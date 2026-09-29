Seguir el ritmo de la IA en 2026 es imposible: el reto de descubrir cuál es el mejor chatbot a día de hoy

Recuerdo cuando elegir el chatbot que quería usar era sencillo porque prácticamente solo había uno: ChatGPT. Poco a poco fueron apareciendo más y más alternativas, y el panorama hoy en día es completamente distinto. Tenemos, de hecho, demasiadas opciones, y precisamente lo difícil es responder a una pregunta clave: qué modelo de IA es el mejor.

La respuesta, por supuesto, depende según a quién le preguntes. Hay quien necesita una IA que le ayude a programar, otros quieren un asistente para escribir documentos y correos y por supuesto hay gente que solo quiere usar estos modelos como sustitutos del buscador de Google. Para unos puede que pagar una suscripción mensual esté totalmente justificado, pero para otros algún modelo gratuito es la solución ideal.

Pero aunque hoy tengamos más o menos claro si queremos usar ChatGPT, Claude o quizás GLM-5.3 o Kimi K3, el problema es que la industria de la IA no para. De hecho, acelera, y eso hace que los modelos que hace unos meses (¡o unas semanas!) parecían imbatibles tengan ahora nuevos y prometedores rivales. No solo eso: los modelos de IA y los chatbots están dejando de usarse como simples ventanas de chat para convertirs en herramientas que hacen cosas por nosotros.

El mejor chatbot (para mí) no tiene por qué ser el más "inteligente"

OpenAI, Anthropic, Google, xAI y el resto de participantes de esta espectacular carrera por la IA no paran de superarse unos a otros (o de intentarlo), y a ellos se les han unido los modelos abiertos que parecían ser baratos sacrificando la potencia pero que últimamente han demostrado que tienen mucho que decir.

Para intentar poner orden en este lío y decidir qué modelo es "mejor" (con muchas comillas), tenemos los famosos benchmarks, pruebas que comparan el rendimiento de los modelos en distintos escenarios. Aquí no obstante ocurre lo mismo que cuando se ejecutan benchmarks para analizar procesadores móviles o tarjetas gráficas de escritorio: una cosa son las pruebas sintéticas en entornos controlados, y otra muy distinta la experiencia de usuario final.

Con los modelos de IA pasa además otra cosa: el modelo más potente de los ránkings no tiene por qué ser el que mejor se adapta a nuestra rutina diaria. Un modelo puede ser fantástico programando y no convencernos demasiado cuando le pedimos que nos escriba un correo. Y otro puede ser maravilloso investigando, pero puede que no tenga acceso a (o no funcione bien con) las herramientas que necesitamos para trabajar con ciertos documentos.

Es aquí donde entra otro elemento fundamental de la decisión: nuestro presupuesto. Para alguien que usa la IA solo de vez en cuando, las versiones gratuitas de los chatbots pueden ser más que suficientes. Sin embargo, para profesionales que sí le saquen el jugo, recurrir a modelos más avanzados conlleva el pago de una suscripción más o menos costosa.

Hay otras opciones, claro: los citados modelos abiertos se pueden usar mediante servicios de terceros a precios habitualmente mucho más bajos que los de los modelos frontera de OpenAI o Anthropic. Pero es que además en algunos casos podremos ejecutarlos en nuestro propio ordenador si disponemos del hardware adecuado.

Aunque esos modelos locales no pueden competir en "inteligencia" con los modelos frontera, ofrecen ventajas como la privacidad, control o costes. Eso sí: hay que valorar la inversión inicial, que puede ser muy elevada: si nos compramos un Mac Studio de 5.000 o 10.000 euros para poder ejecutar modelos locales como Qwen3.8-27B (o mejores según la memoria unificada que tengamos), tendremos que tener muy en cuenta que esos 5.000 euros dan para muchos años de suscripción a un ChatGPT Plus o un Claude Pro (por ejemlo) que dan acceso a modelos muy superiores a esa versión de Qwen, por ejemplo.

La cuestión que es importante destacar es que más potente no siempre significa más útil o más caro. Usar el modelo más avanzado del mercado para resumir un texto de 10 párrafos es un poco como matar moscas a cañonazos, y teniendo en cuenta que el coste de esos modelos es elevado, hay otro problema: ese cañón que estáis usando para las moscas tiene un precio desorbitado. No (siempre) merece la pena.

También importa lo que rodea al modelo

Aunque durante la primera etapa de la IA generativa usábamos chatbots con los que conversábamos en un esquema de pregunta y respuesta, en 2026 la tendencia es bastante distinta. Podemos seguir haciendo eso, sí, pero ahora la IA no solo responde, sino que actúa.

Lo hace a través de los agentes de IA que pueden investigar, programar, consultar documentos (o crearlos) y ejecutar tareas de forma autónoma en varios pasos usando diversas herramientas. Esa autonomía no sale gratis: es necesario concederle a esos agentes de IA acceso y permiso a nuestros datos para que puedan manejarlos.

También hay modelos de IA que tratan de sacar provecho de su ecosistema "natural". Gemini, por ejemplo, está muy integrado en servicios como Gmail, Calendar o Drive, pero aquí los modelos más potentes (como los de OpenAI y Anthropic) cuentan con conectores y extensiones que permiten que ChatGPT o Claude se conecten a nuestro correo y nos resuman los mensajes más importantes del día o los contesten previa aprobación nuestra, por ejemplo.

Por tanto, es también interesante comprobar si ese modelo que queremos usar tiene acceso a ese "ecosistema" de servicios y aplicaciones con el que puede ganar muchos enteros. Es cierto que cada vez más modelos lo hacen sin problemas: aquí los MCP han sido cruciales y han hecho que esa "comunicación" entre modelos de IA y herramientas tradicionales sea mucho más sencilla.

La mejor comparativa es la que haces tú

Con tantas opciones disponibles, descubrir la que nos conviene es sorprendentemente más sencillo de lo que parece: basta con probar varios modelos y evaluar cómo se comportan uno y otro en esas tareas con las que los queremos usar.

Así, si usamos la IA para escribir, podemos encargarles la misma tarea y comparar resultados. Si prograamos, o investigamos lo mismo: basta enfrentar a varios modelos para que hagan lo mismo y luego analizar de forma profunda qué tal lo han hecho.

Aquí importa no solo cuál responde mejor, sino cuánto tiempo tarda en hacerlo, cuánto tenemos que "corregir" al chabot y cuánto trabajo nos ahorra realmente. Y por supuesto, cuánto nos cuesta esa respuesta para valorar si podemos conformarnos con una "un poco peor" que sea mucho más barata o necesitamos la mejor, aunque sea más cara.

Y por supuesto la miríada de opciones permite algo obvio pero especialmente interesante: que combinemos y usemos distintos modelos para distintas cosas. Quizás usar ChatGPT como asistente general, Claude para programar, Gemini por su integración en Google y un modelo abierto para consultas sencillas o para tareas privadas que podamos y queramos realizar en local.

Todas esas elecciones además irán cambiando con el tiempo, porque como hemos dicho el avance de los modelos es espectacular y prácticamente cada semana tenemos alguna nueva sorpresa en este ámbito. Al final basta con dedicar algo de tiempo a evaluarlos cuando podamos, pero siempre con el mismo fin: no se trata de encontrar el mejor modelo de IA del mundo, sino el mejor para ti.

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En Xataka | No sabemos qué miden los benchmarks de IA. Así que hemos hablado con el español que ha creado uno de los más difíciles