Mejores sillas ergonómicas para trabajar y estudiar 2026: seis modelos de sillas de oficina recomendados

Muchísimas personas pasamos la mitad del día sentadas, ya sea trabajando, conduciendo o simplemente cuando nos sentamos en el sofá para relajarse. Por ello, es importante tener en cuenta tanto la postura como los lugares en los que nos sentamos. Y si hablamos de sillas ergonómicas, nosotros tenemos claro que la mejor es la Aeron Herman Miller.

La Aeron Herman Miller es una silla de oficina que lleva ya bastante tiempo vendiéndose, pero que sigue siendo de las mejores opciones actuales. Se trata de un modelo muy robusto que incorpora múltiples ajustes para que pueda adaptarse a cada persona.

Incluye reposabrazos ajustables en altura y profundidad, viene con un refuerzo lumbar y dispone de un mecanismo que permite inclinar la silla. Además, la marca promete que es una silla de oficina que está pensada para un uso intensivo superior a ocho horas.

Los destacados

MODELO PERFECTO PARA TI PERFECTO PARA TI LO MEJOR LO PEOR PRECIO DESDE Aeron Herman Miller Si buscas lo mejor de lo mejor. Permite ajustar prácticamente de todo. Es una silla muy cara. 1.995€ Actiu Stay Si quieres una silla más económica, pero con múltiples ajustes. Tiene respaldo con tejido transpirable y viene con lumbar ajustable. No cuenta con brazos 3D. 329,10€ Actiu Trim Si buscas una silla más minimalista. Viene con desplazamiento horizontal del asiento. No incluye reposacabezas. 375€ Steelcase Please Si tienes mucho presupuesto y buscas una muy buena silla de oficina. Incluye respaldo dividido en dos secciones para adaptarse mejor a cada persona. Su precio es muy elevado. 1.055,03€ Flexispot C7 Si quieres configurar el tejido y estructura de la silla a tu gusto. Se puede elegir con diferentes tejidos y estructuras. El soporte lumbar está muy marcado. 299,99€ Markus Si no quieres gastar mucho dinero y buscas una buena silla. Tiene una buena relación calidad-precio. Los reposabrazos son muy altos. 159€

Por qué destacan

De entre todas las sillas de oficina, nos quedamos con la Aeron Herman Miller por todo lo que ofrece. A continuación, haremos un repaso a las principales características de este tipo de sillas para que tengas claro qué criterio seguir a la hora de elegir entre varios modelos.

Diseño adaptable. Es importante que una silla de oficina sea ajustable en múltiples puntos, ya que de esta forma podremos adaptarla a nuestro cuerpo. Cada persona es un mundo, por lo que es algo importante a valorar.

La altura del asiento ha de ser regulable para que tengamos una posición neutra. Esto lo podemos conseguir apoyando los pies en el suelo y manteniendo la cadera ligeramente por encima de las rodillas. En este caso que el asiento sea regulable en profundidad es un plus. También es importante tener la vista alineada con el monitor o pantalla del ordenador, algo que, si no contamos con peana regulable, podemos conseguir con un soporte VESA.

Brazos ajustables. Para estudiar o trabajar, en los que utilizamos las manos para escribir con el teclado o controlar el ratón, los brazos no son tan importantes como lo sí pueden serlo para jugar con un mando en el ordenador o consola. Por esta razón, es importante que los brazos se puedan ajustar en profundidad, para adaptarlos a nosotros, y en altura para que podamos utilizarlos cuando sea necesario.

También conviene tener en cuenta que la altura de los brazos puede ser muy relevante dependiendo de la altura del escritorio. Si los brazos tienen mucha altura y esta no se puede regular, puede que no encaje debajo del tablero de escritorio, por lo que adoptaríamos una postura más alejada e incómoda.

Tejido transpirable. Si una silla cuenta con tejido transpirable, es algo que podemos agradecer en épocas muy calurosas, como el verano. Estos tejidos permiten que nuestra espalda pueda transpirar mucho mejor, evitando que sudemos en exceso.

Base e inclinación. Para mantener una mayor estabilidad, la silla ha de tener una base con cinco ruedas, de tal forma que al inclinarnos no podamos caernos. También es importante que cuente con un buen sistema de inclinación que nos permita inclinarnos correctamente para descansar la columna vertebral, sobre todo si pasamos muchas horas sentados.

Otras opciones a considerar

Aunque te hemos recomendado la Aeron Herman Miller como la mejor silla de oficina, hay alternativas que pueden interesarte, con precios más bajos y diferentes características. Aquí tienes las que nos parecen más destacables:

Actiu Stay. La Actiu Stay es una silla que también cuenta con tejido transpirable en el respaldo, además de lumbar ajustable para que podamos adaptarla a nosotros. Los brazos son ajustables tanto en altura como en ángulo lateral, las ruedas son de silicona y el asiento tiene forma cóncava para mantener la posición de la pelvis.

Actiu Trim. La Actiu Trim es una silla de oficina más minimalista que la Stay, pero también cuenta con buenas características. Entre ellas, tenemos tejido transpirable en el respaldo, brazos 2D regulables en altura y anchura, cuatro ajustes en el respaldo y desplazamiento horizontal del asiento.

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Steelcase Please. La Steelcase Please es una de las sillas más populares de la marca, aunque también hablamos de un modelo bastante caro. Incluye brazos 3D con ajustes en altura, ángulo y profundidad y el respaldo está dividido en sos secciones que funcionan de forma independiente para adaptarse mejor a la forma de cada persona.

Steelcase Please Hoy en Amazon — 1.055,03 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Flexispot C7. La Flexispot C7 resulta atractiva porque es una silla que incorpora un asiento ajustable en su inclinación, evitando así que nos encorvemos. También incluye reposacabezas y reposabrazos 3D y la marca permite elegir entre tejido de espuma, que es ideal para invierno, o de malla, perfecta para el verano, así como la estructura de la silla: Base (BBS14) con lumbar poco pronunciado y Wave (C7) para un uso intenso.

Flexispot C7 Hoy en Flexispot — 299,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Markus. Una de las sillas de oficina más conocidas es la Markus de Ikea, y es debido a que es cómoda y tiene un precio bastante ajustado. Cuenta con 10 años de garantía, incluye un respaldo de rejilla con tejido transpirable y viene tanto con reposacabezas como con soporte lumbar. Además, se puede regular la altura del asiento y tiene bloqueo de seguridad en las ruedas.

Configuraciones y extras

Además de todo lo que hemos comentado anteriormente, a la hora de elegir una silla de oficina conviene que tengamos en cuenta que algunas marcas ofrecen la posibilidad de personalizar la silla con algunos añadidos.

Reposacabezas regulable. No vienen en todas las sillas y sirven para apoyar la cabeza, de tal forma que las cervicales puedan descansar al reclinarnos.

Reposapiés integrado. Algunas sillas integran un reposapies debajo del asiento para apoyar las piernas en horizontal. Están pensados para momentos de descanso.

Ruedas de seguridad. Son ruedas que se bloquean cuando nos levantamos de la silla, evitando así que se mueva sola.

Preguntas frecuentes sobre la mejor silla ergonómica

¿Qué diferencia hay entre los tipos de reposabrazos?

Unos reposabrazos fijos no podrán adaptarse a tu mesa de trabajo. En cambio, los reposabrazos 2D o 3D permiten realizar varios ajustes, como la profundidad o el ángulo.

¿Necesito un reposacabezas de forma obligatoria?

Los reposacabezas no son obligatorios y únicamente sirven para descansar el cuello al reclinarse en los momentos de descanso. Si trabajas manteniendo una postura correcta, no notarás si tienes o no reposacabezas.

¿Cómo sé si la silla se adapta bien a mi estatura?

Sabrás que se adapta bien cuando al sentarte puedas apoyar los pies en el suelo. Además, las rodillas han de formar un ángulo de 90 grados.

¿Los soportes lumbares son necesarios?

Los soportes lumbares sirven para mantener la curvatura natural de la parte baja de la espalda. No obstante, la utilidad depende mucho de la persona.

Recomendación final

De entre las distintas propuestas disponibles, nos quedamos con la Aeron Herman Miller. Es una silla cara, pero muy robusta y con múltiples ajustes para adaptarla a cada persona. También es muy cómoda y una de las grandes referentes en sillas de oficina.

Sin embargo, es posible que estés buscando una silla de oficina con un precio o características diferentes. En ese caso, la Actiu Stay es mucho más barata y también cuenta con múltiples ajustes, así como con tejido transpirable en el respaldo.

Por otro lado, la Flexispot C7 se puede comprar en diferentes configuraciones, ya sea con tejidos o estructuras distintas, y la Markus es una de las más populares gracias a su excelente relación calidad-precio.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | Herman Miller, Spacio, Steelcase, Flexispot, Ikea

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