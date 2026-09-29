Lidl ha rebajado esta mini hidrolimpiadora Parkside de 1400 W y que sirve para limpiar la terraza, el patio o el coche

Llevar a cabo la limpieza a fondo de las zonas exteriores de casa, las persianas o el barro acumulado en el coche suele ser una tarea pesada si solo contamos con una manguera tradicional. Para facilitar este mantenimiento sin tener que invertir en maquinaria profesional ni guardar aparatos enormes en el trastero, Lidl ha rebajado ahora su mini hidrolimpiadora Parkside PHDM 110 A1, un modelo compacto y manejable que destaca por su versatilidad. Ahora está disponible por 43,99 euros.

Mini hidrolavadora »PHDM 110 A1 Mini« PVP en Lidl — 43,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si cuando te decidas a comprarla esta hidrolimpiadora no está ya disponible en Lidl (ya que es de esos productos cuyo stock se agota rápido), en Amazon tienes una alternativa que puede interesarte. Ahora, puedes comprar la Kärcher K 2, que también es ligera (pesa 3,8 kg) y mini y tiene una presión de 100 bares, por 58 euros.

Tamaño mini pero potencia de sobra para limpiar el exterior de casa

A pesar de su tamaño reducido y peso ligero, esta hidrolimpiadora integra un motor de 1.400 W de potencia capaz de ofrecer la presión necesaria para arrancar musgo, moho y suciedad incrustada en baldosas, suelos de terraza, muros de jardín o llantas.

Su diseño mini está pensado para facilitar al máximo el transporte gracias a su asa ergonómica, ocupando un espacio mínimo a la hora de guardarla en cualquier armario o estantería del garaje, siendo así una opción perfecta para viviendas pequeñas.

Incluye una manguera de alta presión con conexión rápida, boquilla orientable para regular el chorro según la delicadeza de la superficie y un sistema de parada automática que activa el motor solo cuando se pulsa el gatillo de la pistola, lo que reduce el consumo de agua y electricidad.

⚡ EN RESUMEN: oferta para mini hidrolimpiadora parkside hoy ✅ LO MEJOR Formato ultracompacto: ocupa una fracción del espacio de una hidrolimpiadora estándar, siendo muy fácil de transportar y guardar.

ocupa una fracción del espacio de una hidrolimpiadora estándar, siendo muy fácil de transportar y guardar. Potencia solvente para el hogar: sus 1.400 W ofrecen fuerza de sobra para tareas cotidianas de limpieza exterior sin dañar superficies. ❌ LO PEOR Manguera de alcance limitado... Al ser un modelo mini, la longitud de la manguera y del cable eléctrico puede exigir el uso de un alargador para trabajar en grandes superficies.

Al ser un modelo mini, la longitud de la manguera y del cable eléctrico puede exigir el uso de un alargador para trabajar en grandes superficies. No orientada a uso intensivo profesional... Pensada para tareas domésticas puntuales; no es adecuada para limpiar grandes fachadas o terrenos de forma continuada. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un piso con terraza, patio o balcón y quieres limpiar el suelo exterior o los muebles de jardín de forma rápida y sin ocupar apenas espacio. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas limpiar continuamente cientos de metros cuadrados de piedra, un modelo gama alta con mayor caudal de agua te ahorrará mucho tiempo.

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Imágenes | Webedia y Parkside (Lidl)

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