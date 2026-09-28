Buscaba un teclado compacto, versátil y sin RGB para trabajar. Compré este Keychron y desde entonces es el que siempre recomiendo

Hace años que di el salto desde los teclados de formato completo a los compactos: concretamente, los que rondan un factor de forma de en torno al 60% porque incluso los TKL se me hacían demasiado grandes.

Primero, en forma de un Razer gaming mecánico con interruptores clicky ruidosos (pero muy satisfactorios) y mucho RGB. Luego, y hasta el día de hoy, me pasé al Keychron K3 (que ronda los 100 euros en tiendas como Amazon), un teclado que creo que me va a seguir acompañando durante un buen puñado de años. Teclado disponible en tres versiones:

Con switches rojos, lineales y silenciosos (103,99 euros en Amazon)

(103,99 euros en Amazon) Con switches marrones, táctiles y ligeramente sonoros (109,99 euros en Amazon)

(109,99 euros en Amazon) Con switches azules, clicky y sonoros (103,99 euros en Amazon)

Keychron K3 Hoy en Amazon — 103,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

De perfil bajo, muy silencioso y cómodo para teclear durante horas

Quienes pasamos a diario tecleando bastantes horas frente a la pantalla del ordenador valoramos especialmente contar con un buen teclado que, sobre todo, se adapte a lo que buscamos. Y en este sentido hay gustos de todo tipo y un enorme surtido de variantes en el mercado con el que cubrirlos todos. Algo que puede complicar decantarnos por uno u otro.

En mi caso, noté que el Razer que también usaba para jugar no era tan satisfactorio para trabajar: hacía demasiado ruido, las teclas tenían un recorrido bastante amplio (lo que me cansaba los dedos tras sesiones largas de uso) y no era inalámbrico. De modo que tras varios años usándolo, decidí cambiarlo por el Keychron K3 y lo cierto es que no puedo estar más contento. Es el modelo que recomiendo siempre que me preguntan por un teclado para escribir, estudiar o trabajar (que no para jugar).

Cumple con todo lo que yo necesito: es compacto pero cuenta con bastantes teclas (más las combinaciones, con posibilidades enormes), silencioso, de teclas "blandas" (no hay que ejercer mucha presión para presionarlas en la versión de switches rojos que yo tengo), mecánico, se retroilumina en un único tono blanco y es inalámbrico.

Sin dejar de lado el que para mí es otro must have: también es tremendamente versátil al ser multiplataforma y compatible con Windows y Mac (los dos sistemas que uso). Permitiendo cambiar en segundos entre un equipo y otro simplemente pulsando un par de teclas. Conectándose vía cable USB tipo C o mediante Bluetooth, lo que prefiera en cada momento.

⚡ EN RESUMEN: keychron k3 ✅ LO MEJOR Muy cómodo y silencioso y teclear con él durante horas es una delicia

y teclear con él durante horas es una delicia No excesivamente caro, menos aún si se amortiza la inversión usándolo durante años ❌ LO PEOR Aunque sirve para jugar , no es la opción más recomendada en el terreno gaming

, no es la opción más recomendada en el terreno gaming Hay alternativas más baratas (aunque con menos funciones que este K3) 💡 CÓMPRALO SI... pasas tecleando varias horas cada día y buscas un teclado relativamente económico, cómodo y silencioso ⛔ NO LO COMPRES SI... además, quieres jugar con él. En ese caso, hay modelos específicamente gaming que ofrecen mejor resultado en videojuegos

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Imágenes | Keychron

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