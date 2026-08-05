798 gramos, chip propio y sin Windows: Huawei acaba de enseñar el portátil que China quería tener desde hace cinco años

La huida hacia delante que tuvo que hacer Huawei desde el veto estadounidense hizo que despertase su vena autosuficiente. De hecho, es lo que le ha permitido salvarse y llegar hasta el punto donde se encuentra hoy: Huawei puede presentar un portátil de vanguardia con SoC de ordenador y sistema operativo propios. Es el nuevo Huawei MateBook Pro S.

Ligero, ligerísimo. 798 gramos y 11,9 mm en un chasis totalmente metálico de 14,2 pulgadas. Las comparativas son obligatorias: el nuevo MateBook pesa 432 gramos menos que un MacBook Air de 13 pulgadas, todo con una pantalla bastante mayor. Huawei ha empleado una aleación de magnesio y litio que, según la marca, es un 25% más ligera que el magnesio convencional. Es casi 200 gramos más ligero que el Huawei MateBook X Pro de 2024, que ya nos sorprendió en ese aspecto.

Una lección de independencia. El protagonista del Huawei MateBook Pro S es el procesador, desarrollado por Huawei para los ordenadores. Es un Huawei Kirin XE90, un SoC ARM de HiSilicon que, según la marca, tiene una mejora del 23 % en monohilo, del 25 % en eficiencia y del 40 % en NPU. Las cifras van contra la generación anterior, el Kirin X90.

Aparte del procesador, desarrollado por Huawei y fabricado presumiblemente por SMIC (con una potencia máxima de 28 W según Huawei), el MateBook Pro S viene de serie con HarmonyOS 6.1, versión estable más reciente (a falta de que HarmonyOS 7 salte desde el lado de los desarrolladores, que son los que la están probando). Con el cerebro creado y conjuntado por Huawei, el nuevo MateBook se convierte en un hito para la empresa.

Más allá de la potencia y ligereza. La marca ha logrado un portátil atractivo a la vista y que, al menos sobre el papel, debería aportar una gran experiencia de uso. Y hay muchos otros detalles que lo demuestran:

Una pantalla OLED de 14.2 pulgadas . Aparte de una gran resolución y brillo, Huawei le toma prestado el modo privacidad al Samsung Galaxy S26 Ultra para colocárselo al portátil (es una versión concreta del portátil). Además, añade tasa de refresco de 120 Hz y 1.600 nits de brillo pico.

. Aparte de una gran resolución y brillo, Huawei le toma prestado el modo privacidad al Samsung Galaxy S26 Ultra para colocárselo al portátil (es una versión concreta del portátil). Además, añade tasa de refresco de 120 Hz y 1.600 nits de brillo pico. Batería de larga duración con carga rápida inversa . Huawei asegura que su pila de 54 Wh aguanta 18 horas de reproducción de vídeo y que puede cargar a 66 W un móvil conectado al USB del portátil.

. Huawei asegura que su pila de 54 Wh aguanta 18 horas de reproducción de vídeo y que puede cargar a 66 W un móvil conectado al USB del portátil. Soporte para WiFi 7 . Huawei monta una combinación de cuatro antenas dentro del MateBook Pro S que, según la empresa, es compatible con la última especificación WiFi con un rango estable de 1.000 metros. La cifra procede de un entorno de pruaba abierto y sin obstáculos.

. Huawei monta una combinación de cuatro antenas dentro del MateBook Pro S que, según la empresa, es compatible con la última especificación WiFi con un rango estable de 1.000 metros. La cifra procede de un entorno de pruaba abierto y sin obstáculos. IA que escucha con (mucha) atención. Los modelos locales instalados por Huawei pueden reconocer hasta los susurros del entorno gracias a su combinación de seis micrófonos con captación de audio en 3D.

Es un portátil de última generación que brilla por sus detalles y por todo lo que no enseña: la capacidad de Huawei para seguir construyendo equipos de vanguardia mientras innova con procesos propios dentro de China.

Ficha técnica del Huawei MateBook Pro S



HUAWEI MateBook Pro S PANTALLA Panel OLED flexible de 14,2 pulgadas Resolución de 3.120 x 2.080 píxeles, 264 ppi Refresco de 120 Hz 1.600 nits de brillo máximo Contraste de 2.000.000:1 Gama de color P3 y sRGB Precisión de color delta E promedio inferior a 1 1.070 millones de colores Formato 3:2 con 93,5 por ciento de aprovechamiento frontal Táctil de 10 puntos DIMENSIONES Y PESO 310,8 x 220,8 x 11,9 mm en las ediciones estándar, privacidad y luz suave 310,8 x 220,8 x 12,2 mm en la Edición de Coleccionista 798 gramos en las ediciones estándar y privacidad 805 gramos en la edición de luz suave 825 gramos en la Edición de Coleccionista PROCESADOR Kirin XE90 RAM 16 GB, 24 GB o 32 GB ALMACENAMIENTO 512 GB o 1 TB CÁMARA FRONTAL HD 1080p Sensor de luz ambiental frontal CÁMARA TRASERA HD 1080p Sensor de luz ambiental trasero BATERÍA 54 Wh de capacidad nominal Polímero de litio Adaptador de 66 W en la caja SISTEMA OPERATIVO HarmonyOS 6.1 CONECTIVIDAD WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be Doble banda de 2,4 y 5 GHz 2 x 2 MIMO WPA, WPA2 y WPA3 Bluetooth 6.0 Dos puertos USB Tipo-C con USB 3.2 Gen 1 DisplayPort 1.2 hasta 4K a 60 Hz en el puerto derecho OTROS Botón de encendido con lector de huella dactilar Interruptor físico de privacidad Teclado retroiluminado de tamaño completo con recorrido de 1,5 mm Trackpad multitáctil con táctil de presión Compatible con HUAWEI M-Pen 3 Cuatro altavoces Cinco acabados más dos ediciones de coleccionista PRECIO Desde 955 euros al cambio (7.999 yuanes)

Precio y disponibilidad del Huawei MateBook Pro S

No sabemos si el nuevo y ultraligero portátil de Huawei verá la luz en Europa, de momento se queda en China. La reserva ha comenzado ya, la venta está marcada para el próximo 14 de agosto. Y hay un dato curioso: mientras en occidente los ordenadores sufren subidas de precio debido a la debacle de los semiconductores, Huawei ha logrado contener el precio del MateBook Pro S. Este parte de los 955 euros al cambio, 7.999 yuanes, para la versión de 16/512 GB.

Imágenes | Huawei

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