puesto de trabajo rara vez tiene meses libres ni ahorros durante el tiempo necesario que se requiere para reciclarse y cambiar de empleo.

UN VISTAZO A...

Un fideicomiso con la última palabra. Lo que no explica el anuncio es que, detrás de toda la gestión de esos fondos está el Long-Term Benefit Trust de Anthropic. Esta entidad interna de la compañía es un fideicomiso independiente que debe vigilar que Anthropic equilibre el interés de los accionistas con el de las personas afectadas por su actividad desarrollando modelos de IA. Una especie de cortafuegos entre los intereses de los accionistas y los de la sociedad.

Tal y como explica The Wall Street Journal, el fondo tiene tanto poder interno que puede nombrar a cuatro de los siete consejeros y destituirlos sin causa. Sus miembros, como Ben Bernanke, no tienen interes económicos ni acciones en Anthropic, lo cual garantiza su imparcialidad. Anthropic debe avisarles con cinco días de antelación antes de vender la mitad de la empresa o emitir deuda fuera de lo habitual, teniendo una capacidad fáctica de veto sobre las decisiones del consejo de administración de la compañía.

Jens Dammann, profesor de derecho de la Universidad de Texas, aseguraba al medio estadounidense que este cortafuegos administrativo ataja la clásica tentación de los accionistas de priorizar sus ingresos por encima de las consecuencias sociales: "Los directores son elegidos por los accionistas, y estos se benefician económicamente si la corporación se desvía de su misión y se centra en la maximización de beneficios", señalaba Dammann. Según la profesora Ann Lipton, profesora de derecho de la Universidad de Colorado, los futuros accionistas que entren tras la salida a bolsa de la compañía "tendrán muy pocos derechos de gobernanza". No es una novedad. Con la salida a bolsa de SpaceX, Elon Musk se reservó la capacidad de veto de cualquier decisión impuesta por los accionistas.

Musk entra en escena. Como accionado por un resorte, Elon Musk no tardó en reaccionar al anuncio de su rival desde su habitual tribuna de X: "Recomiendo entregar las acciones directamente al público. Eso es lo que haré". Después prometió: "El año que viene, le daré una de mis acciones de SpaceX a cada niño de Estados Unidos. Esta será la primera de muchas". Todavía no ha dado detalles sobre cómo se repartirán, o si se trata de otro órdago de Musk.

Algunos ya han puesto precio a su bravuconada. EEUU tiene unos 72 millones de menores de 18 años según las cifras oficiales. Con las acciones de SpaceX rondando los 146 dólares, el regalo rondaría los 10.500 millones de dólares. Si Anthropic sale a bolsa con una valoración cercana de 2 billones, su 5% tendría un valor de unos 100.000 millones de dólares, diez veces más de lo que Musk ofreció en su mensaje.

En Xataka | Anthropic ofrece 172.000 euros al año a alguien que quiera hacer exactamente el trabajo que debería hacer un agente de IA

Imagen | Flickr (Sandra Blaser), Magnific