Anthropic, camina o revienta: sus cuentas desveladas sugieren o la mayor IPO de la historia o un agujero financiero inédito

Por fin empezamos a conocer los números detrás de Claude. Los datos a los que ha tenido aceso Reuters provienen de la información que la empresa debe ceder para efectuar su salida a bolsa. Según dichos datos, la empresa multiplicó por 12 sus ingresos en 2025 para llegar a unos nada despreciables 4.600 millones de dólares.

El problema es la otra cara. Anthropic gastó 12.650 millones de dólares —pérdidas operativas de más de 8.000 millones por tanto— y además ha adquirido compromisos futuros (contratos) por valor de 518.000 millones de dólares para asegurarse el acceso a la capacidad de cómputo que prevé que necesitará en los próximos años. ¿Estamos ante un gigantesco cuento de la lechera? ¿Volvemos al debate sobre la burbuja de la IA que no para de crecer?

Los 42.000 milones de pérdidas engañan un poco. Es una de las cifras más llamativas del informe, pero no significa que Anthropic "quemase" esa cantidad de dinero. Aproximadamente 34.000 millones de dólares proceden de un ajuste contable relacionado con inversiones anteriores de la empresa.

Realmente "perdió" 8.060 millones. Al dispararse el valor de la misma, también aumentó sobre el papel lo que debía a quienes habían invertido en ella mediante acuerdos que se podían convertir en acciones. Es una pérdida contable, no 34.000 millones que Anthropic realmente gastara durante ese año. Para saber cuánto dinero pierde realmente el neogcio es mucho más útil mirar la pérdida operativa, que fue de 8.060 millones de dólares. Son muchos, y la realidad es patente: cuanto más ingresa la compañía, más gasta.

UN VISTAZO A...

El verdadero monstruo son esos 518.000 millones de dólares. Anthropic indica en ese informe que gastó 7.330 millones de dólares en cómputo e infraestructura en 2025, casi tres veces más que el año anterior y alrededor del 58% de todos sus gastos operativos. Pero además se habla de compromisos futuros en ese mismo ámbito por valor de 518.000 millones de dólares. No tiene que desembolsar esa cantidad el año que viene, porque esos contratos tienen validez a lo largo de varios años. Sin embargo la comparación es evidente: esos 518.000 millones de dólares son 113 veces todos los ingresos que Anthropic logró en 2025.

De dónde sale el dinero. Anthropic terminó 2025 con 20.280 millones de dólares entre efectivo e inversiones a corto plazo. Aunque lograran una salida a bolsa gigantesca como la que se prevé, solo resolverían parte del problema. El analista Ross Hendricks hacía una previsión útil para entender la dimensión de este tema: si consiguieran 100.000 millones de dólares con su salida a bolsa aún tendrían que consiguir financiar mediante deuda otros 400.000 millones. Y la siguiente pregunta es lógica: ¿cómo conseguirán 100.000 millones de dólares en su salida a bolsa?

Los números de la OPV. Se viene hablando desde hace semanas de que esa salida a bolsa podría ser la mayor de la historia y hacer que Anthropic acabase con una valoración de dos billones de dólares. Pero esa es su hipotética capitalización bursátil por el 100% de esas acciones. Si Anthropic pone a la venta acciones nuevas equivalentes al 5% de la compañía —es a lo que apuntan los analistas—, lo que realmente captaría son esos 100.000 millones de los que hablábamos. Aun consiguiéndolos, como decíamos, seguirían teniendo solo una quinta parte de los 518.000 millones comprometidos: el resto los tendría que financiar.

Claude necesita crecer a lo bestia. Y esa es justo la apuesta de la empresa. El crecimiento actual ya es enorme, como demuestra el hecho de que en 2025 multiplicaron por doce los ingresos de 2024. Sin embargo, cerca del 25% de esos ingresos procedieron de solo dos clientes, y la propia Anthropic advierte de que muchos de sus mayores clientes no tienen contratos a largo plazo y podrían reducir o detener su gasto. Anthropic está apostando a largo plazo, pero los clientes de los que recibe dinero, no tanto.

¿Un preocupante cuento de la lechera? El análisis de Anomaly Investments plantea una idea incómoda: una tecnología puede ser revolucionara y estar al mismo tiempo involucrada en una burbuja de inversión. Pasó con Internet en los 2000 y con el ferrocarril que transformó industrias enteras en el siglo XIX. En ambos casos hubo algunos ganadores, sí, pero también grandes perdedores. Aquí la analogía es clara: la tecnología funciona, pero no está claro que los ingresos que genere justifiquen el descomunal gasto en ella.

Anthropic va bien, pero quizás no tanto. Hemos visto cómo en los dos últimos trimestres Anthropic ha presumido de algo que parecía imposible: ganar dinero. Según Financial Times los ingresos en el segundo trimestre de 2026 alcanzaron los 11.600 millones de dólares y parece que el tercer trimestre tanbién tendrá beneficios operativos ajustados. Las cuentas empiezan a salir, pero el desafío sigue siendo colosal.

Imagen | Anthropic

En Xataka | Si la pregunta es "cuánto dinero puede perder una empresa antes de quebrar", OpenAI parece dispuesta a responderla