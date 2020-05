Lo mejor y lo peor de las nueve sillas gaming y de oficina más vendidas según los expertos

Carla: "Estéticamente no me gusta, las sillas de gamer son en general mucho más confortables para trabajar ocho horas."

Elena: "No me gustan sus reposabrazos, no son acolchados ni se regulan. Además es interesante que puedan retirarse si nos acercamos a la mesa. Aunque en una oficina se usen más para posturas de descanso como por ejemplo cuando estamos en una videollamada, al final siempre apoyamos un poco los codos cuando estamos con el ratón, por eso es tan importante que sean regulables. Aunque la malla transpirable es algo bueno, ojo porque corremos el riesgo de que no sea robusta y se acabe deformando, veo que tiene una espalda muy recta... pero podemos ponerle un cojín"