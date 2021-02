Qué silla para trabajar usan los editores de Xataka: 14 recomendaciones gaming y de oficina

Seguimos minuto a minuto la presentación presentación mundial del último buque insignia de Xiaomi, nos emocionamos con la hazaña del Perseverance... pero la mayoría de las veces lo hacemos sin levantarnos de la silla. Si tú también trabajas delante del ordenador, sabrás de lo que hablamos. Aunque es importante levantarse al cada dos horas para estirarse, rondar las ocho horas sentados es una realidad, así que elegir una buena silla para trabajar no es un tema trivial. Estas son las sillas que usamos los editores de Xataka, la razón por la que las elegimos y lo que más y menos nos gusta de ellas.

Antes de comenzar, una aclaración. Esta no es una guía de compra de sillas gaming/de oficina al uso donde encontrarás criterios para acertar y una selección de productos recomendados, sino que se trata de un artículo experiencial donde te contamos lo que más y menos nos gusta de nuestra silla, además de lo que nos llevó a comprarla. En algunos casos fue la ergonomía, en otros nos dejamos llevar por recomendaciones, la buena relación entre prestaciones y coste o simplemente por una oferta.

Markus (IKEA)

La silla de Antonio Sabán (Genbeta):

"La silla que uso en mi día a día es una Markus de IKEA (169 euros) con 10 años a sus espaldas que aguanta como una campeona. La mantengo porque su comodidad no me la ha dado ninguna otra que haya probado en su rango de precios, mientras que otras más baratas además suelen crujir y hacer molestos ruidos. Además de para trabajar la uso para ver contenidos en la pantalla del ordenador con la opción que ofrece de subirse y bajarse y reclinarse. IKEA la ofrece con buena garantía y ya me cambiaron el mecanismo de elevación, lo que me vino genial para tenerla más tiempo. Si te preocupa la durabilidad, decir que en la parte del reposacabezas se acaba gastando, pero no rompiendo. Yo repetiría con ella, porque por ejemplo el diseño de las gaming se aleja mucho de mis gustos."

La silla de Javier Pastor:

"Uso la Markus de Ikea, muy popular y que desde luego tiene su reputación ben ganada. Llevo más de una década con ella, y si algún día tengo que cambiarla creo que cogeré una igual. Me encanta el pequeño soporte lumbar y el hecho de que sea alta para poder apoyar también la cabeza sin problema, pero además está el detalle de los reposabrazos, que son grandes y muy cómodos, algo importante teniendo en cuenta que escribo en el ordenador con los brazos siempre descansando. No veo grandes problemas en la Markus, aunque por ejemplo desplazarla con las ruedas sin estar sentado es más difícil porque el sistema está pensado para que las ruedas rueden mucho más suavemente cuando hay peso (alguien sentado) en la silla.

La silla de Javier Lacort:

La Markus de IKEA. Tuve poco tiempo para hacer una mudanza y comprarla, y fui a tiro hecho, es la clásica. Seguramente no la mejor, pero sí una que sabes que te va a funcionar. Me gusta que tiene suficientes ajustes en función del tamaño de la persona, y tras casi cuatro años con ella, no se ha deformado ni da señales de haberse estropeado. Incluso la malla sigue totalmente firme. Quizás el cuero del reposacabezas podría ser algo más resistente o estar hecho de otro material, pero no le encuentro muchas más pegas, sobre todo teniendo en cuenta el precio que cuesta."

La silla de John Tones:

"Escogí la Markus de IKEA porque necesitaba una silla tipo despacho, y siendo yo era una persona alta y usando también el ordenador a menudo como espacio para visionar series y película, necesitaba que fuera mínimamente reclinable. Mi presupuesto no era excesivo, así que no me podía permitir una silla de gaming tope de gama, así que esto me apañó el equilibrio entre resistencia (peso más de 90 kilos), buen respaldo y comodidad. En el apartado negativo, demasiadas horas de uso hacen que el asiento no sea tan tan cómodo como a mí me gustaría, pero es un problema menor."

Newskill Takamikura

La silla de Rubén Márquez (Vidaextra):

"Mi silla no daba para mucho más y tenía muchas ganas de probar cómo podía funcionar el tema de las sillas gaming reclinables y con soporte lumbar. Como digo, quería probarlas, así que tirarme de cabeza a por una de las mas caras no entraba en mis planes y la Newskill Takamikura (189 euros) parecía cumplir con ese objetivo. Además se podía conseguir en negra y evitar convertir el despacho en algo más propio de una atracción de feria. No es perfecta, pero se acerca mucho a la idea que tenía de cómo sería una silla así. Si pudiese cambiarle algo serían los reposabrazos, que me resultan cortos y no ofrecen mucha maniobrabilidad pese a poder adaptar su posición y altura. La pillé de oferta y no me arrepiento en absoluto de la compra."

La silla de Fabio Rodríguez (Xataka Vídeo):

"La Newskill Takamikura es una de las mejores compañías que he podido tener en mis eternas cruzadas de vicio. Es una silla que, lejos de los elevados precios de otras marcas con un resultado "relativamente" idéntico, está muy equilibrada en cuanto a especificaciones generales. Se puede regular su altura y la inclinación del respaldo, así como los reposabrazos, dándonos un amplio espectro de posibilidades posturales. ¿Que quiero jugar super focused? Sin problema. La colocas para estar bien erguido y cerca de la pantalla ¿Que te quieres ver una playlist de memes en Youtube? Pues te echas para atrás y casi como si te quieres tumbar. Todo en pos de estar lo más "chill" posible. Además la silla cuenta con dos "cojines" ubicados en cabeza y riñones. Personalmente opino que son un poco incómodos, pero por fortuna estos cojines son extraíbles, así que puedes quitarlos y ponerlos cuando quieras. Es una buena silla gaming, pero no es una silla gaming perfecta. No es muy mullida, y según la postura puedes llegar a notar el esqueleto de la silla en tu culo. Sin embargo y pese a ello sigue siendo una silla cómoda. Se puede ajustar de muchas maneras y tras 3 años y pico que lleva ya conmigo, sigue igual de funcional y bonita que el primer día. Si buscas una silla gaming equilibrada, con carácter, pero no te quieres gastar más en la correa que en el perro, la Newskill Takamikura puede ser una opción a tener muy en cuenta."

Newskill Takamikura - Silla gaming profesional (inclinación y altura regulable, reposabrazos ajustables, reclinable 180º), Color Negra PVP en PcComponentes 189€ Hoy en Amazon por 189,95€

Actiu Stay con cabezal

La silla de Juan Carlos López:

"Las tres características en las que me fijo cuando me propongo hacerme con una nueva silla para trabajar son, en orden de más a menos importancia, su ergonomía, su calidad constructiva y su diseño. La silla que utilizo todos los días durante al menos ocho horas desde 2015 es el modelo Stay del fabricante alicantino Actiu (330 euros). Lo que más me gustó de ella fue, sin duda alguna, su estupenda ergonomía. De hecho, desde que la uso las sesiones de trabajo más largas son mucho más llevaderas y las molestias que me producía en las piernas y la espalda mi anterior silla han desaparecido. Además, está muy bien acabada, y me parece bonita. La única pega que le pongo es que no permite mantener fija la inclinación del respaldo; se inclina automáticamente cuando ejercemos presión sobre él. Pero es algo a lo que no cuesta demasiado acostumbrarse. Mi silla tiene ya algo más de seis años y está como nueva, por lo que cuando necesite cambiarla es probable que vuelva a echar un vistazo al catálogo de Actiu."

Actiu Stay Silla de Oficina PVP en PcComponentes 339€

Secret Lab Omega 2020

La silla de José García Nieto:

"Después de muchos años usando una silla de escritorio cualquiera, decidí dar el salto a una silla en condiciones, aunque eso supusiera dejarme una pasta. Yo estas cosas las entiendo como una inversión a largo plazo, ya que trabajo desde casa, juego en el ordenador y paso gran parte de mi tiempo delante de la pantalla. Por eso me compré una Secret Lab Omega 2020 (359 euros). La compré porque es una marca que conozco y de la que todo el mundo me hablaba muy bien. De hecho, si sois aficionados a los deportes electrónicos seguramente hayáis visto esta silla en no pocos torneos. Aunque se puede elegir en cuero, yo la compré de tela porque vivo en Córdoba, en verano hace calor y el cuero se pega que da gusto. Es una silla con unos materiales muy, pero que muy premium. La espuma es resistente, firme y gruesa, por lo que no me hundo en la silla ni noto que el asiento se venza. Los reposabrazos, que son ajustables en altura y posición, son firmes y todas las palancas están hechas de metal, y además viene con una almohada viscoelástica para el cuello y otra para la espalda. Pero lo que más me gusta es el mecanismo de inclinación. Cuando trabajo pongo la silla recta, de forma que estoy más cómodo, pero cuando juego echo la silla para atrás, inclino el asiento y me quedo casi echado. Es una gozada de silla. Vale un ojo de la cara, más de 300 euros, pero es de esas cosas que no cambiaría por nada del mundo. "

Songmics OBG22B

La silla de Samuel Oliver (Xataka Vídeo):

"A mí el teletrabajo me pilló desprevenido mucho antes de la pandemia. Antes de estar en el equipo de vídeo de Xataka estuve como freelance en dos publicaciones que ya no existen: Watmag! y Xataka esports. Hacía vídeos (y algún que otro artículo) para ambas webs y lo hacía desde casa. Claro, yo antes con cualquier silla me apañaba para echar un par de horas de juego en el PC pero tener que trabajar una jornada laboral (más las horas de juego, no os voy a mentir) ya era otra cosa. Así que decidí… ¿comprarme una silla? ¡No! pedir que me la regalaran por mi cumpleaños que sale más rentable. Así fue como llegó a mi vida, y continúa en ella, esta silla Songmics

La silla en sí no tiene nada de especial, estando a medio camino entre una silla de oficina y una silla gamer. Pero bueno, es cómoda, tiene ruedas para poder impulsarme de un lado a otro en la habitación y ya os digo que mi espalda agradece mucho su llegada. Por mi parte le quité los reposabrazos porque de vez en cuando me da por tocar la guitarra y con ellos puestos es un infierno. Como véis estoy hecho un as de la personalización."

Songmics OBG22B-Silla de Oficina giratoria (Altura Regulable, Acolchada), Piel sintética, Negro, 76x66x32 Hoy en Amazon por 96,44€

Actiu Stay Serie 30

La silla de Ángela Blanco (Xataka Vídeo):

"Mi silla es la Actiu Stay Serie 30. Lo cierto es que la escogí porque vi muchos comentarios positivos sobre ella y porque algunos compañeros me la recomendaron. Creo que es una de las mejores opciones en calidad precio. Es muy robusta y aunque estéticamente es muy sencilla, algo que para mí es bastante positivo, es muy cómoda y ergonómica. "

Actiu Stay Serie 30 Silla de Oficina Respaldo Syncro Tejido Técnico Harlequin Negra PVP en PcComponentes 299€

JÄRVFJÄLLET (IKEA)

La silla de Yúbal Fernández:

"Estar cómodo es importante, pero también lo es no cambiar de silla cada año. Yo tengo un sudor un poco corrosivo, y vivo en la costa levantina, por lo que las sillas de ordenador siempre me han durado poco porque en verano sufren mucho. La última que he tenido ha sido con diferencia la más duradera, y es un modelo de Ikea que ha sido descatalogado, aunque ha evolucionado en otro modelo llamado JÄRVFJÄLLET (199 euros) con algunas características similares. Para mí, lo importante aquí es el respaldo transpirable, que lo agradezco para no sudar tanto en verano, pero también porque no absorbe ese sudor ni se deteriora gracias a la rejilla de tela que hay en vez del acolchado. El asiento es cómodo, aunque nada mullido, y veo que en el nuevo modelo se mantiene, aunque cuando cambie de silla lo compraré con la esperanza de que ese nuevo cabezal sea un poco más cómodo y útil."

JÄRVFJÄLLET (IKEA) y DX Racer 5 Robas Lund

La silla de Iván Linares (Xataka Android y Móvil):

"Con la de horas que estoy sentado por el trabajo llegó un día en el que mi espalda dejó de estar a gusto en la silla de oficina que utilizaba. Así que me planteé: ¿busco una silla ‘gaming’ u otra de oficina? Mi curiosidad se decantó por lo primero. Tras mucho mirar, leer análisis, bucear en las tiendas buscando modelos y recibir recomendaciones de amigos que ya utilizaban una silla ‘gaming’ terminé más liado que al principio. Pero vi una oferta en Amazon de la DX Racer 5 (240 euros) y me decidí a probar. La silla es cómoda, muy manejable, permite multitud de posiciones y los reposabrazos ayudan a descansar la postura mientras se escribe. No obstante, dejé de usarla porque me regalaron la silla Ikea JÄRVFJÄLLET (199 euros). Tras mucho comparar, y después de que mi espalda me aconsejase de forma forzada, lo cierto es que prefiero una silla de oficina como la de Ikea a la ‘gaming’ de gama media de DX Racer. Buscar una buena silla es complicado, sobre todo si se tiene un presupuesto algo justo. Y la JÄRVFJÄLLET es una apuesta segura tanto para quienes teletrabajan como para quienes sólo se sientan durante un rato. Mi Hijo está encantado con su silla ‘gaming’, por cierto."

DX Racer 5 Robas Lund - Silla de Escritorio/Oficina/Gaming, con Ruedas, Altura Ajustable, Tapizada, Reposabrazos, Madera, color Negro/Gris, 74 x 52 x 123-132 cm Hoy en Amazon por 237,36€

Owlotech Yale V2

La silla de Ricardo Aguilar (Xataka Android y Móvil):

Uso una Owlotech Yale V2 (79 euros), me la recomendó un compañero. Llevo ya un año con ella y le sienta genial a mi espalda. Es muy cómoda, regulable en altura, con ruedas y muy fácil de montar. Ideal si pasas largas jornadas frente al ordenador.

De lo que más me gusta de esta silla es su relación calidad precio. Van ya casi dos años con ella y, a pesar de ser muy económica, el desgaste ha sido mínimo (y eso que paso más de 10 horas diarias sentado en ella). El montarla también es bastante sencillo, por lo que se lleva otro punto positivo.

Lo que menos me gusta (que es poco) quizás que el mullido es bueno, pero podría serlo más aún. Con algún centímetro extra creo que ganaría bastante en comodidad.

Flintan (IKEA)

La silla de Javier Jiménez:

"Tengo una Flintan (59 euros) y, pese a que seguramente no sea un prodigio de la ergonomía, estoy muy contento con ella. Normalmente, cuando me ponía a buscar una silla buscaba que la sensación fuera casi inmersiva. Al fin y al cabo, me paso más horas de las que estoy dispuesto a reconocer sentado en la silla. Sin embargo, todas me daban el mismo problema: daban mucho calor. Esto, que es más problema mío que de las sillas, se me metió en la cabeza (y en la espalda, claro). Así que hace un par de veranos, decidí buscar una silla que fuera cómoda, peor que también fuera muy transpirable. Sin mucho éxito, la verdad. Hasta que un día, pasean por IKEA, la vi y me decidí a probarla. Hasta hoy."

La silla de Jesús León:

"La silla que uso es un modelo sencillo de IKEA, la FLINTAN, ya tenía una en casa igual y no estaba mal para las necesidades que tenía así que repetí. Lo mejor es que muy discreta y regulable en altura, además, de contar con un precio asequible.

Lo que menos me gusta es que no es reclinable y a veces se echa en falta esa posibilidad extra. Mi objetivo es cambiar de silla en unos meses, pero de momento me he adaptado bien a este modelo sencillo."

TIANSHU

La silla de Martín Amechazurra (3DJuegos):

"Soy una persona bastante inquieta, incapaz de mantener una postura fija cuando realizo cualquier tarea aunque me vaya la vida en ello. Y por eso, nunca había prestado demasiada atención a la silla que utilizaba al trabajar. Sin embargo, los modelos "gaming" siempre me habían llamado la atención por su diseño - y porque traen cojines, soy así de sencillo - y, cuando encontré una de estas sillas en oferta a mitad de precio, no pude resistirme a hacerme con ella. Al principio no me convenció demasiado, pero con los meses empecé a acostumbrarme a la comodidad que ofrece. La posibilidad de ajustar los reposabrazos de manera individual, los reposos lumbares y cervicales, o el hecho de poder reclinar la silla por completo y sacar un reposapies de debajo son comodidades que ya no cambiaría por nada. Pequeños detalles que no han cambiado mi manera de trabajar, pero sí la manera en la que me tomo un respiro durante esta época de teletrabajo."

TIANSHU Silla Gaming Silla de Computadora Silla de Juego Ergonómico Silla de Juego Reposabrazos Ajustable con Reposapiés Retráctil,Estilo Carreras,Silla de Gaming Silla Gamer,Negro Hoy en Amazon por 179,99€

Drift DR75

La silla de Amparo Babiloni:

"Hace años que la compré y lo que me hizo decidirme fue que no era tan rígida como otras sillas gaming (ésta es bastante acolchadita), pero sobre todo porque los reposabrazos se pueden levantar. Así puedo acercarme todo lo que quiera a la mesa y no tropiezan. Muchas sillas de oficina con reposabrazos (gaming y no gaming), no permiten ajustar la altura o, si lo permiten, el rango es limitado y acaban pegando contra la mesa, haciendo que nos quedemos separados de ella y con este modelo no tengo ese problema. Lo malo es que es polipiel y en verano da mucho calor.

MILLBERGET y ALEFJÄLL (IKEA):

Las sillas de Gabriela González (Genbeta):

"Llevaba usando esta Millberget (69 euros) desde 2016 y la verdad es que por el precio se ha mantenido en muy buenas condiciones a pesar del uso, es cómoda y bastante grande (si no eres flaco se agradece el soporte extra). Lo único es que ocupa bastante espacio, no es la más bonita del mundo y con el tiempo empieza a bailar un poco de los lados.

Desde diciembre tengo esta Alefjall (249 euros) que es mucho más pequeña pero no por eso menos cómoda, se ajusta tanto el asiento como el espaldar, se le nota el precio en los materiales, pues hasta las ruedas son de mejor calidad. Sin embargo, aún no decido si me gusta más que la vieja, especialmente para pasar horas frente al ordenador, creo que el tamaño de la otra te "abraza" mejor todo el cuerpo para sesiones largas de trabajo. Eso sí, se ve mucho más bonita eh?"

